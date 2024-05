V Itálii vrcholí boj o Ligu mistrů: Římané budou po Leverkusenu hladoví, varuje Allegri

V italské Serii A, stejně jako ve zbytku Evropy, vrcholí sezona a současně i boj o pohárovou Evropu. Zajímavou zápletku může nabídnout soupeření o příčky zaručující kvalifikaci do Ligy mistrů, do něhož by se ještě rádo zapojilo římské AS. Právě proti fotbalistům z hlavního města se v neděli postaví Juventus, jehož trenér Massimiliano Allegri (56) očekává, že se jeho svěřenci střetnou s hladovým týmem.

AS ve čtvrtek prohrál v prvním semifinále Evropské ligy s již jistým bundesligovým mistrem Bayerem Leverkusen 0:2 a po jediné výhře z posledních tří ligových zápasů jsou na pátém místě tabulky Serie A.

"Narazíme na hladový Řím, který se chce vrátit do boje o pozice v první čtyřce. Budeme potřebovat předvést kvalitní výkon," řekl Allegri na tiskové konferenci před nedělním zápasem, který hostí římské Stadio Olympico, a směrem k soupěři dodal: "Jsou silní, daří se jim velmi dobře. Bude to fascinující zápas, ale těžký a složitý."

Boj o Ligu mistrů může být v Itálii ještě pořádně dramatický. Livesport

Juventus je navzdory dramatickému poklesu formy ve druhé polovině sezony na třetím místě a nedělní vítězství by mu zajistilo účast v Lize mistrů.

Allegriho svěřenci sice v první polovině sezony padli jen jednou, v její druhé části ale utrpěli hned čtyři porážky a v osmi posledních ligových zápasech zaznamenali jedinou výhru. "V první polovině sezony jsme získali 46 bodů, ve druhé jsme si vedli mnohem hůře," byl si vědom trenér Staré dámy.

"Jsme blízko cíle a musíme zůstat soustředění. Dokud nebudeme mít matematickou jistotu, musíme být opatrní. Fotbal vám vždy připraví překvapení," dodal Allegri.

Poslední výsledky Juventusu. Livesport

Jeho soupeřem bude v neděli Daniele De Rossi, který od lednového převzetí klubu po Josém Mourinhovi doslova otočil sezonu Římanů vzhůru nohama. AS totiž přebíral na devátém místě tabulky a nyní bojuje o elitní čtyřku.

"Daniele přinesl nadšení a lehkost. Ve fotbale se rychle zapomíná, ale Řím hrál po skvělé práci Mourinha dvě evropská finále během dvou let," smekl Allegri zároveň před oběma kolegy.

"Daniele je mladý, teprve začíná a může mít dobrou kariéru. S jeho otcem jsem vlastně hrál v Livornu, v roce 1986. Alberto končil hráčskou kariéru, byl to skvělý člověk," zavzpomínal zkušený italský kouč.

Účast v milionářské soutěži si však mohou zajistit oba celky, Serie A totiž bude mít v příští sezoně mezi elitou hned pět míst.