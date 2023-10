FPL před 10. kolem: Důvěra v Haalanda postupně klesá, naopak rostou akcie Salaha

Předpokládám, že jste v předchozím kole moc nebodovali. Hodně hráčů totiž dokázalo skórovat, takže bylo těžké se prosadit. Jak to bude o nadcházejícím víkendu? Nezapomeňte, že uzávěrka sestav je už v pátek večer.

Výběr kapitána je stále diskutovanější záležitostí. Hráči vkládají méně a méně nadějí do Erlinga Haalanda (14,0) a na obzoru se objevuje stále více lákavých možností. To je pro hru a soutěž velmi dobré, protože koneckonců právě prostřednictvím různých kapitánských rozhodnutí lze získat nebo ztratit nejvíce. Přiznejte si s rukou na srdci, že hrát opravdu jen s jedním kapitánem byla trochu nuda. Je tak na čase položit si klíčovou otázku.

Koho zvolit za kapitána?

Proč se hráči odvracejí od Haalanda? Protože Nor zatím v této sezoně nepředvádí zázraky jako tomu bylo loni. Stále je sice nejlepším střelcem ligy a hlavním útočníkem nejnebezpečnějšího týmu soutěže, ale chybí mu double a hattricky. V předchozím utkání proti Brightonu sice vstřelil gól, nicméně Mohamed Salah (12,8) se ve stejný den trefil dvakrát a hráči to zřejmě berou na vědomí. Haaland není špatnou volbou, ale přesto stojí za zvážení i další možnosti.

Hlavní z nich je volba výše zmíněného Salaha. Egypťan v předchozím kole neodehrál nijak výjimečný zápas, ale to mu nebránilo v tom, aby dvakrát skóroval. Nejprve proměnil pokutový kop a následně přesnou ranou zakončil protiútok v závěrečných minutách a hráči, kteří mu svěřili pásku, mohli otevřít šampaňské. Tentokrát hraje Liverpool doma proti Nottinghamu a nemusíte být zrovna významným odborníkem, abyste věděli, že tento tým bojuje spíše o udržení v Premier League než o umístění v horní polovině tabulky. Šance, že bude Salah bodovat, je tak velmi vysoká.

Velmi podobné vyhlídky má i Bukayo Saka (8,6), nicméně Angličan takovou zárukou bodů není. V minulých týdnech zaznamenal pouze jednu asistenci ve střetnutích s Chelsea a Sevillou. V neděli však bude hrát doma proti Sheffieldu, takže se může pokusit o lepší výsledek. Je jasné, že řada hráčů by mu kapitánskou pásku svěřila, to by ale Salah nesměl být v takové formě a hrát proti soupeři z kategorie snazších.

Kdo jiný ještě připadá v úvahu? Pokud byste chtěli jít do velkého rizika, mohli byste vsadit na Heung-Min Sona (9,5), Jamese Maddisona (8,1) nebo Ollieho Watkinse (8,3). První dva jmenovaní hrají na hřišti Crystal Palace, zatímco útočník Aston Villy nastoupí proti Lutonu. Pokud se takový experiment podaří, určitě uvidíte zelené šipky, protože je nepravděpodobné, že by se pro takové možnosti rozhodla velká část hráčů.

Pohyby na trhu

Před tímto kolem nemusí být rošády v sestavách tak patrné, ale přesto stojí za analýzu. Ve FPL je třeba mít vždy přehled a reagovat na aktuální dění.

Na začátku sezony byl Haaland ve více než 90 % sestav. Toto číslo se dlouho drželo a pak začalo jemně, téměř nepostřehnutelně klesat směrem dolů. Nyní je však pokles zřejmý – v době psaní tohoto článku jej má ve své sestavě rovných 85 % hráčů. To nutí stále více manažerů měnit strategii. Na druhou stranu to znamená, že Haalandovi majitelé získají více bodů, ale také to, že případné malé zisky Nora pro ně budou bolestivější.

