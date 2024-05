Bayern opět dostal košem. Nabídku na pozici hlavního trenéra měl odmítnout i Rangnick

Bayern Mnichov je dlouhodobým vládcem německé klubové scény, aktuálně si ale zvyká na zcela novou situaci. Bavorský celek letos neobhájí mistrovský titul a navíc se mu nedaří při jednáních, odmítl ho už třetí trenér.

Bayern hledá náhradu za pomalu končícího Thomase Tuchela, nicméně to nejde tak jednoduše, jak by si asi leckdo představoval. Xabi Alonso se rozhodl pro setrvání v Leverkusenu, Julian Nagelsmann zase nehodlá opustit pozici hlavního trenéra u německé reprezentace. Dalším na seznamu byl Ralf Rangnick, vedení zahájilo jednání a vše mělo mít pozitivní vývoj.

"Jednalo by se o velmi dobrou volbu. Je to skvělý trenér a umí velmi dobře pracovat s hráči. Vše, co jsem slyšel od lidí z rakouské reprezentace, bylo velice pozitivní. A my máme v kádru fotbalisty, kteří by pod ním rádi hráli," hlásil ještě před několika dny prezident Bayernu Herbert Hainer.

"Důležité bude, aby si všechno sedlo a o úspěšné spolupráci byly přesvědčeny obě strany, pak si můžeme plácnout. Musíme udělat správné rozhodnutí, nikoli ukvapené," říkal sportovní ředitel Christopher Freund.

Rangnick se dlouhé roky pohyboval v německém prostředí a trénoval Stuttgart, Hannover, Schalke, Hoffenheim nebo RB Lipsko. Pracoval i v zahraničí pro Lokomotiv Moskva, Manchester United a od června 2022 vede rakouskou reprezentaci. Smlouvu má ještě na další dva roky a kontrakt pravděpodobně dodrží, německá média se totiž shodují v tom, že Rangnick i přes pozitivní jednání nakonec nabídku od Bayernu odmítl.

Tuchel loni v březnu nahradil Juliana Nageslmanna a s týmem nakonec uloupil další mistrovský titul. Letošní sezona příliš úspěšná není, Bayern dávno vypadl z poháru, bundesligovým šampionem je Leverkusen a šanci na trofej mají Bavoři už jen v Lize mistrů. Reakce na rostoucí kritiku Tuchela přišla v únoru prostřednictvím rozhodnutí, podle něhož Tuchel dokončí sezonu a následně z Mnichova odejde.