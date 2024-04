Červ cítil gól už den před zápasem. Nemělo to kam uhnout, řekl a vyhlížel Spartu

Lukáš Červ (23) už den před semifinále domácího poháru se Zlínem tušil, že by mohl konečně prolomit čekání na první gól v dresu Plzně. Vedle branky přispěl k vítězství 3:0 i asistencí a zápas označil za jeden z dosud nejlepších po zimním příchodu do Viktorie. Záložník Viktorie už se těší na finále proti Spartě, v němž bude usilovat o zisk první velké trofeje v kariéře.

Červ naposledy skóroval v prosinci ještě za Liberec při ligové výhře 5:3 shodou okolností rovněž nad Zlínem. "Říkal jsem si, že až bude potřeba, tak ten gól prostě dám. Věděl jsem, že jsem vždy nějaké góly dával. Ale už jsem těch šancí měl docela dost, takže jsem si říkal, že už je na čase, aby se trefil," uvedl.

"Včera večer jsem ležel v posteli a říkal jsem si, že zítra už to musím dát. Že už to prostě nemá kam uhnout. Takže jsem moc rád, že jsem konečně ten gól dal," pochvaloval si střední záložník.

Ve 32. minutě převzal míč ve středu pole, povedenou samostatnou akci zakončil z hranice vápna přesnou střelou k tyči a zvýšil na 2:0. "Otevíralo se to přede mnou. Převzal jsem to někde na půlce a přemýšlel jsem, kam to vyhodím do strany. Najednou jsem byl u vápna a otevřelo se to i pro střelu před vápnem. Pak už to nemělo jiné řešení než vystřelit. Byl jsem z toho trochu překvapený," popsal.

Červ dostal od Livesportu nejvyšší hodnocení ze všech aktérů zápasu. Livesport

Ve druhé půli přidal ještě asistenci u branky Tomáše Chorého na 3:0. "Co se týče čísel, tak určitě nejpovedenější zápas ve Viktorce. Věřím, že některé zápasy, které nebyly jen o tom, abych měl čísla dopředu, byly ode mě poměrně dobré, co se týče celkové hry. Teď jsem to podepřel čísly," uvedl Červ.

Ve finále poháru jeho tým 22. května přivítá v Doosan Areně aktuálního lídra ligové tabulky Spartu. "Vyhrát trofej je velká motivace. Já ještě v dospělém fotbale nic nevyhrál. Pohár je jedna ze dvou trofejí, které se dají v Česku vyhrát. Všichni to chceme zvládnout a necháme na hřišti maximum," slíbil.

Ve finále bude pro oba fanouškovské tábory rozdělen stadion ve Štruncových sadech napůl. "Je to domácí stadion, takže je to určitě lepší než hrát venku. Na finále by to mělo být rozdělené zhruba 50 na 50, takže to bude trochu jiné než normální domácí zápas. Ale určitě je dobře, že hrajeme tady," prohlásil.

Po příchodu z Liberce se možná až nečekaně rychle zabydlel v základní sestavě Viktorie. "Jsem za to hodně rád. Počítal jsem, že nějaký čas dostanu. Ale nakonec se to vyvrbilo i kvůli zraněním tak, že nemáme tolik možností na střed. Jsem rád, že hraju a doufám, že to bude takhle pokračovat."

"Samozřejmě je vždy co zlepšovat. Vím, že u mě je to i o tom, abych někdy trochu zachoval chladnou hlavu a přidal nadstavbu. Vím, že v sobě nadstavbu mám, ale musím to prokazovat častěji než takhle jednou za čas. Pracuji na tom na tréninku a věřím, že to bude lepší," dodal.

S Viktorií došel až do čtvrtfinále Evropské konferenční ligy a na podobně náročný program nebyl zvyklý. "Nikdy jsem tohle nezažil. Naposledy jsem takhle hrál sobota, středa, sobota v Youth League, když jsem byl ve Slavii. Máme tu ale v Plzni skvělé podmínky na regeneraci. Pořád je to lepší než jen trénovat. Jsem rád, že takhle můžu hrát," uzavřel Červ.

