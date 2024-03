FPL před 28. kolem: Kolik hráčů Bournemouthu a Lutonu máte ve svých týmech?

Může se kolo anglické nejvyšší soutěže, ve kterém Bournemouth a Luton odehrají po dvou zápasech, nazývat "dvojkolem"? Cherries a Hatters v něm mohou v následujících dnech trochu zamíchat kartami. Více ve 28. dílu naší Fantasy Premier League.

Předchozí víkend se v žádném ohledu neukázal jako přelomový. Erling Haaland (14,5) se dokázal zapsat do střelecké listiny až v samotném závěru manchesterského derby, čímž splnil minimum toho, že se jako kapitán mnoha týmů vyplatil. Nezklamal však ani Bukayo Saka (9,2), který sice při výhře Arsenalu 6:0 nad Sheffieldem neskóroval, ale zaznamenal dvě asistence, čímž se dostal mírně před Nora. Nyní však může volba kapitána vypadat trochu jinak.

Koho za kapitána?

Pravděpodobně poprvé v této sezoně, kdy je Haaland zdravý a připravený hrát, bude hlavním kandidátem na svěření kapitánské pásky někdo jiný. Přece jen nelze podceňovat Dominica Solankeho (7,1), který patří v aktuálním ročníku k absolutní špičce Premier League, je jasným lídrem Bournemouthu a hlavně v tomto termínu odehraje dva zápasy – proti Sheffieldu a Lutonu.

Blades inkasovali šest gólů proti Arsenalu a obecně v posledních týdnech dostávají hodně branek. Tým Steva Wildera dost možná dosáhne na negativní rekord v počtu inkasovaných branek v jedné sezoně Premier League v historii a Solanke by mu k tomu měl "pomoct". Hatters sice hrají pohledný fotbal, ale jejich obrana není příliš pevná. A proto bude Solanke jednou z hlavní možností při volbě kapitána.

Pokud však někdo anglického forvarda nemá, nemůže ho koupit, nebo ho prostě nechce, standardní možností je Haaland. Norský reprezentant sice hraje jeden z nejtěžších zápasů sezony, protože Manchester City se utká s Liverpoolem, ale Citizens se samozřejmě žádného soupeře nebojí a v letošní sezoně chtějí obhájit treble. Tým Pepa Guardioly tedy v žádném případě nebude pro toto střetnutí měnit svůj herní styl – Haaland bude hrozit jako vždy.

Kdo další připadá v úvahu? Výkon Saky proti Brentfordu je nejistý, protože Angličan se potýká s lehkým zraněním. Tottenham se v neděli utká s Aston Villou. To samozřejmě nijak zvlášť neubírá šance Ollie Watkinsovi (9,0) nebo Heung-Min Sonovi (9,8), nicméně omezuje pravděpodobnost, že by mohli nasázet větší počet gólů.

Pokud máte Solankeho, dejte mu kapitánskou pásku. Pokud ho nemáte, dejte ji Haalandovi. Ve skutečnosti jste samozřejmě omezeni pouze svou představivostí a jako vždy si můžete za kapitána vybrat kohokoliv, třeba takového Tomáše Součka (4,9). To se však úplně nedoporučuje...

Jak plánujete?

Zastavme se na chvíli u současné ligové situace. V tomto kole hrají dva zápasy pouze týmy Bournemouthu a Lutonu. Za týden se naopak v Premier League odehrají pouze čtyři zápasy. Bournemouth tedy hrát nebude, Luton naopak ano. A to vše je třeba vzít v úvahu.

V tomto kole se rozhodně vyplatí investovat do hráčů Bournemouthu. Mají opravdu příhodný program a vyplatí se toho využít. Prioritou je samozřejmě Solanke, ale za pozornost stojí i Illie Zabarnyi (4,4), který hraje celou sezonu a mohl by získat body za čisté konto, a ve formě hrající Antoine Semenyo (4,5) – to je však také útočník, stejně jako Solanke.

