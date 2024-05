Finále jako na horské dráze. Sparta má po 10 letech double, Plzeň srazil vlastní gól i červená

Fotbalisté Sparty získali poprvé od sezony 2013/2014 obě nejcennější trofeje českého fotbalu, když ve finále MOL Cupu porazili Plzeň na její půdě 2:1. Na regulérní trefu do sítě viktoriánů si diváci museli počkat do 79. minuty, kdy ofenzivě čerstvého mistra Fortuna ligy vypomohl kuriózní vlastní gól Sampsona Dweha, jenž přitom jen o chvíli dříve trefil na druhé straně hřiště tyč. Závěr utkání pak sice Pražanům usnadnilo vyloučení Pavla Šulce, přesto se Západočeši dočkali zásluhou Tomáše Chorého vyrovnání. Zápas ale nakonec nedospěl ani do prodloužení, jelikož v nastaveném čase rozhodl Veljko Birmančevič.

Sparťané již mohli vypustit z hlavy ligové starosti, jelikož o uplynulém víkendu definitivně zpečetili obhajobu titulu, a naplno se soustředili na MOL Cup. Jedním z jejich trumfů měl být Jan Kuchta, který nasázel do sítě Mladé Boleslavi čtyři góly. Jen jedna branka ho tak nově dělila v tabulce střelců Fortuna ligy od plzeňského Šulce, jenž podobně jako Chorý zasáhl do remízového střetnutí s Baníkem až v závěru.

Tentokrát obě západočeské opory nastoupily v základní sestavě. Byli to ovšem hostující fotbalisté, kteří se prosadili jako první. Na povedený centr Qazima Laciho do vápna si naběhl Ladislav Krejčí a hlavičkou otevřel skóre utkání. Branku však vzápětí sudí odvolal, neboť si kapitán Sparty při souboji s Lukášem Červem pomohl faulem. Důležité střetnutí příliš šancí nenabízelo, nicméně o vypjaté situace nebyla vinou šarvátek mezi hráči nouze.

Statistiky utkání Plzeň – Sparta. Livesport

Na začátku druhé půle se do šance prodral Matěj Vydra, jenž se pořádně opřel do rány. Zamířil však pouze do míst, kde stál připravený Vojtěch Vorel. Lepší zakončení předvedl po hodině hry Dweh, když ze strany svým obstřelem orazítkoval pravou tyč. Vzápětí plzeňskou dominanci nezužitkoval ani Šulc, kterého vychytal Vorel. Veškeré snahy Západočechů přišly vniveč v 79. minutě, kdy přetažený centr těsně před čárou vracel do vápna Birmančevič. Míč vyrazil Martin Jedlička nešikovně proti vracejícímu se Dwehovi, od jehož hlavy putoval balon do sítě.

V 85. minutě se naděje domácích na srovnání výrazně snížily s vyloučením Šulce po druhé žluté kartě. Viktoriáni se ovšem nevzdali a po nátlaku se hlavou prosadil Chorý. Prodloužení ale nepřipustil Birmančevič, který se opřel do zpětné přihrávky zhruba na úrovni penalty a zamířil přesně k pravé tyči.

Dosud tlumené oslavy tak mohly v táboře Sparty začít naplno, když její fotbalisté přidali i druhou nejprestižnější trofej v českém fotbale. Plzeň naopak navzdory úspěšné éře dál jímá ve své sbírce jediný pohár pro vítěze MOL Cupu.