Česko – Arménie: Jsem tady hrozně šťastný, vážím si toho, říká Barák po návratu do reprezentace

Fotbalista Antonín Barák (29) po nevýrazné podzimní části sezony prožívá vydařené období, které završil vítěznou brankou na 2:1 v pátečním přípravném utkání v Norsku. Zkušený záložník na tiskové konferenci před úterním duelem s Arménií potvrdil, že v zimě měl nabídky z jiných klubů, nakonec je ale rád za setrvání ve Fiorentině i za návrat do národního týmu. Kromě letního evropského šampionátu vyhlíží i čtvrtfinále Evropské konferenční ligy proti Plzni.

V aktuálním výběru nového reprezentačního kouče Ivana Haška je z plzeňských fotbalistů trio Robin Hranáč, Pavel Šulc a Tomáš Chorý. "S klukama z Plzně mám nadstandardní vztah. Všichni se na to těšíme, pro mě i pro klub jsou to velké zápasy. Jde o postup do čtvrtfinále evropského poháru, podle toho k tomu všichni přistoupíme," okomentoval Barák dubnový dvojzápas.

Příbramský odchovanec se vrátí s Fiorentinou do rodné země po necelém roce. Ve finále minulého ročníku Konferenční ligy podlehly "Fialky" v pražském Edenu 1:2 West Hamu. "S losem jsem velice spokojený, chtěl jsem do Česka. Vůbec to neberu tak, že nás čeká nějaký slabší soupeř. Všichni nás pasují do role favorita, ale ukáže se až na hřišti," upozornil Barák.

Reportáž z pondělního tréninku

Reportáž z tréninku reprezentace před utkáním proti Arménii. Livesport

Tvořivý záložník pomohl týmu do čtvrtfinále dvěma góly v osmifinálovém dvojzápase proti izraelskému celku Maccabi Haifa. V zimě byl přitom na odchodu z klubu, protože na podzim ani na začátku roku nedostával od kouče Vincenza Italiana mnoho šancí.

"Konzultoval jsem to i s trenérem reprezentace. Největší zájem byl asi z Neapole, ale nedopadlo to. Chtěl jsem co nejlépe vyhodnotit situaci, abych měl garantovaných co nejvíce minut na hřišti. I když dneska vám stejně nikdo nic neslíbí, všechno si musíte vybojovat," podotkl Barák.

"Nakonec jsem hrozně rád, že jsem zůstal ve Fiorentině. I vzhledem k tomu, co se stalo našemu generálnímu řediteli. I kvůli němu chci pomoct týmu, on i celý klub mi prokázali velkou důvěru," připomněl úmrtí Joea Baroneho, jenž minulý týden po srdeční zástavě zemřel ve věku 57 let.

Před dalšími klubovými povinnostmi čeká Baráka ještě úterní přípravné utkání na Letné proti outsiderovi z Arménie. "Odehráli skvělý zápas ve Walesu, kde zvítězili 4:2, slušně hráli i s Tureckem nebo Chorvatskem. V dnešní době už se nemůžeme moc bavit o tom, že bychom někoho podcenili, každý tým má své silné stránky a kvalitu. Pro nás je to plnohodnotný zápas, chceme ho zvládnout," řekl majitel 38 reprezentačních startů.

Ten zatím poslední si připsal v pátek v Oslu, kde jako střídající hráč v 85. minutě rozhodl výstavní ranou z přímého kopu a zaznamenal devátý gól v národním týmu. V něm se Barák objevil po roční absenci, předchozí trenér Jaroslav Šilhavý ho na poslední reprezentační srazy nebral.

"Jsem tady hrozně šťastný, vážím si toho. Lidé to mohli navnímat i z našeho představení v Norsku, a to nemluvím jen o sobě, ale o celém týmu. Když jsem dal gól, viděl jsem krásnou reakci na hřišti i na střídačce, všichni byli šťastní. Vyvolalo to ve mně silnou emoci, tuhle energii si budeme chtít dál udržet mezi sebou," dodal mistr ligy se Slavií a bývalý hráč Udine, Lecce nebo Verony.