Zároveň můžeme být svědky výrazného nárůstu Salahova držení. Na začátku sezony mělo Egypťana v držení 2,2 milionu hráčů. V tomto kole ho budou vlastnit minimálně 4 miliony manažerů. To jen potvrzuje trend, kdy stále více hráčů začíná spoléhat na fotbalistu Liverpoolu. Je zřejmé, že mnoho hráčů není schopno zařadit obě hvězdy do své sestavy, a když si mohou vybrat jen jednoho, rozhodnou se pro ve formě hrajícího Salaha.

Za povšimnutí stojí obrovský propad, co se týče držení hráčů Manchesteru United. Na začátku sezony byli Marcus Rashford (8,7) a Bruno Fernandes (8,3) velmi oblíbenými volbami a nyní jsou přítěží pro ty, kteří je nechali v sestavě. Oba vlastní zhruba 15 % manažerů a to se bude jen snižovat, protože v příštím kole nás čeká manchesterské derby. Pokud někomu z vás zůstal v týmu některý z těchto hráčů, důrazně doporučuji investovat do jiného jména na jejich úkor.

Koho koupit

Před týdnem jsem vám navrhl několik poměrně jasných možností, takže tentokrát je třeba hledat nějaké rozdíly. Asi málokoho z vás tyto volby přesvědčí, ale třeba někoho z vás někdo zaujme.

Ben White (5,6) – Angličan odehrál v této sezoně Premier League všech 810 minut a jeho tým udržel v devíti kolech čtyři čistá konta. K tomu přidal gól a asistenci. Co může být v jeho případě odrazující, je cena – 5,6 milionu. Na druhou stranu – je naprostou jistotou, že bude hrát za jeden z nejlepších týmů v lize. Nevypadá to, že by v Premier League chyběl, a v nadcházejících duelech, kdy Arsenal hraje proti slabším soupeřům, může něco přidat v ofenzivě.

Anthony Gordon (5,7) – Dlouhodobé zranění léčí Harvey Barnes (6,2), menší zdravotní problémy mají Alexander Isak a Jacob Murphy. Gordon mezitím prožívá jedno z nejlepších období své kariéry. Na svém kontě má tři góly a čtyři asistence a poměrně jisté místo v sestavě. Bohužel také sbírá hodně žlutých karet, ale už jednou pauzíroval, takže k dalšímu trestu má daleko. Program Newcastlu může odradit od jeho nákupu, ale za tuto cenu těžko najdete někoho zajímavějšího.

Evan Ferguson (6,0) – Po hattricku proti Newcastlu, po kterém mu byla předpovídána skvělá kariéra, se irský reprezentant objevil v pěti vystoupeních bez gólu či asistence. V posledních zápasech působí rozpačitě, jako by se do týmu nehodil. V Brightonu do něj však stále vkládají velké naděje a zranění Dannyho Welbecka (5,8) znamená, že by Ferguson měl hrát pravidelně. V následujících čtyřech kolech by se měl prosadit – jeho soupeři budou obrany Fulhamu, Evertonu, Sheffieldu a Nottinghamu.

Filip Novák (hlavní analytik 11Hacks)

Gabriel Martinelli (£7.7m)

Hráči Arsenalu jsou nejdiskutovanějšími přestupovými cíly aktuálního týdne, ať už se jedná o Bukaya Saku, Gabriela nebo právě Gabriela Martinelliho. A není divu – v dalších třech kolech se parta okolo Mikela Artety střetne se Sheffieldem United, Newcastlem a Burnley, přičemž s dvěma nováčky se utká na domácí půdě. Los navíc vypadá skvěle i v dlouhodobém horizontu, řekněme dalších 10 hracích týdnů. Ačkoli Saka zůstává obecně tou nejjistější volbou, nákup Martinelliho přichází v úvahu v situacích, kdy a) se rozhodnete pro ofenzivní double-up, b) nemůžete si dovolit Saku, ale chcete, aby ve vaší sestavě figuroval útok Arsenalu, c) nechcete přijít o Sona, přes kterého často vede jediná cesta k získání Saky.

