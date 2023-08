Anglie přemohla Austrálii 3:1 a ve finále světového šampionátu vyzve Španělsko

Anglické fotbalistky porazily v semifinále mistrovství světa domácí Austrálii 3:1 a v nedělním finále v Sydney se utkají se Španělkami. Obě země budou usilovat o první zlato v historii. Austrálie, jež spolupořádá šampionát s Novým Zélandem, vyzve v boji o bronz Švédsko.

Úřadující evropské šampionky začaly před téměř 76 tisíci diváky lépe, Georgia Stanwayová a Alessia Russová ale své příležitosti neproměnily. Ve 36. minutě se Angličanky už prosadily, když Ella Tooneová pohotovou ranou z první do horního růžku otevřela skóre.

Australanky vyrovnaly až po více než hodině hry. Hlavní hvězda týmu Samantha Kerrová, která po zranění lýtka nastoupila na turnaji teprve potřetí a poprvé v základní sestavě, si potáhla míč středem hřiště a výstavní střelou nedala brankářce Mary Earpsové šanci.

Angličanky si vzaly vedení zpět za osm minut. Ellie Carpenterová ve vápně nezpracovala míč, čehož využila ke skórování Lauren Hempová. Vyrovnat mohla opět Kerrová, jenže střelou z voleje z hranice malého vápna přestřelila. Vzápětí Angličanky přidaly pojistku zásluhou Russové.

"Po tomhle jsem vždy toužila, dostat se do finále mistrovství světa. A po dvou velkých zklamáních, která jsem zažila, tomu ani nemohu uvěřit," řekla anglická obránkyně Lucy Bronzeová agentuře AP. "Všichni jsme snili o tom, že budeme ve finále. Celá naše rodina a přátelé si tu zajistili pobyt až do finále, protože nám věřili."

Nizozemská trenérka Sarina Wiegmanová jako první v historii mužského nebo ženského šampionátu postoupila do finále se dvěma různými zeměmi. Před čtyřmi lety to dokázala s rodnou zemí, která v boji o titul podlehla USA.

"Tenhle tým se s tím nemaže, ať už je to vepředu nebo v obraně. Opravdu nechceme dostat gól a chceme vyhrát. Držíme při sobě, držíme se taktiky a opět to zafungovalo," řekla trenérka. "Říkám si, jestli je to nějaká pohádka, nebo co," dodala.

Zápas o bronz bude pikantní pro švédského trenéra domácího týmu Tonyho Gustavssona. "Před třetím gólem Anglie jsme měli tři šance po sobě. Selhali jsme vzhledem k tomu, že jsme nevyhráli, ale těší mě, jaké podpory od fanoušků se hráčky po konci utkání dočkaly. Slíbili jsme si, že na hřišti necháme všechno, a to jsme udělali, což je úspěch. Bohužel to nestačilo," konstatoval Gustavsson.

Australanky mohou získat první medaili, jejich maximem je zatím šesté místo. "Musíme se sebrat a snad nepojedeme domů s prázdnýma rukama. Je těžké teď myslet na zápas o bronz, ale jak říkal Tony, musíme rychle přepnout," uvedla Samantha Kerrová. "Celá země stále za námi a snad to vydrží, protože to bylo úžasné. Opravdu nám to pomáhalo."

Výsledky fotbalového MS žen