Rivalové Modrič a Messi spolu? Chorvat v Realu vysedává mezi náhradníky, láká ho Miami

Luka Modrič má v Realu Madrid smlouvu do roku 2024.

Už je mu 38 let a v Realu Madrid hraje druhé housle. V případě Luky Modriče jde o kruté, leč pravdivé tvrzení. Hvězdný Chorvat, který v roce 2018 získal Zlatý míč, ztratil svou dřív neotřesitelnou pozici a dost možná tančí v Bílém baletu své poslední představení. "Pokud v budoucnu zjistím, že už nejsem důležitý, budu přemýšlet, co dál," nechal se slyšet rodák ze Zadaru, po němž už pokukuje za souhlasu Lionela Messiho (36) majitel Interu Miami David Beckham (48).

Současný Real Madrid si bez Modriče lze jen těžko představit. Za Merengues odkopal 495 zápasů, suverénně nejvíc z nynějšího kádru (o 70 méně jich má Toni Kroos). Přesto se v létě spekulovalo o tom, zda mu španělský gigant prodlouží končící kontrakt. Nakonec se tak stalo a dnes už bezpochyby legendární Chorvat načal svou dvanáctou sezonu v královském klubu.

"Real chtěl, abych zůstal a já měl stejné přání. Jedinou podmínkou mého setrvání bylo, aby se mnou jednali jako s konkurenceschopným hráčem a aby mě v týmu nenechávali kvůli minulým zásluhám," prohlásil před sezonou vicemistr světa z roku 2018. "Řekli mi, že se na mém statusu nic nezmění, proto jsem podepsal," dodal Modrič.

Jenže realita je jiná. Zatímco před rokem měl Modrič touhle dobou na kontě 372 ligových minut, letos je to o 166 méně. Navzdory předsezonním slibům ztratil své postavení v hierarchii středopolařů Realu. "Nikdo není šťastný, když nehraje. Po celé mé kariéře je to pro mě hodně zvláštní pocit. Nicméně trenér se tak rozhodl," uvedl Chorvat,.

Na jeho úkor nyní naskakují daleko mladší Jude Bellingham a Aurélien Tchouaméni. "Uvidíme, jak se věci vyvinou. Pokud v budoucnu zjistím, že už nejsem důležitý, budu přemýšlet, co dál," nastínil Modrič možný odchod před vypršením smlouvy. Ta mu doběhne po této sezoně.

Vytížení středních záložníků Realu Madrid v aktuálním ročníku La Ligy. Livesport / Profimedia

O zájemce mít bývalý hráč Tottenhamu či Dinama Záhřeb strach nemusí. Podle Predraga Mijatoviče legendárního útočníka (1996-1999) a rovněž sportovního ředitele (2006-2009) Realu, by Modrič mohl zamířit do zámořské MLS. "Dostal nabídky od mnoha týmů ze Spojených států a zejména od Interu Miami. Jednu už měl i ze Saúdské Arábie, ale chtěl zůstat v Madridu. Osobně se o možnost jeho přestupu k Volavkám zajímal i Messi," prozradil dobře informovaný Černohorec v pořadu Carrusel Deportivo vysílaném na španělském rádiu Cadena SER.

Podle informací bývalého jugoslávského reprezentanta se měl Modrič během minulé mezinárodní přestávky v Chorvatsku dokonce setkat s prezidentem Interu Miami Davidem Beckhamem.

Pokud by ikona Realu Madrid skutečně zamířila na Floridu, potkala by se s dříve neoblíbenou společností. Za Inter totiž hrají bývalé hvězdy Barcelony – vedle Lionela Messiho i Sergio Busquets a Jordi Alba. V případě hvězdného Argentince by se Modrič musel přenést i přes skutečnost, že mu loni v Kataru překazil v semifinále sen o trofeji pro mistry světa.