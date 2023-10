Zranění Neymara bude bolet i organizaci FIFA. Kolik může Al Hilal získat na odškodném?

Al Hilal se pomalu smiřuje s tím, že se bude muset obejít bez Brazilce Neymara (31), za kterého v létě zaplatil PSG astronomických 90 milionů eur. Hvězdný ofenzivní univerzál si v zápase kvalifikace mistrovství světa přetrhl zkřížené vazy. Daleko více než délka jeho rekonvalescence se však aktuálně řeší výše odstupného, které bude muset FIFA saúdskoarabskému klubu zaplatit.

Vážné zranění z utkání kvalifikace MS s Uruguayí, kvůli němuž bude Neymar mimo hřiště nejméně osm měsíců, je špatnou zprávou nejen pro Brazílii a Al Hilal. Do pokladny totiž vzhledem k okolnostem bude muset sáhnout i subjekt, který boje o postup na světový šampionát organizuje.

FIFA na podobné případy pamatuje. Poškozené celky odškodňuje, pokud zraněný hráč nemůže nastoupit 28 a více po sobě jdoucích dnů, prostřednictvím Programu ochrany klubů.

Konkrétní čísla rozkryl v rozhovoru pro španělský deník Marca odborník na sportovní právo Eduardo Carlezzo. "FIFA pokrývá u jednoho hráče maximálně jeden rok zranění, výše odškodnění je omezena na 7,5 milionu eur (asi 180 mil. Kč), přičemž maximální částka vyplacená za každý den, kdy fotbalista nemůže nastoupit, činí 20 548 eur," vysvětlil.

Neymarův případ se na program FIFA vztahuje, saúdskoarabský klub tak může o odškodnění požádat. "Jeho výše však bude jistě předmětem jednání. Strop za odškodnění zranění pro všechny případy v celé sezoně má totiž limit 80 milionů eur," dodal sportovní právník.

Neymar stihl po přestupu z PSG odehrát jen tři ligová a dvě pohárová utkání, v nichž za Al Hilal vstřelil jeden gól. "Není to lehké období. Vlastně je to to nejhorší, co jsem kdy prožíval. Jsem silný, ale teď budu potřebovat i podporu lidí okolo sebe. Není snadné projít si zraněním a operací, jenže tohle přichází jen čtyři měsíce poté, co jsem se uzdravil," svěřil se Brazilec na sociálních sítích.