Javier Saviola exkluzivně: O Messim, potenciálu Yamala, Barceloně i Realu Madrid

Javier Saviola (41), mimo jiné bývalý hráč Barcelony, Realu Madrid, River Plate a argentinské reprezentace, fotbalem žije. V minulé sezoně byl jako asistent trenéra v mládežnickém týmu Barcelony. V té letošní už působí jako televizní komentátor Ligy mistrů a pro španělskou redakci Livesport Zpráv exkluzivně okomentoval několik žhavých témat.

Saviola si ve svém nabitém programu udělal přestávku, aby pohovořil o vzestupu talentovaného Lamineho Yamala, srovnání s Lionelem Messim, či o tom, jak se daří Manchesteru City, který považuje za nejlepší tým současnosti.

Poté, co v roce 2015 ukončil kariéru, podle některých příliš brzy, Saviola nadále žije pro hru. S trenérskou kvalifikací za zády žije posledních osm let v Andoře a čeká na příležitost vrátit se k fotbalu.

Co se aktuálně odehrává ve vašem životě?

"V současné době pracuji jako komentátor zápasů Barcy v Lize mistrů. Minulý rok jsem působil u mládežnického týmu Barcelony jako asistent trenéra po boku Oscara Lopeze. Byla to jedinečná, velkolepá zkušenost."

Neustále jste spojován s fotbalem, chcete se stát trenérem?

"Když jsem v roce 2015 skončil s hraním v Riveru, udělal jsem si trenérský kurz a čekal na příležitost. Spojení s Barcou bylo geniální, protože miluju trénování hráčů mezi patnáctým a devatenáctým rokem. Být v La Masii, akademii s tak skvělou filozofií, z níž vzešlo tolik skvělých hráčů, pro mě opravdu hodně znamenalo. Byla to obrovská zodpovědnost, neustále jsme s hráči hledali nové výzvy."

Prošel vám pod rukama někdo výjimečný, kdo vyčníval nad ostatními?

"Měli jsme možnost vést Lamineho Yamala a tři nebo čtyři hráče, kteří nyní nakukují do prvního týmu či do profesionálního fotbalu."

Je pravda, co se o Yamalovi říká?

"Ano, ano. Je to jeden z těch hráčů, kteří jsou jiní, kteří se neobjevují příliš často. Ve všech směrech nás velmi překvapila jeho vyspělost, jeho pohled na fotbal. Už, když mu tehdy bylo patnáct let, jsme v něm viděli něco výjimečného."

Hrál jste i po boku velmi mladého Messiho. Jsou si podobní?

"Je nepravděpodobné, že by se něco podobného jako u Lea ještě někdy opakovalo, ale viděl jsem něco podobného v tom, jak všechno probíhalo. Když jsem v devatenácti letech přišel do Barcy, šel jsem se na něj (Messiho) podívat na trénink. V ten moment se vám stane, že vidíte něco, co určitě nebude mít obdoby. A s Laminem to bylo to samé. Předváděl něco jiného. Něco, co nejsme zvyklí vidět. Taková osobitost, vynikající driblink... Dokázal utáhnout celý tým, i když měl mnohem starší spoluhráče. Leo je jedním z nejlepších hráčů v historii a Lamine, pokud se do toho pustí, bude na velmi, velmi vysoké úrovni."

Vaše srdce patří Barce, ale hrál jste i za Real Madrid. Je to největší klub na světě?

"Barca byla mým prvním evropským klubem. Mám ji velmi rád, její lidi, všechno, co mi dali. Ale Madrid je úžasný, svou historií se řadí mezi tři největší kluby na světě. Ty chodby Bernabéu, historie, tolik hráčů, kteří tam hráli... Neřeknu vám nic nového. Ale když jsem byl uvnitř Realu, viděl jsem, že je to něco úžasného."

Který tým považujete v současnosti za nejlepší na světě?

"Nejvíce se mi líbí Manchester City, a to kvůli způsobu, jakým Guardiola hraje i ambicím hráčů dosáhnout branky. Pokaždé, když se na ně díváte, víte, že se stane něco speciálního."

A kdo je nejlepším hráčem na světě?

"Leo Messi. Je něčím výjimečný."

Co nějaký současný fotbalista, který se podobá Saviolovi?

"Kdybych si měl vybrat jiného hráče, tak Juliana Álvareze. Myslím, že je mi podobný. A je to prostě impozantní střelec. Naposledy jsem viděl jeho gól a překvapilo mě, jak málo měl prostoru. Je to hráč, který ke střele nepotřebuje moc místa, ani velký pohyb, což je pro obránce velmi těžké."