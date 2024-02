Je těžké nechávat Modriče na lavičce, prohlásil Ancelotti. Ramos se vrátil na Santiago Bernabéu

Aktuální lídr španělské nejvyšší soutěže v neděli dlouho nemohl najít cestu k vítězství. Real nakonec ale potvrdil roli favorita a před vlastními fanoušky skolil Sevillu 1:0. Favorita zachránil gólem z 81. minuty až Luka Modrič (38), který je neustále spojovaný s letním odchodem z klubu. Trenér Carlo Ancelotti po zápase přiznal, že by se mu těžko loučilo. Na Santiago Bernabéu byl k vidění i jeden velký návrat – po téměř 20 letech se tam v roli soupeře představil Sergio Ramos (37).

Zbývalo necelých deset minut do konce nedělního klání, když se k chorvatskému záložníkovi dostal míč za hranicí pokutového území, narovnal si ho na svou pravačku a usměrnil přesně k tyči. Od sezony 2003/04 se tak stal druhým nejstarším hráčem La Ligy, který skóroval z pozice za vápnem. "Byl to krásný gól. Znovu se mi potvrdilo, jak těžké je nechávat ho jenom na lavičce," okomentoval Modričův výkon Ancelotti.

Kontrakt má rodák ze Zadaru platný v Realu do konce této sezony a zatím není jasné, zda dojde k prodloužení spolupráce. Hovoří se také o tom, že by se mohl vrátit do Dinama Záhřeb, odkud nakročil pod velká světla reflektorů, či že úplně ukončí kariéru. "Co se rozhodne udělat v budoucnu, je v jeho vlastních rukou. My pak musíme jen počkat na jeho rozhodnutí," dodal šéf lavičky Bílého baletu. "Rozumím tomu, o čem může přemýšlet, když nehraje."

V La Lize letos zasáhl Modrič do 21 utkání, jedenáctkrát se objevil v základní sestavě. Dříve přitom platil za stabilní součást úvodní jedenáctky. "Nevypadá na to, že mu bude 39 let. Z respektu, který k němu chovám, mu nechci radit," dodával Ancelotti. "Je velmi inteligentní, je to velký profesionál a ví, co má dělat. Kvalita odehraných minut je důležitější než jejich kvantita. Modrič, Kroos a Nacho budou na konci tohoto ročníku ve stejné situaci. V příštích měsících je v každém případě čas to vyřešit," uvědomuje si Ancelotti.

Statistiky Modriče proti Seville. Opta by Stats Perform

Ramos se vrátil na místo činu

Výjimečný okamžik zažil obránce Sevilly Sergio Ramos, který na stadionu Santiago Bernabéu odehrál svůj první zápas jako hostující hráč po téměř dvaceti letech. Zkušený stoper se v dresu hostů na slavném stadionu objevil pouze jednou. Bylo to 22. prosince 2004, kdy působil ve stejném týmu jako nyní.

Andalusané tehdy v Madridu vyhráli 1:0. Spolu s Ramosem je v současném kádru pouze jeden pamětník – kapitán Jesús Navas. Ramos odehrál za "Bílý balet" 671 zápasů ve všech soutěžích a získal s ním pět ligových titulů a čtyřikrát ovládl Ligu mistrů. Během předzápasové rozcvičky, stejně jako při oznámení sestavy, si vysloužil ovace vestoje a potlesk domácích příznivců.

"Strávil jsem zde mnoho let a zažil nejdůležitější okamžiky své kariéry. Mám na zdejší lidi a všechny své spoluhráče krásné vzpomínky," řekl Ramos tři dny před duelem.