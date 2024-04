Čtyři góly za zápas? Palmer dal vzpomenout na Lamparda a vyzval na souboj hvězdné kanonýry

Cole Palmer ve 29. minutě zápasu s Evertonem zachytil špatnou rozehrávku gólmana Jordana Pickforda, mazáckým lobem z třiceti metrů poslal míč do odkryté branky a běžel se radovat s nadšenými fanoušky. Jednadvacetiletý záložník Chelsea zkompletoval nejrychlejší ligový hattrick v historii klubu a potvrdil, že jeho letní příchod z Manchesteru City je pro tým ze Stamford Bridge terno.

“Všechno se to seběhlo hrozně rychle,” soukal ze sebe po zápase nadšený záložník. Poprvé se prosadil v 13. minutě, kdy si narazil s útočníkem Nicolasem Jacksonem a zpoza vápna uklidil míč k pravé tyči Pickfordovy brány. Druhý gól dal z dorážky Jacksonovy střely a o parádní třetí trefě už byla řeč.

“Skvělý začátek nás uklidnil. Jsem rád, že jsem k tomu mohl pomoct hattrickem,” uvedl Palmer. “Po nevydařeném posledním zápase jsme chtěli potěšit diváky a myslím, že se nám to povedlo. Jako tým jsme odehráli skvělé utkání.”

Palmer ve druhém poločase z penalty přidal čtvrtou branku a dovedl Chelsea k jednoznačnému vítězství 6:0. Mladý anglický záložník dal v dresu Blues čtyři branky v jednom utkání jako první hráč od března roku 2010, kdy se stejný kousek povedl Franku Lampardovi.

Fotbalista, který do Chelsea přišel před sezonou z Manchesteru City za 47 milionů eur, v posledních čtyřech zápasech nastřílel stěží uvěřitelných devět branek a v čele tabulky střelců se s 20 góly dotáhl na norského kanonýra Citizens Erlinga Haalanda.

“Jako ofenzivní hráč chci pomáhat týmu góly a nahrávkami. Snažím se dostávat do zajímavých pozic a v posledních zápasech se mi je daří proměňovat v branky,” uvedl Palmer, jehož bezchybný výkon pomohl Chelsea k posunu na devátou příčku ligové tabulky.

“Je to pro nás trochu rozporuplná sezona. dokážeme o body obírat velké týmy ale ztrácíme v zápasech, které bychom měli vyhrávat,” přiznal Palmer, jehož tým však od konce ledna neprohrál jediný ligový duel. Při svém tažení dokonce obral o body oba manchesterské kluby. “Ve zbytku sezony půjdeme zápas od zápasu a uvidíme, na co to bude stačit.”

Pátá příčka zaručující evropské poháry je daleko, na šestý Newcastle ale svěřenci Mauricia Pochettina aktuálně ztrácí pouze tři body.