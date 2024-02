Fulham uťal vítězné tažení United. City stačila k výhře dorážka Fodena, Arsenal naděloval

Pátou ligovou výhru v řadě Manchster United nepřidal, ve 26. kole Premier League padl na Old Trafford s Fulhamem 1:2. Aston Villa doma bez větších potíží zdolala Nottingham a pevněji se usadila na čtvrtém místě zaručujícím Ligu mistrů. Brighton doma proti Evertonu dohrával v oslabení, i tak ale dokázal vyrovnat na konečných 1:1. Crystal Palace při premiéře trenéra Olivera Glasnera porazil Burnley 3:0. Manchester City stačil k vítězství v Bournemouthu jediný gól Phila Fodena. Arsenal nadělil Newcastlu, ze který po roce chytal Loris Karius, čtyři góly a na první Liverpool dál ztrácí dva body.

Úvod utkání nabídl vyrovnanou podívanou, střelecky aktivnějším celkem byl překvapivě tým ze západního Londýna. V první nadějnější příležitosti se po 18 minutách hry objevil Iwobi, který obranu Rudých ďáblů vystrašil projektilem z hranice vápna. Na něj krátce nato navázal Rodrigo Muniz, jehož nebezpečnou hlavičku vyrazil reflexivním zákrokem z brankové čáry gólman André Onana.

Tým z Manchesteru o sobě dal poprvé výrazněji vědět po odehrané půlhodině, kdy utažená rána Dioga Dalota olízla pravou tyč. Brankovou konstrukci orazítkoval na druhé straně i Rodrigo Muniz. Festival šancí zakončil tvrdým projektilem Andreas Pereira, s tím si však poradil připravený Onana.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Ve druhé půli byli na útočné polovině aktivnější hostující fotbalisté, v 65. minutě vypustil dalekonosnou pumelici Harrison Reed. Prudkou ránu, která letěla pod břevno, ještě Onana vytěsnil. Z následného rohového kopu už ovšem defenziva United kapitulovala, když se k odraženému balonu ve vápně probojoval Calvin Bassey a nechytatelnou ranou poslal Chalupáře do zaslouženého vedení.

O odpověď se chvíli nato pokusil Bruno Fernandes, jehož pokus směřující k pravé tyči musel vyrazit Bernd Leno. Svěřenci Erika ten Haga se nakonec svého gólu dočkali, jelikož se v 89. minutě po Fernandesově střele prosadil z dorážky Harry Maguire. Ani to však na body nestačilo, protože po bleskovém protiútoku v sedmé nastavené minutě přiřkl Fulhamu vítězství Iwobi.

Vstup do utkání vyšel Lvům výborně. Leon Bailey prošel ve čtvrté minutě po pravé straně přes několik obránců, poté našel skvělou přihrávkou v prostoru před brankou Ollieho Watkinse, jenž se z jednoduché pozice nemýlil. Modrovínoví následně diktovali tempo hry a svého soupeře k ničemu nepouštěli. Další branku přidali ve 29. minutě.

Jacob Ramsey poslal přihrávku k penaltovému puntíku, odkud Douglas Luiz zakončil nechytatelně k levé tyči. Brazilský záložník se mohl znovu radovat po 10 minutách, druhou trefu přidal hlavičkou mířenou k pravé tyči. Na konci první půle dokázali The Tricky Trees snížit manko na svého soupeře po rohovém kopu poté, co Moussa Niakhaté dopravil míč hrudí do sítě.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Forest navázal na branku hned v úvodu druhého dějství, když Morgan Gibbs-White využil výborné průnikové přihrávky a zblízka překonal Emiliana Martíneze. O několik minut později dokonce mohl Anthony Elanga zařídit srovnání skóre, ale svoje zakončení nevměstnal mezi tři tyče.

Po odehrané hodině využili špatné rozehrávky na druhé straně hřiště The Lions a opět tak navýšili své vedení. Konkrétně se o to postaral Bailey, který po přihrávce Watkinse, na kterou si sáhl Matz Sels, zakončoval do prázdné brány. Aston Villa tedy opět našla recept na domácí vítězství a pojistila si postavení v top čtyřce.

Racci od úvodních minut přišpendlili soupeře v jeho vápně. Otevřít skóre mohl Danny Welbeck, jenž se odhodlal k jedovaté přízemní střele z hranice šestnáctky, obrana Toffees ale pokus zblokovala na roh. Stejný hráč se dostal do zakončení v první půli hned několikrát, jenže mu scházelo štěstí v zakončení. Obranu Evertonu však větral i Simon Adingra, jehož rána ze 24. minuty jen těsně minula levou šibenici.

Po změně stran se na chvíli chopili iniciativy hosté. Vzruch na tribunách vzbudil především pád Dominika Calverta-Lewina, rozhodčí ovšem situaci nevyhodnotil jako penaltovou. V 57. minutě pak předvedl fantastický obranný zákrok Tariq Lamptey, když na brankové čáře vyhlavičkoval gólovou střelu Abdoulaye Doucourého.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Brighton toho ve druhém dějství moc nepředváděl, za zmínku stál pouze ostrý pokus Evana Fergusona, který pokryl Jordan Pickford. Výraznou šanci pak Racci měli až v 70. minutě při dorážce Ansu Fatiho, jenže i tu defenziva Karamelek přestála. Necelých 20 minut před koncem prožil snový moment hostující zadák Jarrad Branthwaite, jenž se ve vápně dostal k odraženému míči a nekompromisně ho poslal do šibenice.

