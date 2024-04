Hancko na odchodu z Feyenoordu? Zájem o slovenského stopera má mít i Neapol

Kariéra Dávida Hancka (26) asi v létě nabere nový směr. Bývalá hvězda Sparty a současná opora Feyenoordu Rotterdam je totiž v hledáčku celé řady slavných klubů. Podle listu La Gazzetta dello Sport se nyní nově zařadil mezi zájemce italský mistr SSC Neapol. V souvislosti se slovenským reprezentantem se už dříve hovořilo o PSG a Liverpoolu. Jasné je i to, že nizozemský klub na slovenském reprezentantovi také pořádně vydělá.

Fanoušci Sparty dodnes vzpomínají, jaký měli na Letné ve slovenském reprezentantovi poklad. Hancko si pak skvělou formu přenesl i do Nizozemska, kde se vypracoval mezi nejlepší hráče celé soutěže. A tak je pochopitelné, že jej sledují skauti evropských velkoklubů. Slovenský reprezentant nedávno přiznal, že rád sleduje anglickou Premier League, kde by si jedno rád zahrál a navázal na svého krajana Martina Škrtela.

Na seznamu potenciálních posil měl Hancko figurovat také v PSG, kde již působí slovenský reprezentant Milan Škriniar. A nově se do řady zájemců postavila i Neapol. Pod Vesuvem pro změnu hraje Slovák Stanislav Lobotka a tým vede kouč slovenské reprezentace Francesco Calzona. Právě díky němu prý SSC zařadil Hancka dokonce na čelní pozici na seznamu posil.

"Po krátkém působení v Itálii se v Nizozemsku etabloval v jednoho z nejlepších hráčů na svém postu. Trenér Calzona hráče dobře zná a zaručil se za něj," píše zmíněný italský list.

První kontakt už mají kluby za sebou. Feyenoord za hráče chce okolo třieti milionů eur, italský klub by si představoval podle všeho sumu o třetinu menší. "Hráč měl projevit velký zájem a ochotu akceptovat novou destinaci," uvádí La Gazzetta dello Sport.

Když Hancko opouštěl Spartu, putovala do letenské kasy suma zhruba 200 milionů korun, k tomu byly součástí kontraktu ještě další bonusy. Pokud by tedy nyní slovenský reprezentant měnil dres, už by za něj zájemce měl vyplatit minimálně přes 500 milionů korun. A kdyby se jednalo o Feyenoordem požadovaných třicet milionů eur, vyšplhala by se cena hráče na raketových 750 milionů. V kterém klubu nakonec Hancko skončí není jasné, že si ale zahraje jednu z pěti nejlepších evropských lig, to je vlastně hotová věc.