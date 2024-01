Fulham odsoudil k porážce penaltový specialista Palmer. Obrat City režíroval De Bruyne

Chelsea porazila ve 21. kole Premier League Fulham 1:0 a připsala si třetí ligovou výhru v řadě. Ke gólu musel domácím pomoct Issa Diop, po jehož faulu proměnil v závěru první půle již pátou penaltu v sezoně Cole Palmer. Cottagers tedy nevylepšili bídnou bilanci ze Stamford Bridge, kde naposledy v lize zvítězili roku 1979. Parádní přestřelku v Newscastlu rozhodl gólem a asistencí uzdravený Kevin De Bruyne, který se na trávník dostal až v 69. minutě.

Hostí začali velmi pasivně, obrovské problémy jim dělalo držení míče na půli Blues. Ti se k prvnímu ohrožení branky propracovali v 15. minutě, kdy se na hranici vápna odhodlal ke střele Conor Gallagher, pravou šibenici však o kousek minul. Armando Broja dopadl o chvíli později podobně. Djordje Petrovič musel své umění předvést až po půlhodině, když vykopl ránu Harryho Wilsona.

Těsně před odchodem do šaten se k zemi poroučel Raheem Sterling, za což sudí Anthony Taylor nařídil pokutový kop. Ten si vzal na starost Palmer a střelou k pravé tyči poslal Chelsea do vedení. Po změně stran měl obrovskou příležitost na zvýšení skóre Sterling, měkoučký centr Enza Fernándeze ale nasměroval hlavou jen do brankové konstrukce.

Modří byli aktivnější i nadále, zásluhou průniku střídajícího Noniho Maduekeho se dostal do dobré palebné pozice Levi Colwill. Urostlý rodák ze Southamptonu však spolehlivý výkon nekorunoval vstřeleným gólem, neboť bránu přestřelil. V závěrečné části zápasu pak mohl atmosféru na stánku Chelsea zmrazit Raúl Jiménez, proti jeho střele se ovšem vytáhl Petrovič.

Úvod duelu přinesl kromě neuznaného gólu Seana Longstaffa i zranění Edersona, za něhož musel do branky naskočit Stefan Ortega. Od té chvíle působili živějším dojmem Citizens a v polovině první půle se mohli radovat. Bernardo Silva uklidil přízemní centr Kylea Walkera efektní patičkou do sítě a poslal Manchester do vedení. Portugalec pak mohl přidat také druhý gól, jenže jeho ránu z první skvěle vychytal Martin Dúbravka, a na tahu tak byl Newcastle.

Ve 35. minutě po ose hřiště všem utekl Alexander Isak a povedeným obstřelem na zadní tyč oslavil svůj 50. start v dresu Magpies. Na svého kolegu navíc ani ne za dvě minuty navázal Anthony Gordon, který sice šel na Ortegu z o něco většího úhlu, výsledek jeho snažení však byl totožný. Do kabin tak s náskokem překvapivě zamířili domácí.

O narušení tohoto stavu se krátce po návratu na trávník pokusil Julián Álvarez, jeho výborně kopnutou standardku ale bravurně zneškodnil Dúbravka. Další šanci vyrovnat měl po více než hodině hry na kopačce Phil Foden, proti ovšem opět byla slovenská reprezentační jednička. Stejně jako v pohárovém zápase se pak dostal na hřiště z lavičky i uzdravený De Bruyne a efekt přišel prakticky okamžitě.

Trvalo to pouhých pět minut, než si belgický kouzelník vzal míč ve středu hřiště, prošel s ním až k vápnu a nenápadným projektilem jej uklidil k tyči. V nastaveném čase navíc ukázal De Bruyne svou genialitu podruhé. Nádherným centrem našel střídajícího Oscara Bobba, ten udělal kličku Dúbravkovi a pohodlně vystřelil svému týmu vítězství.

Tabulka Premier League