Analýza přestupů: Hoffenheim bude mít dynamo na obou stranách, Sancho začne tam, kde skončil

Obránce české reprezentace David Jurásek (23) si nedokázal vybojovat pevné místo v sestavě Benfiky Lisabon a půl roku po svém příchodu do Portugalska míří na hostování do německého Hoffenheimu. Do Bundesligy odešel také Jadon Sancho (23), který se bude o restart kariéry pokoušet na důvěrně známém místě. Po necelých třech sezonách strávených v dresu Manchesteru United ho na hostování získala Borussia Dortmund. Jak mohou být oba novým zaměstnavatelům užiteční?

Kadeřábek číslo dvě

Letní Juráskův příchod do týmu úřadujícího portugalského mistra má nečekané vyústění. Benfica si levého beka vyhlédla jako přímou náhradu za svého nejvytíženějšího hráče Alejandra Grimalda a vše zprvu nasvědčovalo tomu, že by český zadák neměl mít vzhledem ke svým skvělým fyzickým atributům a ofenzivnímu ladění s adaptací na novou soutěž problém. Následně však byl vinou zranění nucen vynechat čtyři z pěti úvodních ligových kol, a přestože následně probíhalo jeho postupné začleňování do sestavy, počínaje 10. kolem už se v ní objevil v součtu pouze na čtvrt hodiny.

Na jeho místo trenér Schmidt v úvodu sezony posunul 22letého brazilského stopera Morata, který sice na hřišti vyčníval směrem dozadu, typologicky se ale jedná o zcela odlišného hráče. Navíc platilo, že když Jurásek zrovna nastoupil, podával na hřišti velmi dobré výkony. Lednový příchod španělského mladíka Álvara Carrerase nicméně vyslal jeho směrem jasný signál.

V dosavadním průběhu sezony se na pozici levého wingbeka v Hoffenheimu nejčastěji střídali Marius Bülter společně s Robertem Skovem. První zmíněný je původním zaměřením křídlo a stejnou roli může zastávat i Skov, který sice po svém příchodu do Německa hraje především právě na Juráskově pozici, ovšem kdyby se český reprezentant prosadil, mohl by trenér Pellegrino Matarazzo oba jeho konkurenty častěji využívat na ofenzivnějších pozicích.

Co do přínosu ve finální třetině hřiště by měl být Jurásek oběma víc než zdatnou konkurencí. Na levém kraji obrany se v podstatě bude snažit replikovat to, čím na tom druhém týmu pomáhá Pavel Kadeřábek. V poslední době se totiž tak trochu zapomíná, že se stále jedná o jednoho z nejlepších beků Bundesligy. V aktuální sezoně vyčnívá především kvalita jeho finální přihrávky.

Podle metriky očekávaných asistencí si v každém zápase udržuje průměrně 16 % šanci na gólovou přihrávku (bez standardních situací), což je mezi krajními obránci se vzorkem minimálně 900 odehraných minut třetí nejlepší výsledek. Lépe jsou na tom už pouze Franck Honorat z Borussie Mönchengladbach a Jeremie Frimpong z Bayeru Leverkusen. První z nich navíc často nastupuje také na pozici křídla, zatímco druhý je už nějakou dobu v hledáčku těch nejslavnějších klubů světa.

Jurásek nabízí velmi podobný soubor dovedností. Jeho výsostnou disciplínou jsou centrované míče, a to jak ze strany, tak především z hloubi pole. Pokročilá datová analýza ukazuje, že právě tento typ přihrávek byl v jeho podání ve Slavii tím nejnebezpečnějším. A třebaže nebyl hlavním exekutorem standardních situací, za zápas zaznamenal průměrně sedm pasů do vápna, což byl druhý nejlepší výsledek v rámci celé soutěže. Objem šancí šel ruku v ruce s jejich efektivitou – jeho 0,14 očekávaných asistencí na zápas patřilo mezi nejlepší čísla minulé sezony FORTUNA:LIGY. Výsledkem bylo osm gólových asistencí.

Aktuálně osmý Hoffenheim je zároveň jedním z nejvíc brejkových týmů Bundesligy a bezezbytku tak využije Juráskův výborný pohyb a dynamiku. Podle datové metriky, která sleduje, do jaké míry hráčovy náběhy s míčem posouvají tým do výhodnějších pozic pro vstřelení branky, byl právě on tím nejplatnějším bekem české ligy při zavážení míče do útočné třetiny.

Návrat k pestřejší hře?

Šance, že se Sancho ve své třetí sezoně v barvách Manchesteru United konečně stane klíčovým mužem výběru trenéra Erika ten Haga, se rozplynula hned začátkem září, kdy byl Angličan z disciplinárních důvodů vyřazen z kádru. Jeho celková bilance odehraných minut v barvách United se v dosavadním součtu dvou a půl ročníků zastavila na necelých 4000 minut, během nichž zůstal výrazně za očekáváním.

Do zakončení se dostával jen velmi sporadicky. Za zápas zaznamenal průměrně pouze jedinou střelu na branku, což je na pozici křídla výrazně podprůměrné číslo. Jen lehce nadstandardně si vedl z pohledu toho, z jak kvalitních pozic se ke svým pokusům dostával. Vzhledem k tomu, že za tu dobu vyprodukoval pouhých 45 střel, však není jeho devět vstřelených branek špatná bilance.

Znovu se totiž potvrdilo, že je historicky velmi dobrým zakončovatelem, který proměňuje vysoké procento svých střel. Pokud se s míčem dostane do centrálních prostorů uvnitř soupeřova vápna, dokáže nabídnutou šanci využít. Za dob svého působení v Bundeslize si svým dobrým pohybem vytvořil 23 očekávaných branek, ovšem ve skutečnosti se trefil dokonce v 38 případech. Své střely umisťoval výrazně lépe než průměrný hráč na jeho pozici.

Sancho nikdy neplatil za typicky gólové křídlo. Vždy se jednalo spíš o vítanou nadstavbu k jeho kreativitě a schopnosti připravit svým spoluhráčům finální přihrávku. V Anglii zůstal v tomto ohledu zhruba na půli cesty. Víc než širokým rozsahem kreativních pasů vyčníval svými náběhy do prostorů okolo vápna a teprve odtud rozděloval míče do střeleckých pozic. Další vrstvy však jeho hra neměla.

V Bundeslize platil za výrazně komplexnějšího hráče. Mnohem častěji se objevoval v dobrých střeleckých příležitostech, tvořil hru kreativními pasy z hloubi pole a byl mnohem aktivnějším driblérem. Svůj přehled a cit pro přihrávku do gólové šance proměnil v 53 bundesligových asistencí. Jeho hráčský vývoj sice nabral v Premier League opačný směr, než se předpokládalo, pokud má však ztracené sebevědomí získat zpět, pravděpodobně pro něj v tuto chvíli neexistuje lepší místo, než Dortmund.