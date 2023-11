FPL před 13. kolem: Tvrdé návraty z národních týmů a přímý souboj kapitánů

Poslední reprezentační přestávka tohoto roku je za námi a tak je čas přeřadit na čtvrtý rychlostní stupeň Fantasy Premier League. Do ligového kolotoče se vracíme pěkně zostra, protože hned na úvod 13. kola nám liga naservíruje předkrm, hlavní chod a dezert v jednom – Manchester City bude hrát proti Liverpoolu.

Nejprve se však na chvíli vraťme k rozplétajícímu se programu, protože stojí za pozornost. Absence reprezentační přestávky na několik následujících měsíců je pro každého hráče důležitým faktorem. Řekněme, že hráč si přivodí zranění, které ho vyřadí ze hry na pět týdnů. Pokud se tak stane v polovině září, bude chybět tři nebo čtyři kola. Pokud se to však stane na konci listopadu, bude chybět přibližně sedm nebo dokonce osm kol.

A to je přece jen značný rozdíl. Od této chvíle budou další pole z programu každého hráče mizet rychleji. Budeme sledovat jeden zápas za druhým. Liga se rozjede na plné obrátky především na konci prosince a standardně budeme moci sledovat Premier League téměř denně v období Vánoc a Nového roku. Při analýze programu a přestupů je tedy vhodné brát tuto skutečnost v úvahu.

Kdo bude kapitánem?

Při čtení druhé věty tohoto textu má každý hráč FPL před očima Erlinga Haalanda (14,0) a Mohameda Salaha (13,0), kteří proti sobě tento víkend nastoupí. Netřeba dodávat, že to pro nás není situace snů. Chceme, aby kapitán měl snadný zápas, především proti slabému soupeři, a navíc na jeho hřišti. To se nedá říct ani o jednom z obou lídrů tohoto kola.

Haaland bude hrát doma, což je jistě výhoda, ale přece jen se utká s momentálně druhým nejlepším týmem v Anglii, v jehož barvách se do vynikající formy vrací zřejmě nejlepší střední obránce ligy Virgil Van Dijk (6,1). Kdybychom měli vybrat hráče v Premier League, který by Nora zastavil, většina lidí by pro tento úkol asi ukázala právě na Nizozemce.

Salahova situace je však ještě horší. Bude hrát venku proti zdaleka nejlepšímu týmu v Anglii za poslední roky. Za takových okolností je těžké od některého z nich očekávat nějaké body.

V minulé sezoně hrál Haaland proti Liverpoolu dvakrát – jednou v Premier League a jednou v zápase Community Shield. Jedno ligové střetnutí vynechal kvůli zranění. V těchto konfrontacích nedával góly a jeho debutové vystoupení v úvodním utkání sezony bylo v Anglii považováno za velký neúspěch.

Za svou liverpoolskou kariéru nastoupil Salah proti Citizens jen v Premier League dvanáctkrát. V těchto zápasech nasázel skvělých sedm gólů a připsal si tři asistence, ale pokud se podíváme na venkovní zápasy, v šesti utkáních vstřelil dva góly a na jeden přihrál.

Přiznejme si, že tady ve vzduchu visí dvě slepá místa, tedy zápasy bez dalších bodů. Můžete se samozřejmě bavit hledáním rozdílů v kapitánském postu, ale stojí za to "plýtvat" hráčem s cenovkou kolem 13 milionů a sebrat mu pásku?

Kdo si po reprezentaci odpočine?

Jak už to tak bývá, hráči Premier League se po reprezentační přestávce vracejí do ligy s mnoha zraněními. Naše sestavy jsou díky tomu osvětleny odshora dolů, což nám připomíná, že Vánoce se kvapem blíží.

Nejvíce nervů může způsobit žlutá barva u Haalandova jména. Guardiola však na tiskové konferenci potvrdil, že jeho útočník je plně zdráv a připravený hrát. Očekávalo se, že to tak dopadne, vždyť Manchester City hraje proti Liverpoolu. Na odpočinek není čas.

Poněkud senzační zprávu místo toho na své tiskové konferenci prozradil David Moyes, který uvedl, že Jarrod Bowen (7,7) dost možná nastoupí v nadcházejícím utkání proti Burnley. Je to zvláštní, protože původně se hovořilo o tom, že Angličan bude mimo hru několik týdnů. Musím přiznat, že kvůli jeho zranění jsem do tohoto kola zařadil jeden z tipů na nákup. Nebudu to však měnit, protože nejprve chci na vlastní oči vidět, že Bowen bude skutečně v zápasové sestavě West Hamu.