Závěrečný tlak domácích po inkasovaném gólu sílil, značně ho ale v 81. minutě zbrzdil Billy Gilmour, který za šlapák na holeň viděl červenou kartu. Ani to ale nezabránilo kapitánu Lewisi Dunkovi v páté nastavené minutě ve vyrovnání. Také druhé vzájemné klání Brightonu a Evertonu v aktuálním ročníku tak skončilo nerozhodným výsledkem.

Už ve druhé minutě se o změnu skóre pokusil Jefferson Lerma, jeho pohotová střela z hranice šestnáctky ale prosvištěla nad břevnem. Domácí soupeře přehrávali a v další příležitosti se ve 24. minutě ocitl Joachim Andersen, jenž ale nevyzrál na Jamese Trafforda. Brankář Burnley si úspěšný zákrok připsal i o několik chvil později, když zneškodnil hlavičku Odsonneho Édouarda.

Poté si však jednavacetiletý Angličan vybral slabší moment, neboť jeho pomalou rozehrávku musel jen za cenu vyloučení hasit těsně před pokutovým územím Josh Brownhill. Následný volný přímý kop zakončil Édouard pouze nad břevno. Po změně stran se do první příležitosti dostal Adam Wharton, kroucený pokus z hranice šestnáctky ale prolétl těsně vedle levé tyče.

O otevření skóre se v 68. minutě postaral Chris Richards, jenž hlavou zužitkoval centr Jordana Ayewa. Sám ghanský útočník zvýšil na rozdíl dvou branek jen o několik chvil později, když do odkryté sítě tečoval přízemní centr Matheuse Franca. Domácí byli i nadále při chuti a v 77. minutě dostali výhodu pokutového kopu, který proměnil Jean-Philippe Mateta.

Burnley se snažilo utkání ještě zdramatizovat, v 87. minutě se dočkalo snížení. Trefa Davida Datra Fofany však byla po zásahu videorozhodčího odvolána kvůli ofsajdu. Eagles tedy pod novým manažerem hned napoprvé uspěli, přerušili sérii tří zápasů bez vítězství a vzdálili se záchranářským starostem.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

K prvnímu střeleckému pokusu se po šikovném sklepnutí Fodena dostal už v deváté minutě Erling Haaland, z hranice šestnáctky ale mířil jen vedle domácí branky. Na druhé straně hřiště zkusil z ještě větší dálky štěstí Miloš Kerkez, jehož ránu pod břevno zneškodnil až Ederson. Skóre se tak poprvé měnilo ve prospěch Citizens.

Haaland v pokutovém území využil svých fyzických parametrů a z levé strany tvrdě vypálil na Neta. Brazilec vyrazil míč jen před sebe na dobíhajícího Fodena, který se zblízka nemýlil. Zanedlouho mohl vedení hostů zdvojnásobit Bernardo Silva, uvnitř pokutového území ovšem pálil těsně vedle levé tyče.

O vyrovnání se po změně stran pokoušel Justin Kluivert, jeho dalekonosnou ránu mířící do levého dolního rohu ale úspěšně pokryl Ederson. Domácí zůstávali i nadále aktivní a další velkou příležitost měl v 68. minutě po střele hlavou Dominic Solanke. Ten ovšem stejně jako jeho spoluhráči ztroskotal na výborně chytajícím Edersonovi.

Na opačné straně si důležitý zákrok připsal rovněž Neto, jenž využil dobrého postavení a zblízka nedovolil rozvlnit síť Haalandovi. V nastaveném čase se o pozdvižení na Vitality Stadium postaral ještě střídající Enes Ünal, jenž si vyskočil na centr Antoineho Semenyoa. Ke smůle domácích fanoušků ale hlavičkoval jen vedle levé tyče.

Fodenovy statistiky proti Bournemouthu. Opta by Stats Perform

O první nebezpečný moment se v osmé minutě postaral Bukayo Saka, jeho ránu z hranice šestnáctky ale jeden z obránců zblokoval a Karius balon lapil. Bývalý hráč Liverpoolu v 18. minutě zastavil také hlavičku Gabriela, vyražený míč se ale po několika odrazech od hráčů Magpies ocitl za brankovou čárou a vlastní gól byl připsán Svenu Botmanovi.

Na rozdíl dvou tref o několik okamžiků později zvýšil Kai Havertz, jehož ke skórování vybídl skvělou zpětnou přihrávkou Gabriel Martinelli. Kanonýři svého soupeře i nadále přehrávali a v další šanci se ocitl Saka, tentokrát ale zasáhnul Karius. Newcastle se první střely na branku soupeře dočkal až po změně stran.

Přízemní pokus Anthonyho Gordona však bez problémů zastavil David Raya. Možnost korekce skóre měl po hodině hry další ofenzivní hráč týmu ze severovýchodu Anglie Alexander Isak, uvnitř pokutového území ale mířil pouze nad břevno.

Gólová radost tak propukla na druhé straně hřiště, kde se po individuální akci prosadil Saka. Netrvalo dlouho a čtvrtý přesný zásah přidal hlavou Jakub Kiwior, jenž se trefil poprvé v letošní sezoně. Závěr utkání přinesl ještě snižující branku, o kterou se po centru Dana Burna postaral hlavičkou Joe Willock.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Tabulka Premier League