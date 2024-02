Garnacho režíroval výhru United nad West Hamem, Cunha hattrickem sestřelil Chelsea

Manchester United porazil ve 23. kole West Ham 3:0. Zápas rozhodl vítěznou trefou Rasmus Höjlund (21), na něhož po změně stran navázal dvougólový Alejandro Garnacho (19). Dánský útočník se stal nejmladším hráčem, jenž se v dresu týmu z Manchesteru prosadil ve čtyřech ligových utkáních po sobě. Za Londýňany odehráli 72 minut Vladimír Coufal a Tomáš Souček, který byl dvakrát blízko vstřelenému gólu. V nepřesvědčivých výkonech pokračuje i Chelsea, která na Stamford Bridge inkasovala hned čtyři góly od Wolves a prohrála 2:4. Hattrick nastřílel Matheus Cunha (24).

První obrovskou šanci si vytvořili hosté, když po rohu hlavičkoval Souček. Tečovaný pokus českého záložníka ale zlikvidoval André Onana. V 15. minutě se musel činit i Alphonse Areola, který vyrazil nad břevno dalekonosnou střelu Bruna Fernandese. West Ham poté znovu zahrozil ranou z kopačky Součka, jeho dobře mířené zakončení po přesném centru Coufala ale tečoval vedle brány Harry Maguire.

Skóre tak otevřel na druhé straně Höjlund. Dánský forvard obdržel pas na osu hřiště a po krátkém driblingu poslal míč nechytatelně k levé tyči. Höjlund mohl svému celku před odchodem do šaten zařídit dvoubrankové vedení, z úhlu ale nezamířil přesně.

Statistiky zápasu. Opta by Stats Perform

Do druhé půle se postavil mezi tři tyče Londýňanů Lukasz Fabiaňski, který už ve 49. minutě vytahoval balon ze své sítě. Poté, co domácí přežili zahozenou šanci Emersona, vyrazil na zteč Garnacho, jehož pokusu pomohl za záda zkušeného Poláka zásah bránícího Nayefe Aguerda.

West Ham mohl snížit v 69. minutě, kdy Jarrod Bowen běžel vstříc Onanovi, v momentě zakončení pod něj ovšem padl skluzující Diogo Dalot, jenž čistým způsobem uhasil nebezpečí. S blížícím se závěrem duelu Kladiváři zvyšovali své útočné snahy, které otevíraly okénka v jejich defenzivě. Toho využil z brejku Garnacho, jenž po skvělé práci Scotta McTominaye umístil svoji střelu přesně na zadní tyč.

Divoký úvod přinesl několik zajímavých situací před oběma bránami. V dresu Wolves nejprve Cunha prověřil přízemní střelou pozornost Djordjeho Petroviče, na druhé straně si zase šikovně obhodil gólmana Christopher Nkunku. Francouzský útočník však už nestačil zasunout míč do odkryté sítě. Skóre se tak měnilo až v 19. minutě, kdy skvělý průnikový pas Moisése Caiceda uklidil ke vzdálenější tyči Palmer.

Vedení ale domácím vydrželo jen krátce, neboť s bleskovou odpovědí přispěchal Cunha. Brazilcův pokus tečoval nešťastně do protipohybu vlastního brankáře Silva. Podobná situace se opakovala i v závěru poločasu. Zakončení Rayana Ait-Nouriho smolně zblokoval Disasi mimo dosah Petroviče.

Statistiky zápasu. Opta by Stats Perform

Krátce po změně stran sklepl Ben Chilwell Palmerův centr na úplně volného Raheema Sterlinga, anglický reprezentant ovšem z ideální pozice trestuhodně minul. V 56. minutě mohl navýšit vedení Vlků Pablo Sarabia, z přímého kopu ale rozvlnil pouze boční síť.

The Blues po hodině hry přece jen potřetí inkasovali poté, co zpětnou přihrávku Pedra Neta napálil Cunha do horní poloviny brány. Hrdina The Wanderers zasadil Londýňanům i poslední ránu, když zkompletoval hattrick proměněnou penaltou. V 86. minutě alespoň kosmeticky upravil výsledek hlavičkující Silva.

Fotbalisté Bournemouthu neudrželi vedení a remizovali s Nottinghamem 1:1. V úvodu zápasu to vypadalo, že Třešně dají vzpomenout na výkony z přelomu listopadu a prosince, kdy vyhrály šest ze sedmi ligových duelů.

Už v páté minutě se totiž trefil Justin Kluivert, avšak těsně před koncem velmi atraktivní první půle srovnal Callum Hudson-Odoi. Po změně stran tempo hry výrazně opadlo a týmy bez jediné střely na bránu dokráčely k dělbě bodů. Nic na tom nezměnilo ani vyloučení domácího Philipa Billinga.

Statistiky zápasu. Opta by Stats Perform

