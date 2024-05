Byl to skvělý týmový výkon, ale příští týden to bude jiný příběh, varuje trenér Terzič

Borussia Dortmund si díky povedenému týmovému výkonu proti favorizovanému PSG připsala vítězství 1:0 v prvním semifinálovém utkání Ligy mistrů. Podle trenéra Edina Terziče (41) však bude odvetný zápas příští týden mnohem těžší a to především z pohledu bouřlivé atmosféry, která bude v Paříži panovat.

Žlutočerní dokázali zvítězit 1:0 po gólu Niclase Füllkruga ze 36. minuty a do úterního odvetného zápasu v Paříži půjdou s tím nejtěsnějším náskokem.

"Předvedli jsme velmi dobrou hru, těsné vítězství, ale zasloužené," řekl Terzič na tiskové konferenci. "Byl to skvělý týmový výkon, který nám získal to, co jsme chtěli. Chtěli jsme tu malou výhodu. Víme, že odveta příští týden bude s největší pravděpodobností těžší než dnes. Teď jsme teprve v půlce a příští týden to bude jiný příběh. Nebude snadné se s nimi vypořádat před domácím publikem. Dnes jsme to pocítili od 45. do 60. minuty," prozradil německý trenér.

Statistiky zápasu. Opta by Stats Perform

PSG se po přestávce zlepšilo a v 51. minutě dvakrát trefilo brankovou konstrukci, přičemž nevyužilo i několik dalších šancí: "Cítili jsme jejich kvalitu. Proti PSG jsme předvedli naši nejlepší hru, ale příští týden budou mít velkou podporu svých fanoušků a budou chtít zápas otočit," řekl Terzič.

Dortmund si již z prvního zápasu zajistil něco hodnotného, jeho výhra nad PSG zajistila Německu další místo v Lize mistrů pro příští sezonu, které s největší pravděpodobností padne právě na Borussii.

Statistiky Füllkruga proti PSG. Opta by Stats Perform

V letošní sezoně se Borussia Dortmund v Bundeslize trápí a momentálně je tři zápasy před koncem na pátém místě. "Chtěli jsme se do Ligy mistrů kvalifikovat přes Bundesligu, a ne tímto způsobem, ale to, že to bude stačit na to, abychom se kvalifikovali jako pátí, je částečně i náš úspěch, náš přínos. Minimum pro tuhle sezonu bylo kvalifikovat se do Ligy mistrů. Nyní nám to (přidané místo) nevylepší bundesligovou sezonu, ale usnadní nám to spoustu věcí," řekl Terzič.