Kostas Tsimikas (£4.5m)

Dlouhodobé zranění Andrewa Robertsona fantasy manažerům neočekávaně otevřelo cestu, jak se levně dostat do obrany Liverpoolu. Reds se mohou chlubit jednou z nejlepších dlouhodobých zápasových sérií a přesto, že jejich defenziva zatím nefunguje zcela ideálně, šance na čistá konta se nyní razantně zvýšila. Tsimikas navíc nabízí velký ofenzivní potenciál. Během své kariéry nastoupil za Liverpool v Premier League k přibližně 1900 minutám hry, během nichž nastřádal 5.36 xA a 6 asistencí, přičemž ukázal skvělou finální přihrávku jak ze hry, tak i ze standardních situací (ty tvoří 58 % jeho xA). Svými náběhy se často dostával do dobrých střeleckých příležitostí uvnitř šestnáctky, a přestože gól nevstřelil, není vyloučeno, že se mu to povede v nadcházejících utkáních.

Simon Adingra (£5.0m)

Všem z vás, kteří se do svých sestav snažíte dostat jak Haalanda, tak i Salaha, nebo z nějakého důvodu potřebujete velmi levného a pravidelně hrajícího záložníka, se nabízejí dvě velmi dobré možnosti s cenovkou 5 milionů. Jednou z nich je skvěle hrající Cole Palmer, druhou Simon Adingra z Brightonu. Zatímco los Chelsea není až do 16. kola ideální, Brighton čeká početný zástup soupeřů, jejichž obrany rozhodně nepatří mezi ty nejpevnější. A nemusíme ani chodit daleko – v dalších čtyřech kolech je čekají Fulham, Everton, Sheffield United a Nottingham Forrest. Díky početnému zástupu zraněných hráčů je Adingra na nějakou dobu hlavním adeptem na uvolněné místo na pravém křídle a může se velmi brzy ukázat jako nesmírně výhodná koupě.

Radim Horák (jeden z nejlepších Čechů hrajících FPL)

Gabriel Magalhaes (£4.7m)

Arsenal čeká v 10. kole domácí zápas proti Sheffieldu United, poslednímu týmu tabulky. Hosté mají navíc dlouhodobě problém s bráněním standardních situací, jako tým dovolili soupeřům nejvíce pokusů hlavou na svoji branku. Po zklamání z úvodu sezony, kdy se brazilský stoper Gabriel překvapivě nevešel do základní sestavy, jeho cena klesla o tři desetiny až na 4,7 milionu. Věřím, že o stabilní místo v sestavě už nepřijde, vzhledem k dalšímu losu Arsenalu a slabině The Blades ze vzduchu jde nejen o výborný tip do sestavy pro tento víkend, ale rovněž do dalšího průběhu sezony.

Kaoru Mitoma (£6.5m)

Tým Roberta De Zerbiho má za sebou první těžké období sezony, kdy se k zápasům v Evropské lize přidal obtížný ligový los a Brighton tak v Premier League čeká tři zápasy na výhru. Nyní však na své půdě přivítá Fulham, následně zajíždí do Goodison Parku a přivítá doma Sheffield United. Přestože italský manažer rád rotuje sestavou, japonský štírek Kaoru Mitoma nenastoupil v základní sestavě pouze jednou (navíc z lavičky dvakrát skóroval), mezi útočnými hráči je nejjistější a zároveň nejproduktivnější volbou. V ceně 6,5 milionu je třeba využít losu The Seagulls a zaměřit se právě na schopnosti tohoto Japonce.

Callum Wilson (£7.8m)

Doporučit Erlinga Haalanda nebo Ollieho Watkinse se jeví téměř zbytečné, proto se zaměřím na útočníka, kterého vlastní necelých 5 % manažerů. Domácí Magpies v zápase Ligy mistrů proti Dortmundu ztratili nejen tři body, ale zároveň kromě Jacoba Murphyho také Alexandera Isaka. Ten po čtvrthodince utkání odešel ze hřiště kvůli problémům s třísly a pro Calluma Wilsona se otevírá šance pravidelně nastupovat na hrotu útoku. Newcastle čeká výlet na hřiště Wolverhamptonu a pokusí se navázat na skvělou formu, kterou oplývají v útoku i obranných řadách. Pro většinu FPL manažerů bude obtížné najít pro anglického reprezentanta v útoku místo, pokud však rádi sázíte na rozdílové hráče, Wilson se nabízí jako jeden z nich.