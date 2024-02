Guardiola se omluvil Phillipsovi za výroky o nadváze: Je mi to líto. Ale probral jsem to s ním

Trenér fotbalistů Manchesteru City Pep Guardiola (53) se omluvil za své komentáře na adresu záložníka Kalvina Phillipse (28). Kouč úřadujících šampionů Ligy mistrů i Premier League po předloňském mistrovství světa v Kataru anglického reprezentanta veřejně zkritizoval za to, že má nadváhu. Angličan později uvedl, že výroky byly velkou ránou pro jeho sebevědomí.

"Ano, je mi to líto, už jsem se omluvil i Kalvinovi. Než jsem to tehdy řekl, tak jsem s ním o tom mluvil. Nikdy neříkám nic do médií, aniž bych to předem neprobral s týmem nebo v tomto případě s hráčem," uvedl Guardiola na tiskové konferenci před dnešní ligovou dohrávkou s Brentfordem.

Phillips přišel do Manchesteru City v létě 2022, do základní sestavy se ale i vinou zranění neprosadil. V této sezoně nastoupil ve všech soutěžích jen do deseti utkání a v lize odehrál pouze 89 minut, než v lednu zamířil na hostování do West Hamu.