Konec v Benfice po roce a půl. Musa jde poprvé mimo Evropu, přestoupil do Dallasu

O odchodu chorvatského útočníka Petara Musy (25) z Benfiky se hovořilo prakticky po celé zimní období. Krátce před uzávěrkou přestupového okna k němu skutečně došlo. Záhřebský rodák, který působil i na Žižkově, v Liberci a ve Slavii, si poprvé zahraje mimo Evropu. Do konce roku 2027 se upsal Dallasu.

Jak uvedl v prohlášení účastník MLS, spolupráce může být ještě prodloužena do roku 2028 na základě opce. Podle zdrojů portugalského listu A Bola utrží lisabonský celek za transfer 10 milionů eur, další peníze by z Texasu mohly dorazit v budoucnu za bonusy, konkrétně ve výši tří milionů eur. Pokud jsou tyto informace pravdivé, jednalo by se o nejdražší přestup v osmadvacetileté historii amerického klubu.

Benfica na tomto transferu vydělala. Musa se do portugalské metropole stěhoval v létě 2022 z Boavisty, lisabonský celek za něj včetně doplatků zaplatil zhruba 6,5 milionů eur. Chorvat však v dresu As Águias zřejmě nebyl spokojený se svou pozicí. V loňském ročníku si v Primeira Lize připsal pouze dva starty v základní sestavě. Celkově za Benfiku v portugalské nejvyšší soutěži během roku a půl odehrál 44 zápasů.

Prakticky výhradně však v roli třetího, čtvrtého útočníka. Pod koučem Rogerem Schmidtem napříč soutěžemi odehrál 66 utkání, v nichž dal 17 gólů. V novém působišti by měl být první ofenzivní volbou. Interes o něj podle deníku A Bola jevily taktéž Lille a Janov. "Chci poděkovat našim majitelům za to, že přivedli Petara na naši palubu, a za úsilí, které kvůli tomuto přestupu vynaložili," těšilo Nica Estéveze, kouče amerického celku.