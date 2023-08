Pokud australské fotbalistky vyhrají MS, vláda zřejmě vyhlásí státní svátek

Pokud australské fotbalistky vyhrají domácí mistrovství světa, k čemuž potřebují ještě dvě vítězství, vláda zřejmě vyhlásí státní svátek. Tým s přezdívkou Matildas láme divácké rekordy a premiér Anthony Albanese podpořil v rozhovoru pro televizní stanici ABC myšlenku vyhlásit mimořádné volno. V některých státech to už jejich představitelé slíbili.

"Řekl jsem, že by to měli lídři (našich) států a teritorií zvážit a vím, že to většinou docela vřele přijali," řekl Albanese. "Je to mnohem víc než jen sportovní událost. Je to inspirace pro mladé lidi," dodal. Premiér nejlidnatějšího státu Nového Jižního Walesu Chris Minns už v pondělí slíbil, že státní svátek vyhlásí do týdne, pokud fotbalistky historické zlato získají.

Australské fotbalistky ve středu v Sydney nastoupí v semifinále proti Anglii. Tak daleko na MS dosud nedošly a jejich zápasy sledují miliony lidí. Takovou sportovní horečku Austrálie naposledy zažila při olympijských hrách v Sydney v roce 2000. O den dříve se utkají v prvním semifinále Švédsko a Španělsko v Aucklandu.

Přehled zápasu Austrálie – Anglie (středa, 12:00)