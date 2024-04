Hanckův trenér jako náhrada za Kloppa? Liverpool podle britských médií cílí na Slota

Trenér Feyenoordu Arne Slot (45) se podle britských médií jeví jako hlavní kandidát na nástupce Jürgena Kloppa (56) ve funkci manažera Liverpoolu. Na Anfiled Road by se tak mohla otevřít zajímavá cesta i pro bývalého hráče pražské Sparty a slovenského reprezentanta Dávida Hancka (26), který pod nizozemským koučem úspěšně působí právě v rotterdamském klubu.

Slot dovedl Feyenoord v minulé sezoně k prvnímu ligovému titulu po šesti letech a v neděli vyhrál Nizozemský pohár. Před rokem byl jedním z hlavních kandidátů na převzetí Tottenhamu, ale nakonec se rozhodl zůstat ve své současné funkci.

Sky Sports, BBC a The Times tvrdí, že Slot v současné době vede v souboji o uvolněnou pozici trenéra Liverpoolu. Reds by však mohli čelit konkurenci ze strany Bayernu a Barcelony, neboť i tyto slavné značky hledají nové kormidelníky pro příští sezonu.

Když Klopp v lednu po téměř devíti letech ve funkci oznámil své rozhodnutí na konci sezony odstoupit, favoritem na jeho místo na lavičce byl lodivod Leverkusenu a bývalý záložník Liverpoolu Xabi Alonso. Španěl však přislíbil, že zůstane v Bayeru, který nedávno dovedl k historicky prvnímu bundesligovému titulu.

S uvolněným místem v Liverpoolu byl spojován také trenér Sportingu Ruben Amorim, který však údajně také jednal s West Hamem o nahrazení Davida Moyese.

Slot se do Feyenoordu přesunul v roce 2021 poté, co zapůsobil ve své první manažerské roli v AZ Alkmaar. Na konci své první sezony dovedl nizozemského giganta do finále Evropské ligy, v němž těsně podlehl AS Řím, které vedl José Mourinho.

Deník The Times uvedl, že právě Slotova schopnost zlepšovat hráče a aktivní styl hry přilákaly liverpoolské vedení. V současné době Nizozemcův tým ztrácí v lize na vedoucí PSV Eindhoven devět bodů a do konce Eredivisie zbývají pouhé čtyři zápasy.

Liverpool může bodově dorovnat Arsenal. Livesport

Kloppovi zbývá do konce jeho vlády na Anfieldu pouhých pět zápasů. Jednoznačným cílem, který německého stratéga ještě více vystaví na výsluní, je ligový titul. O ten Liverpool v současné době bojuje s Arsenalem a Manchesterem City.