Vysvědčení klubů Premier League za jejich vstupy do sezony: Kdo září a kdo zatím propadá?

Vysvědčení klubů Premier League za jejich vstupy do sezony: Kdo září a kdo zatím propadá?

Arsenal prožívá dobrý vstup do sezony.

Druhá reprezentační přestávka podzimní části sezony 2023/24 je v plném proudu, není však od věci ji zpestřit i fotbalem klubovým. A třeba rovnou tím z nejsledovanější ligy světa. Premier League odkrojila už pětinu ročníku a pomalu se začíná rýsovat, kdo bude v jejím zbytku plnit jakou roli. Anglická redakce Livesport Zpráv při té příležitosti vystavila všem 20 klubům vysvědčení za jejich vstupy do sezony.

Poté, co v závěru minulého ročníku došel Kanonýrům dech a brali jen druhé místo, se vrátili s kvalitními posilami v podobě Declana Rice a Davida Rayi. Zatím nevykazují stopy křehké mentality, která jim mnohými byla předhazována na jaře.

V tabulce jim patří druhé místo, přičemž první nejsou pouze vinou menšího počtu vstřelených gólů než mají na kontě jejich úhlavní rivalové z Tottenhamu. Co je ale hlavní: Arsenal v lize zatím neprohrál a poradil si s obhájcem titulu Manchesterem City 1:0.

Psychologická vzpruha, kterou jim toto vítězství dodalo, se může ve snaze napravit chyby z minulé sezóny ukázat jako rozhodující.

Známka: 1*

Declan Rice je zatím jedním z nejlepších hráčů sezony Premier League. AFP

Po remíze v úvodním kole nasadili ke spanilé jízdě – Spurs zažívají fantastický vstup do sezony a spolu s konkurenčním Arsenalem zůstávají jediným neporaženým týmem. Trenér Ange Postecoglou dohlíží na kompletní změnu herního stylu a tým nejeví žádné známky oslabení ani po odchodu Harryho Kanea do Bayernu.

Zejména v úvodních zápasech Kohoutů, které zahrnují výhry nad Manchesterem United a Liverpoolem a remízu na Emirates s Arsenalem, zářili James Maddison a Micky van de Ven. I jejich skvělá forma posil z Leicesteru, resp. Wolfsburgu, vynesla Spurs k překvapení fanoušků napříč Britskými ostrovy až do čela ligy.

Známka: 1*

Maddisonovi se vydařil nejen zápas proti Burnley. Opta by Stats Perform / Reuters

Do sezony vstupovali hráči Manchesteru City jako vítězové treble, a po šesti výhrách v úvodních šesti ligových zápasech působili dojmem, že mašírují za čtvrtým titulem v řadě. Jenže přišla porážka ve Wolverhamptonu, záhy další na hřišti Arsenalu a naděje týmu Pepa Guardioly na pohodlný ročník jsou ty tam.

Vzhledem k tomu, že nejméně tři další týmy Premier League se rýsují jako vážní adepti na titul, mohou mít zmíněné ztráty na konci sezony zásadní dopad. Přesto je 18 bodů z 24 možných stále velmi slušným začátkem a vzhledem k tomu, že se týmu po zranění vrátí klíčoví hráči v čele Kevinem de Bruynem, je pravděpodobné, že se výkony Citizens v následujících týdnech zlepší.

Známka: 1

Liverpool se díky pěti výhrám, dvěma remízám a jediné porážce z úvodních osmi zápasů opět stává aspirantem na titul. Reds se v současné době nacházejí na čtvrtém místě tabulky a dost možná by si udrželi neporazitelnost, kdyby se nestali obětí několika prapodivných rozhodnutí systému VAR při prohře 1:2 na hřišti Tottenhamu.

Fanoušky týmu z města Beatles zajisté těší, že se do své obvyklé formy rozehrál Mohamed Salah – zatím v lize nastřílel pět gólů a čtyřikrát asistoval. Zásadní otázkou dalších týdnů je, jak se sehraje před sezonou notně obměněná záložní řada.

Známka: 1

Salahovy ligové statistiky v aktuální sezoně. Livesport

Aston Villa musela na úvod sezony skousnout debal 1:5 v Newcastlu, ale dokázala se z něj oklepat ve velkém stylu. V tabulce je pátá a od prvního místa ji dělí pouhé čtyři body. Od nástupu Unaie Emeryho do funkce trenéra před necelým rokem zdobí tým, až na občasné výkyvy, solidní forma a zdá se, že by stejně jako v minulé sezoně mohl úspěšně atakovat pohárové příčky.

K tomu nejlepšímu, co celek z Birminghamu zatím nabízí, jsou výkony Ollieho Watkins, jenž má takřka totožná čísla jako Salah. A také drtivý triumf 6:1 nad dalším evropským zástupcem Brightonem.