Majitelé Kaorua Mitomy (6,6) slyšeli o poznání horší zprávy. Roberto De Zerbi prohlásil, že japonský hráč se sice opět zapojil do tréninkového procesu, nicméně do zápasu nezasáhne. Kromě toho mnohé hráče pravděpodobně zajímá situace kolem Mattyho Cashe (5,2) nebo Bena Whitea (5,8). Konkrétní informace o nich zatím chybí, ale myslím, že se dá očekávat, že v tomto kole budou hrát.

Koho koupit?

Lucas Paqueta (6,0) - Před časem by jen málokoho napadlo koupit si Brazilce do svého kádru, ale podle mého názoru Bowenovo zranění v této věci hodně mění. Angličan si pravděpodobně delší dobu nezahraje a ve West Hamu bude muset někdo převzít větší zodpovědnost. Byl to právě Bowen, kdo měl v týmu zdaleka nejvíce gólů a střel. Nyní bude muset někdo v jeho nepřítomnosti táhnout tuto káru a program Kladivářů činí jejich fotbalisty atraktivními pro hráče FPL. Zde sázím na body od Paquety.

Eberechi Eze (6,1) - Crystal Palace je jedním z týmů, jehož hráče jsme vám v posledních kolech důrazně doporučovali. Eagles mají opravdu slušný program a mohou být velkým rozdílovým hráčem v sestavách FPL. Nejlepší je samozřejmě zaměřit se na jejich defenzivu, protože doporučovat vám Odsonne Edouarda (5,5) se mi v poslední době příliš nedařilo, ale kvůli uzdravení Ezeho stojí za to podívat se znovu na jejich ofenzivu. Pokud je Bowen jasným lídrem útoku West Hamu, pak je Eze jeho protějškem v Crystal Palace. Zápas s Lutonem v jeho případě zavání bodováním.

Simon Adingra (5,0) - Z řad Brightonu opět přicházejí zprávy o zraněních ofenzivních hráčů. Danny Welbeck (5,7) je již delší dobu mimo hru, Evan Ferguson (6,1) má další svalové zranění a Kaoru Mitoma se vrátil s bolestmi ze soustředění japonské reprezentace. Díky tomu Adingrovy akcie v šatně Seagulls jen stoupají. V posledním zápase proti Sheffieldu vstřelil krásný gól a za tuto cenu je ideálním doplňkem do středu zálohy na střídání, pokud má někdo v týmu Salaha, Bukaya Saku (8,7) a Heung-Min Sona (9,7).

Radim Horák (jeden z nejlepších Čechů hrajících v FPL)

Dominic Solanke (6,5) – Sheffield United je pro mě jedním z týmů, na jejichž zápasy je vhodné se při svých transferech zaměřit. Na Bramall Lane v tomto kole zajíždí Bournemouth, který dosud vstřelil pouze jedenáct gólů, nicméně na sedmi z nich měl podíl Dominic Solanke. Ten se bodově propracoval už na čtvrté místo mezi útočníky Premier League a v minulém kole sestřelil dvěma góly Newcastle. The Cherries čeká v období do konce roku 2023 poměrně příznivý los a cenovka 6,4 milionu je lákavá, Solanke je navíc jedním z klíčových hráčů, tudíž by se mu během vánočních svátků měla vyhnout obvyklá rotace sestavy, noční můra hráčů FPL.

Eberechi Eze (6,1) – Z reprezentačního srazu si zranění přivezli mimo jiné Jarrod Bowen a Kaoru Mitoma. Mnoho manažerů tak musí řešit trable v záložní řadě. Jako nejlepší dlouhodobá investice se jeví Bryan Mbeumo, kterého však čeká zápas proti Arsenalu. Zaměříme-li se však na horizont následujících tří zápasů, nelze než zopakovat volbu křídelníka Crystal Palace Eberechi Ezeho. Ten se po zranění vrátil ve skvělé formě, kdy bodoval v obou předcházejících zápasech, v tom minulém navíc dostal spornou žlutou kartu za pád ve vápně. The Eagles čeká výlet na Kenilworth Road, tedy k nováčkovi soutěže z Lutonu, v dalších zápasech pak West Ham a Bournemouth. V těchto zápasech očekávám od anglického reprezentanta bodový přísun ze hry, případně ze značky pokutového kopu.

Chris Wood (4,9) – Manažer Steve Cooper na čtvrteční tiskové konferenci potvrdil, že Nottinghamu bude pro zranění několik měsíců chybět nigerijský útočník Taiwo Awoniyi. Jeho místo na hrotu útoku tak zaujme dlouhán Chris Wood. Pro FPL manažery právě včas, jelikož Forest čekají v následujícím nabitém programu přijatelní soupeři, čtyři zápasy ze šesti navíc odehrají v domácím prostředí, kde se Nottinghamu daří. Po duelu s Brightonem přijde na řadu Everton, Fulham a Wolves. Pokud hledáte do sestavy třetího útočníka, který bude během vánočních svátků připraven naskočit, za 4,9 milionu je tento Novozélanďan výbornou volbou.