Osmigólová show mezi Newcastlem a Lutonem vítěze nenašla, Aston Villa také nadělovala

Newcastle na domácím hřišti remizoval ve 23. kole Premier League s Lutonem 4:4. Navzdory vysokému počtu gólů se na střelecké listině objevili fotbalisté pouze jedné národnosti, a to anglické. Jediným hráčem, který se radoval z alespoň dvou branek, byl domácí Sean Longstaff (26), jenž oba své zásahy stihl už v úvodním dějství. Tottenhamu k výhře na půdě Evertonu nestačily ani dvě trefy Richarlisona (26), jenž v posledních sedmi ligových zápasech nastřílel obdivuhodných osm gólů.

Oba celky prožily v týdnu fantastické zápasy. Newcastle se stal prvním týmem v letošní sezoně, který dokázal porazit Aston Villu na její půdě, Luton pak doma překvapivě rozstřílel Brighton 4:0 a v tabulce se posunul mimo sestupové pásmo.

Na Straky měl nováček soutěže dobré vzpomínky, jelikož je dokázal v prvním vzájemném měření sil v tomto ročníku porazit 1:0. Svěřencům Eddieho Howea navíc nehrálo do karet ani zranění klíčového útočníka Alexandera Isaka.

Švédského snajpra však v úvodu střetnutí parádně zastoupil Longstaff. Ten si naběhl do volného prostoru na centr ideálních parametrů z dílny Kierana Trippiera a zkušeně jej uklidil za záda Thomase Kaminskiho. Ve 21. minutě využili Kloboučníci své největší zbraně, a to standardní situace. Z nacvičeného signálu těžil Gabriel Osho, který si naběhl na prodloužený míč z hlavy Carltona Morrise a odrazem od břevna jej dopravil na místo určení.

Statistiky zápasu. Opta by Stats Perform

Vzápětí rozkmital své rychlé nohy Antony Gordon, utekl po levé straně Oshovi a vypálil na Kaminskiho. Belgický strážce klece vyrazil balon pouze před sebe, tam byl připravený nikým nehlídaný Longstaff a pohotovou dorážkou rozvlnil síť. Krátce před odchodem do šaten se podobná situace odehrála také na druhé straně. Martin Dúbravka neudržel míč v rukavicích a za jeho záda jej pak pohodlně doklepl Ross Barkley.

Po změně stran nestihl zachytit Dan Burn nejrychlejšího hráče Premier League Chiedozieho Ogbeneho a v pokutovém území jej stáhl k zemi. Po intervenci s videem ukázal hlavní sudí po právu na bílý puntík a Morris penaltu s klidem proměnil.

Gólový uragán Lutonu pokračoval vzápětí, když zdařilý kombinační protiútok úspěšně zakončil Elijah Adebayo. V 67. minutě vykřesal naději pro Straky Trippier, jenž šikovně usměrnil pobídku z kopačky Bruna Guimaraese za záda bezmocného Kaminskiho.

O chvíli později ukázal své defenzivní schopnosti Lewis Miley, který obral o míč nerozhodného Barkleyho, posunul jej na Barnese, a ten skrytou střelou z hranice vápna vyrovnal.

Stejně, jako v posledním vzájemném střetnutí v prosinci, kapitulovala defenziva Evertonu již po pár minutách. Shodou okolností se prosadil opět Richarlison, který otevřel skóre i v duelu hraném v Londýně. Brazilský útočník tentokrát potřeboval jen čtyři minuty na to, aby po přesném pasu od Destinyho Udogieho vsítil devátou branku v ročníku.

Everton se vyrovnání dočkal přesně po půlhodině hry. Po závaru v pokutovém území se balon do sítě odrazil od Jacka Harrisona. Nerozhodný stav ovšem nevydržel ani do přestávky, jelikož se podruhé v zápase trefil krásnou ranou Richarlison. V nastavení se pak ještě při závaru po rohovém kopu předvedl Guglielmo Vicario a zabránil vyrovnání.