Známka: 1–

Watkinsovy statistiky v Premier League Flashscore

Řada ostrovních expertů mu před začátkem sezony věštila boj o záchranu, místo toho je West Ham dalším z příjemných překvapení. Kladiváři se nacházejí na sedmém místě pouhé tři body od příček zajišťujících Ligu mistrů. Z výsledků v úvodu ročníku vyčnívají výhry nad Brightonem a nad Chelsea.

Klíčovým faktorem vzestupu v tabulce oproti loňsku je forma Jarroda Bowena, který se trefil pětkrát a i díky tomu se vrátil do anglické reprezentace. České fanoušky může těšit skutečnost, že góly a asistencemi přispívají k dobrým výsledkům i Tomáš Souček a Vladimír Coufal.

Známka: 1–

Tomáš Souček patří v aktuální sezoně k oporám Kladivářů. Profimedia

Navzdory tomu, že Crystal Palace v létě přišel o klubovou ikonu Wilfreda Zahu a rovněž o zraněné klíčové útočníky Michaela Olise a Eberechiho Ezeho, zvládl úvodních osm zápasů sezony velmi slušně.

Velkou zásluhu na tom má obranná dvojice Marc Guehi – Joachim Andersen, díky níž tým inkasoval pouhých sedm gólů. Velkou roli na tom, že Crystal Palace sbírá spoustu bodů a v tabulce je na devátém místě, samozřejmě hraje i trenér Roy Hodgson. Co do výsledků, je dosavadním vrcholem vítězství 1:0 na Old Trafford.

Známka: 2

Po minulé sezoně snů završené šestým místem a postupem do Evropské ligy, se musí Brighton potýkat s evropským fotbalem a tudíž nahuštěnějším programem. I tak zvládl náročný vstup velmi dobře. Příchody Joaa Pedra, Jamese Milnera či Carlose Baleby zkvalitnily kádr a pomohly k aktuálnímu šestému místu v Premier League.

Odhlédneme-li od zmíněného debaklu s Aston Villou a překvapivé porážky s West Hamem, zdá se, že Racci jsou na dobré cestě. Zlepšit se však musí jejich defenziva, která zatím inkasovala v každém ligovém zápase.

Známka: 2

Aktuální pořadí Premier League Flashscore

Poté, co si v minulém ročníku zajistil účast v Lize mistrů, hodlá Newcastle pokračovat ve snaze stát se pevnou součástí klubů první šestky. Straky zažily poměrně dobrý start do aktuální sezony, když vyhrály čtyři z prvních osmi zápasů. V řadě utkání však nepředvedly uspokojivé výkony ani výsledky.

S Brightonem prohrály 1:3, proti Liverpoolu ztratily jednogólový náskok a padly 1:2, přestože jejich soupeř hrál po většinu zápasu v deseti. Na opačném pólu se vyjímá až brutální demolice 8:0 Sheffieldu United i skutečnost, že v posledních čtyřech zápasech Newcastle neprohrál. Suma sumárum, svěřenci Eddieho Howea zažívají solidní start.

Známka: 2–

Forma Newcastlu vykazuje vzestupnou tendenci. Livesport

Wolves se museli vypořádat s nečekaným odchodem Julena Lopeteguiho jen tři dny před začátkem sezony, jenže náhradník španělského trenéra Gary O'Neil udělal ze svých nových svěřenců těžko porazitelný tým.

Vítězství 2:1 nad Manchesterem City ukázalo, jak dobří Wolves mohou být, přičemž pestrá útočná hra se dobře kloubí s pevnou obranou. Ačkoli zatím nelze vyloučit, že opět spadnou do boje o záchranu, výkony v prvních osmi zápasech dávají fanouškům do zbytku sezony naději.

Známka: 2–

Fulham se aktuálně nachází na 12. místě tabulky po solidním začátku ročníku, kdy třikrát vyhrál, třikrát prohrál a dvakrát remizoval – z toho jednou zaznamenal působivý výsledek 2:2 na hřišti Arsenalu.

Cottagers se museli vypořádat s odchodem klíčového útočníka Aleksandra Mitroviče a přestože skórovali pouze osmkrát, dokázali uhrát několik slušných výsledků. Drobné obavy ze vtažení do boje o záchranu by už měly být zažehnány, i když tým se ještě musí zlepšit právě před soupeřovou brankou.

Známka: 3

Zdálo se, že přestupová strategie Nottinghamu je v porovnání s loňským hojným létem v obrovském kontrastu – jenže to platilo až do uzávěrky přestupů, kdy kádr Forest doplnilo hned sedm nových hráčů.

Posilování na poslední chvíli se nezdá být příliš koncepční, přesto na Forest v současnosti očividně nemá negativní dopad. Tým Steva Coopera je v tabulce na 13. místě a zdá se, že ani druhá sezona po návratu do Premier League by neměla skončit pádem o patro níž.

Stupeň: 3

Brentford od postupu mezi anglickou elitu v roce 2021 překvapuje stabilními výkony a dobrými výsledky a nyní, ve své třetí sezoně v Premier League, by se rád usadil v první osmičce. Dlouhodobá absence Ivana Toneyho má ale na Včely až příliš negativní dopad.

