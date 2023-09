Fanoušci Interu Miami bouří. Vedení klubu kvůli Messimu razantně navýšilo ceny permanentek

Vědělo se, že ceny permanentek půjdou nahoru, ale určitě se nečekalo, že cena vyletí dvojnásobně. Není se tak co divit, že fanouškům Interu Miami se razantní navýšení cen vůbec nelíbí. Je to daň za to, že i v příští sezoně budou moci na vlastní oči sledovat kouzla Lionela Messiho (36), který hájí jejich barvy.

Klub, který spoluvlastní podnikatel Jorge Mas a bývalý anglická star David Beckham, ve čtvrtek rozeslal fanouškům e-mail s podrobnostmi o cenách za prodloužení vstupenek.

Nejlevnější permanentka na letošní sezonu stála 485 dolarů, ale "Messiho efekt" znamená, že se cena zvýšila na 884 dolarů za místo za brankou na 17 domácích zápasů MLS. To dělá 52 dolarů za zápas. Místa s širším výhledem, blízko půlící čáry s přístupem do "klubové" zóny s jídlem a pitím, zdražila z 3600 na 7650 dolarů a podobně vzrostla i cena nejdražších míst.

Jen pro srovnání – nejlevnější permanentka na zápasy Manchesteru City stojí 469 dolarů, nejdražší pak 1256 dolarů. V Messiho bývalém klubu Barceloně je nejnižší cena za permanentku 380,53 dolarů, přičemž nejdražší stojí 919,62 dolarů.

Majitelů permanentek se v této sezoně zvyšování cen nedotklo, jelikož Messi přišel až v průběhu ročníku. Řada z nich však situace využila ve svůj prospěch a začala jednotlivé zápasy načerno prodávat s výraznou přirážkou. Podle nových pravidel budou moci aktuální držitelé permanentek snížit kategorii vstupenky.

Fanoušek Ed Serrano, který v minulosti organizoval řadu podpůrných akcí pro vznik klubu, řekl, že ví o mnoha příznivcích, kteří uvažují o neobnovení permanentek.

"Je to šílené. Čekal jsem, že ceny půjdou nahoru, ale maximálně o 50 procent. Tito lidé jen přemýšlejí o tom, jak vydělat peníze a jelikož je zde velká poptávka, tak si myslí, že jim to projde. Možná jim jde o to, aby zápasy sledovala jen elita a na ostatní lidi zapomínají. Pokud budou pokračovat s touto mentalitou, přijdou o spoustu fanoušků," uvedl Serrano pro agenturu AFP.

Serrano se obává, že zvýšení cen může v budoucnu poškodit budování fanouškovské základny. "Nemyslí ve velkém, jednoho dne Messi odejde. Jsem z toho všeho šokován. Uvažoval jsem o bojkotování, ale tenhle tým mám příliš rád a tvrdě jsem bojoval, aby tu vůbec byl, takže se k tomu neumím přimět," dodal příznivec Interu.