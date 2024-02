Highlighty víkendu: Xhakova rána, Kariusův hořký návrat a rozhodčí vs. kamera

Tradiční rubrika Highlighty víkendu dnes zabrousí hlavně do Německa a Anglie. Podíváme se na jeden dlouho očekávaný (ale neúspěšný) comeback, parádní trefu Granita Xhaky, černou sérii Chelsea, ale také nahlédneme do Španělska na jedno smolné zranění.

Gól víkendu

Bayer Leverkusen, vedoucí tým Bundesligy, válí dál a po výhře nad Mohučí si drží osmibodový náskok na prvním místě před Bayernem. Přispěl k tomu i první gól Granita Xhaky v dresu Werkself – švýcarský středopolař otevřel skóre nádherně zakroucenou ránou. Trenéra Xabiho Alonsa pak trochu vyděsil, když naznačoval, že se při střele zranil, to se ale nakonec ukázalo jako vtip a součást oslavy.

Statistiky Granita Xhaky v zápase s Mohučí. Opta by StatsPerform

Smolař víkendu

Že hráč předčasně odstoupí ze zápasu vinou zranění, to se (bohužel) stává často. Ale že se něco takového přivodí rozhodčímu? Navíc asistentovi? To je věc skoro nevídaná. Přesto jí byli svědky ti, kdo si pustili zápas španělské La Ligy mezi Betisem a Athleticem Bilbao (3:1).

Asistentka Guadalupe Porras Ayusová se po gólu Chimyho Ávily vracela ke středu hřiště, v cestě jí ale stála televizní kamera, do které se trefila hlavou. Musela to být pořádná rána, Ayusová skončila s krvavým šrámem, byla ošetřena na hřišti a následně převezena do nemocnice. Zápas "domával" čtvrtý sudí Néstor Holgueras Castellanos.

Španělská rozhodčí musela být ošetřena. Profimedia

Ze sociálních sítí

Fulham zažil o víkendu velkou slávu, když gólem Alexe Iwobiho ze sedmé minuty nastavení srazil Manchester United. Šlo o skutečně historickou výhru, Cottagers vyloupili Old Trafford poprvé od roku 2003. Taky to řádně oslavili, díky čemuž došlo i na nejvtipnější příspěvek na sociálních sítích z celého víkendu. "Tak proto se tomu říká Divadlo snů," popíchl fanoušky United admin profilu Fulhamu na sociální sítí X.

Statistika víkendu

Fulham jednu dlouhou sérii bez výhry utnul, jiný londýnský klub čeká dál. A dokonce vytvořil nepříjemný rekord. Chelsea je totiž prvním týmem v historii anglického fotbalu, který prohrál šest finále domácích pohárů v řadě. Od roku 2019 Blues třikrát došli do finále FA Cupu, třikrát se dostali k mači o Carabao Cup. Pokaždé ale vyšli s prázdnou, jako v neděli proti Liverpoolu.

Příběh víkendu

Nick Pope je zraněný, Martina Dúbravku nepustila do hry nemoc, Newcastle tak proti Arsenalu musel sáhnout po třetí volbě do branky. Poprvé od 13. května 2018 si tak v Premier League zachytal Loris Karius – brankář, jehož kariéra zažila strmý pád po několika kiksech ve finále Ligy mistrů mezi Liverpoolem a Realem Madrid. 30letý Němec nešel do hry zrovna rozchytaný – kromě toho, že Premier League neokusil téměř šest let, ligový zápas chytal naposledy v únoru 2021 za Union Berlín s Hoffenheimem. Do branky Newcastlu se v soutěžním klání postavil jedinkrát, loni v únoru v ligovém poháru při prohře 0:2 s Manchesterem United.

Comeback mu ale zhořknul. Obrana Magpies ho nejednou nechala na holičkách. Karius nakonec čelil osmi střelám, z nichž čtyři skončily v brance. Jasné prohře 1:4 mohl jen těžko zabránit. Přesto je pozitivní, že i po ohromné vlně výsměchu a nenávisti, kterou schytával po osudovém finále Ligy mistrů, je vůbec schopný se postavit mezi tři tyče v soutěžním zápase.

Karius neprožil dobrý návrat do branky. Opta by Stats Perform

Fotka víkendu

Bayern Mnichov o víkendu zabral po dvou ligových prohrách v řadě, díky gólu v nastavení přetlačil Lipsko 2:1. Nálada v bavorském klubu ale není dobrá. Německý gigant ztrácí na Leverkusen osm bodů, kabina se navíc neshoduje v (ne)podpoře trenéra Tuchela. Ten už dopředu ví, že si po sezoně sbalí kufry. Výmluvná je proto jeho fotka, kde na jednom takovém "kufru" smutně a odevzdaně posedává před střídačkami během zápasu.