Pouhá jedna výhra a čtyři remízy z osmi zápasů znamenají až 15. místo v tabulce, z posledních čtyř duelů vydoloval Brentford jediný bod. Potěšující jsou pro fanoušky alespoň spolehlivé výkony obránce Ethana Pinnocka.

Stupeň: 3–

Očekávání expertů ohledně Evertonu nebyla na začátku sezony vysoká, spíš naopak. Momentálně je vinou nekonzistentních výkonů Karamelek těžké odhadnout, jak na tom vlastně tým je – po remíze 2:2 se Sheffieldem United a následné porážce od Arsenalu následovala naopak překvapivá a cenná výhra 3:1 nad Brentfordem.

Pohodlné výhře 3:0 nad Bournemouthem pro změnu předcházela porážka 2:1 s nováčkem z Lutonu. Bude-li Everton i nadále takto nevyrovnaný, je jakýkoli dlouhodobý posun tabulkou vzhůru vyloučen. Spíš to vypadá na opětovný boj o setrvání mezi elitou.

Známka: 3–

Poslední výsledky Evertonu. Livesport

Asi nikdo nečekal, že Luton bude po historickém postupu do Premier League kosit jednoho soupeře za druhým. O to překvapivější je fakt, že v době reprezentační přestávky je nováček o bod nad pásmem sestupu.

Je pravda, že vyhrál pouze jednou a má zásadní problémy se střílením gólů (skóroval pouze šestkrát), na druhou stanu zejména doma působí Luton solidně. Rozhodně jej zatím nelze brát za jednoznačného adepta na sešup do Championship.

Známka: 3–

Po vyhazovu Garyho O'Neila dokázal Bournemouth anglického kouče dobře nahradit Andonim Iraolou, navíc do týmu před startem sezony přišla řada hráčů s vysokým potenciálem – například Alex Scott, Milos Kerkez, Max Aarons nebo Justin Kluivert.

Jenže mnoho nových hráčů přišlo zraněných a ti, kteří hrají, se zatím nedokázali prosadit. Cherries tak bez jediné výhry zůstávají na 19. místě. To lze omluvit zásadní změnou herního stylu i těžkým úvodním losem, nicméně už teď je nejvyšší čas, aby Bournemouth začal vyhrávat.

Známka: 4

Nejbližší program Bournemouthu. Livesport

Na rozdíl od městského rivala prožili United děsný start a po osmi zápasech mají možná více problémů, než se před začátkem ročníku zdálo. Venkovní prohry s Arsenalem a Tottenhamem, ale zejména ty domácí s Brightonem a Crystal Palace znamenají, že Rudí ďáblové mají na kontě pouhých 12 bodů.

To jim stěží zajišťuje umístění v horní polovině tabulky. S přihlédnutím k úspěchu v minulé sezoně a očekáváním, s nimiž vstupovali do té aktuální, jsou dosavadní výkony United nepřijatelné. V klubu zjevně zůstává řada problémů, a to i mimo hřiště, které je potřeba rychle vyřešit.

Známka: 4–

Harry Maguire a Jonny Evans vytvořili zatím poslední stoperskou dvojici United. AFP

Minulá sezona byla pro Chelsea, jemně řečeno, zklamáním. A lepší to rozhodně není ani v té nové. Blues v létě získali Mauricia Pochettina, který přivedl řadu nových hráčů, ovšem, jak se zdá, žádný skutečný směr, kterým by tým vedl.

Chelsea již delší dobu postrádá útočnou hrozbu a zatím jediné výhry zaznamenala nad Lutonem, Fulhamem a Burnley. Nyní ji navíc čeká obrovsky těžká série zápasů. Poslední dvě vítězství v řadě sice ukázala, že v současném týmu jsou slibné aspekty, ale Chelsea už nutně potřebuje výrazný pokrok.

Známka: 4–

Burnley vzalo v minulém ročníku Championship útokem, když prohrálo pouze tři zápasy a téměř překonalo rekordní počet bodů – Clarets jich posbírali 101 a na primát Readingu jich scházelo jen pět.

Po návratu do Premier League tým posílilo 15 (!) nových hráčů, přičemž výdaje za ně činily přibližně 96 milionů liber (2,7 miliardy korun). Jenže týmu Vincenta Kompanyho se na formu z loňské sezony nedaří navázat a s jedinou výhrou (2:1 nad Lutonem) mu už teď hrozí boj o záchranu.

Známka: 5

Jestli Sheffield United něco nezažívá, je to dobrý začátek sezony. Po osmi zápasech se nachází na dně tabulky bez vítězství, s jedinou remízou a sedmi prohrami.

Blades mají nejhorší obranu a sítě soupeřů rozvlnili jen šestkrát – méně gólů dal pouze Bournemouth. Sheffield United tak zatím jednoznačně naplňuje prognózy odborníků, pro něž byl horkým adeptem na sestup. Situace na Bramall Lane navíc nevykazuje žádné známky zlepšení.

Známka: 5