Vyhrát dvě trofeje je úžasné. Oblek? Určitě to ocenil i Láďa Krejčí, smál se Priske

Trenér fotbalistů Sparty Brian Priske (47) slovy ani nedokáže popsat, co cítí po zisku mistrovského double. Letenský klub ho slaví přesně po 10 letech. Nejprve si kolo před koncem ligy zajistil obhajobu titulu, v dnešním finále domácího poháru pak v Plzni porazil domácí Viktorii 2:1. Dánský kouč na tiskové konferenci ocenil, že přestože soupeř v závěru vyrovnal, jeho tým šel dál za rozhodnutím v normální hrací době.

Letenští si splnili velký sen. V sobotu v Mladé Boleslavi definitivně rozhodli o obhajobě titulu, čtyři dny nato doplnili letošní sbírku o trofej za MOL Cup. "Zisk double znamená hodně nejen pro mě, ale pro všechny. Úplně se to ani nedá popsat slovy. Děláme fotbal, abychom vyhrávali trofeje. Je to těžké, česká liga je těžká, tahle pohárová sezona byla náročná. Vyhrát dvě trofeje je úžasné," řekl Priske.

Jeho tým ve finále uspěl, přestože měl za sebou víkendové oslavy titulu. "Dnes to bylo hodně o mentalitě šampionů, kterou hráči mají. Bylo to těžké utkání, jak jsme očekávali. Plzeň je silným soupeřem, hodně využívá osobní souboje a do hry dává fyzický aspekt. Viděli jsme, jak si vedla v evropských pohárech, s jakými týmy byla schopna se poměřovat. Jak málo protivníkům dovolila, kolik měla čistých kont. Je těžké jim dávat góly," uvedl sedmačtyřicetiletý dánský trenér.

Plzeň si dala první gól vlastní, v závěru dohrávala bez vyloučeného kanonýra Pavla Šulce. "Nemyslím si, že by to bylo o štěstí. Finálové zápasy jsou o detailech, které musejí jít ve váš prospěch. Že vyhrajete titul nebo pohár, není o štěstí. Musím pochválit hráče, že zůstali klidní a koncentrovaní po celých 90 minut. Po gólu na 1:1 jsme nepřemýšleli o prodloužení a o penaltách, snažili jsme se rozhodnout v normální hrací době," ocenil rodák z Horsensu.

Odsoudil naopak události po konci zápasu, protože na hřišti se porvali fanoušci obou táborů a museli proti nim zasahovat policejní těžkooděnci. "Nechci se k tomu nějak dlouze vyjadřovat. Myslím, že je zjevné, co se stalo. Základem je, aby se hráči a realizační týmy cítili v bezpečí. To se dnes nestalo."

Sparta získala double po 10 letech. @ACSparta_CZ

Ačkoliv trénoval doma v Dánsku i v Belgii, národní pohár získal jako kouč poprvé. Štěstí mu přineslo sako, které proti svým zvyklostem tentokrát oblékl. "Dnes byla výborná příležitost si ho vzít. Pohárová finále si zaslouží, aby se k nim přistupovalo jako k něčemu extra. Určitě to ocenil i Láďa Krejčí, kterému se líbily obleky hokejových trenérů, když jsme byli na hokejovém zápase," poukázal Priske na nedávnou společnou týmovou návštěvu mistrovství světa v Praze.

Sparta na Plzeň narazí znovu v neděli, kdy bude stejně jako loni jejím soupeřem před mistrovskou korunovací v posledním ligovém kole na Letné. "Jsem přesvědčený, že to bude úžasný pocit. Stát na Letné po zisku dvou trofejí, užívat si to s fanoušky a celým klubem... " řekl Priske.

"Moje největší obava k neděli se týká složení sestavy. Bude problém najít jedenáct kluků, kteří budou chtít hrát. Bohužel náš kustod Luděk Stracený dnes dostal červenou kartu, takže hrát nemůže. Promluvím si ještě s Mírou Baránkem (vedoucím týmu). A poté, i když to není mým zvykem, si sednu na střídačku a půjdu trochu do pozadí. Chci si to užít, protože je úžasné, co jsme dokázali," zakončil dánský trenér s nadsázkou.