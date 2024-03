První trénink pod Haškem: Dobrá atmosféra, nakousnutí taktiky i představování nováčků

Čeští fotbalisté si dnes kolem poledne poprvé v kompletním složení zatrénovali pod vedením nového kouče Ivana Haška. Reprezentanti se během druhého dne prvního letošního srazu věnovali taktickým věcem i obranné fázi a od středy se již naplno začnou chystat na páteční přípravný zápas v Norsku. Hráči si zatím atmosféru v týmu nemohou vynachválit.

Český celek se sešel v Praze už v pondělí, ale to ještě netrénoval v kompletním složení, neboť se někteří hráči věnovali regeneraci po nedělních zápasech ve svých klubech. Večer navíc mužstvo vyrazilo na vyhlášení ankety Fotbalista roku. "Dnes jsme už trochu nakousli taktickou část, co se týče obranné fáze," řekl na tiskové konferenci obránce Adam Gabriel.

"Jinak jsme nic úplně převratného a speciálního asi zatím nedělali. Někteří hráči jako já jsou po cestování, takže se ještě trochu věnujeme regeneraci. Myslím, že se do toho opřeme až zítra," doplnil dvaadvacetiletý obránce dánského Midtjyllandu.

Gabriel je jedním z pěti nováčků v reprezentačním "áčku". Vedle něj se při Haškově premiérové nominaci poprvé v národním A-týmu dostalo i na brankáře Vítězslava Jaroše, obránce Robina Hranáče s Tomášem Vlčkem a záložníka Pavla Šulce.

Nováčky čekalo tradiční představování se týmu. "Dnes tam je jenom to, že si člověk stoupne do kruhu (před tréninkem) a představí se. Zatím to ještě všichni neabsolvovali, některé z nás to ještě čeká," prohlásil Jaroš.

Spolu s Gabrielem zatím mají z atmosféry v týmu i z kouče Haška velmi pozitivní pocity. "Trenér působí klidným dojmem. Slyšel jsem na něj samé pozitivní věci. Je vidět, že to, co dělám já, si také zažil. Myslím, že je to zkušený člověk na správném místě. Všichni víme, že je to o výsledcích. Věřím, že se nám společně bude dařit," uvedl Gabriel.

"Samozřejmě jste trochu nervózní, dá se říct, že přicházíte do nového mančaftu. Já tolik lidí tady neznám, protože jsem nikdy nehrál v Česku. Takže pro mě to bylo trochu jiné než pro ostatní. Je to super parta, kluci jsou fakt dobří. Myslím, že všichni zapadnou rychle," řekl Jaroš.

Hašek se svým realizačním týmem převzal reprezentaci na začátku ledna. Na lavičce nahradil Jaroslava Šilhavého, který se v listopadu po skončení kvalifikace mistrovství Evropy navzdory postupu na závěrečný turnaj do Německa rozhodl nepokračovat. Hašek už vedl coby dočasný kouč český celek v pěti zápasech v roce 2009, kdy byl zároveň svazovým předsedou.

Národní tým si ještě ve středu před polednem zatrénuje v Praze a odpoledne se letecky přesune do Osla. Úvodní letošní zápas odehrají reprezentanti v Norsku v pátek. O čtyři dny později v druhém z březnových přípravných duelů přivítají v Praze na Letné Arménii. Do startu Eura pak český celek budou čekat ještě dvě utkání na začátku června.