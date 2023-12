Kapitán Souček West Ham k výhře nedotáhl, Coufal asistoval. Slaví Chelsea i Liverpool

West Ham remizoval ve 14. kole Premier League doma s Crystal Palace 1:1. Tomáš Souček nastoupil za Kladiváře poprvé s kapitánskou páskou, do statistik se ale místo něj zapsal asistencí Vladimír Coufal. Radost Čechům nevydržela, po změně stran rozhodl o smírném výsledku Odsonne Édouard. Liverpool připravil fanouškům na Anfieldu drama, když s Fulhamem ještě v 86. minutě prohrával 2:3, dvěma góly během 90 vteřin však výsledek otočil. Chelsea porazila Brighton 3:2 a Bournemouth si s Aston Villou rozdělil body po smírném výsledku 2:2. Remízou skončil i šlágr Manchester City – Tottenham.

Blízko ke vstřelení úvodní branky měli v 11. minutě hosté poté, co se Odsonne Édouard dostal ve vápně k odraženému míči, ke své smůle jej však poslal nad. Krátce nato se měnilo skóre na druhé straně hřiště. Skvělou práci Coufala u postranní čáry dokázal gólově zužitkovat Mohammed Kudus, který se po přihrávce českého zadáka trefil pohotovou přízemní střelou. Ve 28. minutě ale Coufal při rozehrávce chyboval, čehož mohl využít Jordan Ayew. Zkušený ghanský fotbalista však prudkou ranou rozezvučel pouze tyč za brankou The Hammers.

Do druhé půle vstoupili dobře hráči West Hamu, čehož mohli velmi brzy využít i ke změně skóre. Střílený centr Kuduse totiž skončil i díky počínání Součka v síti, radost domácích ale krátce nato pokazil zdvižený praporek. V 53. minutě navíc přišel pro Kladiváře trest za hrůzostrašnou rozehrávku Konstantinose Mavropanose. Tu vystihl Édouard a po navedení míče do dobré střelecké pozice přízemní ranou k tyči srovnal. Vedení domácím mohl vrátit ve vápně osamocený Emerson, jeho rána ale ohrozila pouze fanoušky za bránou Eagles.

Modří sice v úvodu nepůsobili zcela komfortně v kombinační hře, pomohli si však standardní situací. Po rohovém kopu z pravé strany se totiž v 17. minutě dostal k míči Benoit Badiashile, který ho okamžitě vracel přes hlavu zpět do malého vápna. Tam už si balon ve vzduchu našel Enzo Fernández, jenž jej poslal hlavičkou do sítě. Téměř identická situace se navíc opakovala o čtyři minuty později. Tentokrát se v roli asistenta prezentoval Nicolas Jackson a úděl hráče zakončujícího hlavou převzal obránce Levi Colwill.

Hosté se oklepali až ve 43. minutě, kdy se zjevil na hranici velkého vápna Facundo Buonanotte a zdařilým pokusem levačkou na zadní tyč vrátil svůj tým do hry. To následně umocnil i nevybíravý skluz Conora Gallaghera, za nějž byl záložník Blues po druhé žluté kartě vyloučen. Trochu klidu dodala domácím situace zhruba čtvrthodiny po změně stran, kdy se po rychlém brejku dral do zakončení Mychajlo Mudryk, kterého nedovoleně zastavil veterán James Milner.

Po přezkumu rozhodčího u videa tak byl nařízen pokutový kop, jenž bezpečně proměnil Fernández. Brighton, jehož hráči měli místy drtivou převahu v držení míče, se dočkal kontaktní branky až na začátku dlouhého nastavení poté, co se ve vápně skvěle zorientoval Joao Pedro a čtvrtým gólem z posledních tří soutěžních zápasů snížil. To však bylo ze strany hostů vše. A to i navzdory dalšímu penaltovému přezkumu ze samotného závěru, který ovšem vyzněl lépe pro domácí, jelikož se nepotvrdilo Colwillovo zahrání rukou.

Po neuznané trefě Mohameda Salaha z úvodu mohla radost domácích propuknout naplno ve 20. minutě. K přímému kopu se totiž postavil Trent Alexander-Arnold a výstavním projektilem přes zeď do pravé šibenice potvrdil svoji vytříbenou kopací techniku. Vedení Reds vydrželo pouhé čtyři minuty, jelikož po rychlém protiútoku narýsoval Antonee Robinson přesnou přihrávku na Harryho Wilsona, jenž z prostoru přední tyče prostřelil liverpoolskou dvojku Caoimhina Kellehera mezi nohama.

Chalupáři se z vyrovnaného skóre těšili jen chvíli, když z úctyhodné vzdálenosti napřáhl Alexis Mac Allister a další nádhernou ranou trefil stejný kout brány Bernda Lena jako Alexander-Arnold. I tentokrát ale přišla blesková odpověď hostů. Po rohovém kopu se balon dostal ke Kennymu Tetemu, který v dlouhém nastavení se štěstím procedil míč do sítě. Bouřlivá atmosféra na Anfieldu hnala domácí hráče kupředu a osm minut po změně stran se mohl Liverpool potřetí v zápase ujmout vedení. Darwin Núněz však po rychlém brejku dělovkou rozezněl břevno.

Stejný hráč byl blízko gólu také o chvíli později, tentokrát ovšem netrefil míč ideálně a minul. Fulham se poprvé po změně stran dostal do šance až v 80. minutě, ale hned se radoval z branky. Souhru střídajících hráčů Toma Cairneyho a Bobbyho De Cordovy-Reida zakončil druhý jmenovaný hlavou přesně k pravé tyči. Reds ale neřekli poslední slovo. V závěru totiž nejprve nádherně Lena propálil Wataru Endo a minutu nato přidal svůj druhý gól v zápase Alexander-Arnold, čímž v bláznivém duelu rozhodl o výhře Kloppových svěřenců.

Bournemouth ovládl tři z posledních čtyř soubojů s Aston Villou a obrat o body ji dokázal i tentokrát. Na trefu Antoineho Semenya z 10. minuty hosté zvládli odpovědět rychle. Gól Dominica Solankeho z úvodu druhé půle však dlouho vypadal jako vítězný, než v 90. minutě hlavičkou vyrovnal Ollie Watkins. The Cherries tak potvrdili, že se jim v aktuální sezoně na domácí půdě poměrně daří, jelikož tam neprohráli již třetí ligové klání v řadě. Naopak tým z Birminghamu odmítl nabídku na alespoň dočasný posun do top trojky.

Jednou z hlavních postav zápasu se stal Heung-Min Son, jenž nejprve poslal v šesté minutě Spurs do vedení, jen o tři minuty později si ovšem vsítil vlastní gól. Domácí se poté prosadili ještě dvakrát, urputný soupeř však pokaždé našel na jejich trefy odpověď. Pod definitivní podobu výsledku se podepsal v 90. minutě Dejan Kulusevski, jenž tak zamezil první čtyřzápasové sérii porážek Spurs od roku 2004. V táboře The Sky Blues naopak zavládl smutek, protože si připsali třetí dělbu bodů v řadě.

