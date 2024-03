Splnil jsem si dětský sen. Budu se snažit, moc bych chtěl na Euru být, neskrývá nadšení Vlček

Celkem pět debutantů se nakonec představilo v dresu české fotbalové reprezentace v přípravném utkání s Arménií (2:1). Jedním z nich byl i obránce Tomáš Vlček, který nastoupil v základní sestavě a odehrál celé utkání. Postavil se po bok svého velkého kamaráda Robina Hranáče, s nímž ještě před rokem zachraňovali v lize Pardubice. Třiadvacetiletého hráče Slavie nadchl celý sraz pod novým trenérem Ivanem Haškem a pokusí se v mužstvu udržet i pro letní Euro v Německu.

V minulé sezoně společně hostovali v Pardubicích, pak se vydali do svých kmenových klubů. Hranáč do Plzně a Vlček do Slavie. Na Letné se teď sešli k reprezentačnímu debutu. "Je to pěkný příběh na knížku. Moc si vážím, čím jsme společně prošli. Jsme s Robinem velcí kamarádi, ještě s Láďou Krejčím jsme si na hřišti hodně pomáhali," řekl obránce Slavie novinářům.

Zatímco v Norsku nastoupil národní tým se čtyřmi obránci, proti Arménii přešel na systém se třemi stopery. "Mně osobně lépe vyhovuje. Všichni tři jsme na něj ze svých klubů zvyklí. Debut za reprezentaci je pro mě splněný dětský sen. Strašně moc si vážím, že tady můžu s klukama být. Užil jsem si celý sraz," uvedl Vlček.

Jak v Oslu, tak na Letné nově sestavený tým prohrával. V obou případech nakonec skóre otočil a zvítězil. "Ukázali jsme charakter, to je důležité. Ačkoliv tu bylo hodně nových hráčů, mákneme jeden za druhého. Starší a zkušenější nás vzali rychle mezi sebe, parta byla vynikající. Z trenéra Haška pak mám vynikající dojem. Mluví s námi, má výborné tréninky a dokáže nás připravit na soupeře, takže jen samá pozitiva. Odjíždím ze srazu nadšený," ujistil kladenský rodák.

Národní tým do startu letního mistrovství Evropy v Německu nastoupí už jen k dvěma přípravným duelům na začátku června. "Udělám maximum, abychom teď se Slavií získali mistrovský titul. Pak bude na trenérovi, jestli mě do reprezentace opět povolá. Budu se snažit, moc bych chtěl na Euru být," neskrýval debutant.

Statistiky utkání. Livesport

Večer se Češi dozvěděli, že v základní skupině na šampionátu vedle Portugalska a Turecka nastoupí také proti Gruzii, která ve finále baráže vyřadila na penalty Řecko. "Během vyhlášení Fotbalisty roku jsme se bavili, že by nebylo špatné vrátit na turnaji Řecku vyřazení v semifinále Eura 2004. Hezké by to bylo, ale Gruzie byla šťastnější. Věřím, že i na ni nás trenéři připraví," dodal obránce Slavie.