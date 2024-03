Arsenal táhnou v boji o titul i letní posily. Dodaly nám nový rozměr, těší kouče Artetu

6:0, 5:0, 4:1 a 6:0. Arsenal působí v posledních týdnech v rámci Premier League nenasytně. Kanonýři si naposledy zastříleli v pondělní dohrávce 27. kola na půdě Sheffieldu United a po tenisovém "kanáru" nešetřil úsměvem ani trenér Mikel Arteta (41). "Letní posily nám dodaly nový rozměr a pomáhají spoluhráčům dosáhnout vyšší úrovně," uvedl Španěl, jehož chvála směřovala především na Declana Rice (25) a Kaie Havertze (24).

Rice a Havertz, kteří v létě zamířili na Emirates Stadium z West Hamu a Chelsea, se na Bramall Lane zapsali mezi střelce a pomohli Arsenalu vyrovnat jeho nejvyšší venkovní výhru v Premier League. Gunners vyhráli posledních sedm ligových zápasů a s 61 body jsou v tabulce třetí, dva body zaostávají za vedoucím Liverpoolem.

Na otázku, zda letní posily pomohli Arsenalu zařadit nejvyšší rychlostní stupeň, Arteta novinářům řekl: "Určitě ano. Je zřejmé, že jsme vybrali ty správné hráče, kteří by mohli do týmu přinést něco, co jsme neměli, a to se jim určitě daří a zlepšují každého jednotlivého hráče i mechanismy a kulturu kolem týmu."

Mapa přihrávek Declana Rice. Opta by Stats Perform / Arsenal

Arteta však ví, že jeho tým v příštích týdnech nečeká nic lehkého. "Stále je před námi nejdůležitější část sezony," dodal bývalý středopolař.

Španělský manažer zároveň poskytl aktuální informace o zdravotním stavu Bukaya Saky a Gabriela Martinelliho, kteří neodehráli celých 90 minut. "(Saka) se cítil trochu nemocný a my máme k dispozici Fabia (Vieiru), kterému musíme dát minutáž," odůvodnil Arteta střídání své největší hvězdy a vzápětí dodal: "Měli jsme také trochu problém s Gabim, měl lehký šrám na noze. Musíme počkat, jak na tom bude."

Kai Havertz oběhá na trávníku hodně prostoru. Opta by Stats Perform / @kaihavertz29

Arsenal, který v pondělí dosáhl na rekord anglických profesionálních soutěží, když jako první tým v historii vyhrál tři po sobě jdoucí venkovní duely alespoň pětibrankovým rozdílem, se může o víkendu vyhoupnout do čele Premier League. Martin Odegaard a spol. totiž přivítají Brentford už v sobotu, zatímco šlágr mezi prvním Liverpoolem a druhým Manchesterem City je na programu až v neděli.