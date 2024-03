Mistrovství světa v roce 2034 zřejmě uspořádá Saúdská Arábie. Kandiduje jako jediná

Saúdská Arábie v pátek zahájila kampaň za pořádání mistrovství světa v roce 2034, které má prakticky jisté, protože do termínu stanoveného Mezinárodní federací fotbalových asociací (FIFA) neprojevila zájem žádná jiná země.

Vzhledem k tomu, že o pořádání turnaje v roce 2030 by se měly podělit Maroko, Portugalsko a Španělsko, řídící orgán světového fotbalu FIFA omezil účast v soutěži o pořadatele turnaje v roce 2034 na kandidáty z asijské a oceánské konfederace.

Saúdská Arábie by se po sousedním Kataru, který hostil mistrovství v roce 2022, stala druhou zemí z oblasti Perského zálivu, jež by tuto vrcholnou akci pořádala. Saúdskoarabská fotbalová federace (SAFF) uvedla, že její projekt s hlavním heslem "Growing. Together." má za cíl ukázat, že země prostřednictvím sportu posiluje vazby s ostatními státy.

V posledních letech Saúdští Arabové investovali velké prostředky do významných sportovních odvětví, jako je fotbal, formule 1, box a golf, což vedlo kritiky k obvinění bohatého ropného království, že prostřednictvím sportu "vybílí" svou historii v oblasti lidských práv. Země obvinění z porušování lidských práv odmítá a tvrdí, že svými zákony chrání národní bezpečnost.

"Je nesmírně důležité vyprávět světu náš fotbalový příběh," vysvětlil ve svém prohlášení prezident SAFF Yasser Al Misehal. "V mužském i ženském fotbale jsme dosáhli nebývalého pokroku a naše nabídka je otevřenou pozvánkou světu, aby se k nám na této vzrušující cestě připojil," dodal.

Dalším krokem v procesu bude předložení kompletní dokumentace nabídky FIFA v červenci. Pořadatelé šampionátů v letech 2030 a 2034 by měli být potvrzeni na kongresu FIFA koncem roku.

Nejbližší mistrovství světa se bude konat v roce 2026 ve Spojených státech amerických, Mexiku a Kanadě.