Dalším tématem jsou hráči Lutonu, kteří jako jediní odehrají v následujících dvou kolech až tři zápasy a jsou tak velmi cenným zbožím. Zvlášť když si uvědomíme, že budou hrát proti Crystal Palace, Bournemouthu a Nottinghamu, vyhnou se tedy špičkovým týmům. To samozřejmě neznamená, že bychom teď měli svěřence Roba Edwardse hromadně nakupovat, protože například nemá smysl si pořizovat obránce Lutonu, kteří v této sezoně udrželi jen dvě čistá konta – i když třeba takového Carltona Morrise (5,1) se vyplatí sledovat. Rozumnou volbou by mohl být také Ross Barkley (5,0).

Koho koupit?

Jarrod Bowen (7,9) – Tři góly před dvěma koly, asistence minulý víkend, nyní domácí zápas proti slabému Burnley a příští týden velmi důležité střetnutí s Aston Villou. Pokud nevíte, jaký tah na přestupovém trhu udělat, kupte Bowena a nebudete litovat. I kdyby vám to nevyšlo, nebudete sami, protože spousta lidí ho bude mít v sestavě už tento víkend a ještě více ho koupí za pár dní.

Rodrigo Muniz (4,5) – Extravagantní možnost, která však může být ve FPL tou nejzábavnější. Brazilec je v posledních týdnech v Premier League opravdovým zjevením, ačkoli kvůli tomu, že hraje za Fulham, se mu nedostává dostatek času a pozornosti. V posledních pěti kolech zaznamenal pět gólů a asistenci. Nyní ho v kalendáři čeká zápas s Wolves, za týden pak utkání s Tottenhamem. A to stojí jen 4,5 milionu!

Radim Horák (jeden z nejlepších Čechů hrajících ve Fantasy Premier League)

Neto (4,6) – Gameweek 28 se nese ve znamení dvojzápasu pro Bournemouth a Luton, proto tentokrát není od věci transfer na gólmanské pozici. Svěřence Andoniho Iraoly čekají domácí zápasy proti Sheffieldu United a Lutonu, tedy dvěma týmům na sestupujících pozicích. Přestože zejména Luton v posledních týdnech hraje dobrý fotbal i směrem dopředu, očekávám od Brazilce body za zákroky a případné čisté konto. Cherries trochu nepozorovaně patří mezi nejlepší týmy letošní sezony z hlediska defenzivních čísel, Neto si navíc v pěti ze šesti utkání, kdy Bournemouth udržel čistý štít, připsal na konto i bonusové body. Výhodou je i dobrý los od 30. kola dále.

Alfie Doughty (4,7) – Na hráče Lutonu by se naopak nyní měli zaměřit hráči, kteří nemohou v 29. kole využít svůj free hit. Těžko od jejich defenzivních hráčů Hatters očekávat čistá konta, proto bych zaměřil svoji pozornost na potenciál směrem dopředu. Ten rozhodně nechybí levému krajnímu obránci Alfiemu Doughtymu. Ten patří od vánočního období k nejproduktivnějším bekům v lize, za posledních šest kol vytvořil 17 šancí, což je mezi obránci s přehledem nejvíce. Rozehrává standardní situace a v minulém kole si po jedné z nich připsal již svou osmou asistenci v letošním ligovém ročníku. V příštím kole navíc Luton čeká Nottingham Forest, který patří k nejhůře bránícím celkům z těchto situací.

Carlton Morris (5,1) – V útočných řadách je jasným kandidátem číslo 1 na kapitánskou pásku Dominic Solanke. Hned v závěsu za ním je však pro mě kapitán Lutonu Carlton Morris. Ten si připsal v posledních pěti utkáních čtyři zásahy, Hatters nyní čeká výlet do Selhurst Parku a na Vitality Stadium. Nemáte-li možnost využít chipy, je Morris dokonce potenciální krátkodobou náhradou za Erlinga Haalanda, kterého čeká zápas na Anfield Road a volno, zatímco Luton si zahraje třikrát. Ušetřené peníze pak lze využít k nákupu např. Mohameda Salaha v dalším kole, to však předbíhám. Věřím, že anglický kanonýr naváže na formu z předchozích týdnů a připíše si ke svým dosavadním osmi ligovým zásahům další.