Střelci utkání. Livesport

V 51. minutě se do zakončení z hranice šestnáctky opřel Pedro Porro, ale jeho pokus směřující do pravé poloviny brány bravurním zákrokem zneškodnil Jordan Pickford. Anglický brankář se zaskvěl i chvíli nato, když na roh vytěsnil prudkou ránu Maddisona.

Tentýž hráč přenesl v 71. minutě hru na pravou stranu, čímž vyslal do šance Richarlisona. Brazilec chtěl zaútočit na hattrick, ale Pickford se potřetí v zápase překonat nenechal. Ve čtvrté minutě nastavení se po centru z volného přímého kopu probojoval k míči Jarred Branthwaite a hlavičkou z bezprostřední blízkosti přiřknul Blues alespoň bod.

Fotbalisté Brightonu hodili za hlavu výbuch ze hřiště jednoho z nováčků soutěže a porazili Crystal Palace 4:1. Pod vítězství se střelecky podepsali i hráči z defenzivních řad, když nejprve rychle otevřel skóre stoper Lewis Dunk a po další půlhodině zvyšoval Jack Hinshelwood, který nastupuje jako pravý křídelní bek.

Racci se navíc bleskově po zásahu svého odchovance prosadili ještě dvakrát a pohodlné poločasové vedení bez problémů dotáhli do vítězného konce.

Statistiky zápasu. Opta by Stats Perform

Fotbalisté Burnley na svém stadionu remizovali s Fulhamem 2:2. Hosté se prvního vítězného vzájemného střetnutí od srpna 2018 nedočkali navzdory tomu, že už ve 21. minutě vedli o dva góly.

Krátce po hodině hry totiž nastoupil na trávník David Datro Fofana a dvěma zásahy, přičemž ten vyrovnávací si schoval až do závěrečného nastavení, stanovil výsledné skóre. Kmenový hráč Chelsea, jenž podzimní část sezony strávil na neúspěšném hostování v Unionu Berlín, si tím otevřel střelecký účet v novém působišti.

Statistiky zápasu. Opta by Stats Perform

Zápas otevřela obrovská příležitost nováčka mezi anglickou elitou. Ben Brereton si při náběhu za obranu poradil s ofsajdovou pastí a postupoval nerušeně na Emiliana Martíneze. Střelu zpoza malého vápna ale stačil argentinský gólman před brankovou čárou zkrotit. Aston Villa na tuto šanci odpověděla vedoucím gólem. Douglas Luiz vyslal přesnou průnikovou přihrávku na Ollieho Watkinse, jehož lob přes vyběhnuvšího brankáře doklepl do prázdné sítě John McGinn.

Chvíli nato už Watkins další Brazilcovou nabídkou nepohrdl, když pohotovou ranou poslal Villans do dvoubrankového vedení. Anglický reprezentant pro hosty vydařenou pasáž hry vyšperkoval přesným pasem na Leona Baileyho, který po zasekávačce a křižné ráně do šibenice zvýšil na rozdíl třídy. Hrůzostrašný poločas Sheffieldu ještě podtrhl čtvrtým zásahem Tielemans.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Prakticky ihned po výměně stran kapitulovala defenziva Žiletek popáté. Domácí po sérii soubojů jen odevzdali míč Watkinsovi, jehož nadýchaný centr uklidil z voleje do sítě Álex Moreno. Po této brance bylo zřejmé, že se svěřenci Unaie Emeryho za gólovým rekordem příliš neženou. Zápas dohrávali v klidu s míčem na kopačkách, aniž by Sheffield pouštěli do jakýchkoliv příležitostí.

Sami mohli přidat další zásah v 72. minutě po projektilu, který na zadní tyč vypálil Moussa Diaby. Tentokrát byl však Wesley Foderingham připravený. Hráči v červenobílých dresech se nakonec nedočkali ani čestného úspěchu, jelikož gól Viniho Souzy neplatil kvůli ofsajdu.

