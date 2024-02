Příběh, který nikdo nezapomene, rozplýval se Klopp po triumfu ve finále Ligového poháru

Trenér Liverpoolu Jürgen Klopp (56) označil nedělní zisk Ligového poháru ve finále proti Chelsea za nejspeciálnější trofej, jakou kdy vyhrál. Triumfu si vážil zejména proto, že Reds k němu kvůli řadě zraněných opor pomohlo několik mladíků z klubové akademie. Německého kouče, který v březnovém osmifinále Evropské ligy povede Liverpool proti pražské Spartě, citoval klubový web.

Liverpool postrádal kvůli zranění deset hráčů včetně brankáře Alissona Beckera, obránce Trenta Alexandera-Arnolda či ofenzivních hvězd Mohameda Salaha, Darwina Núňeze nebo Dioga Joty. Klopp v průběhu utkání poslal do hry několik hráčů z klubové akademie. O triumfu Liverpoolu rozhodl v prodloužení ve 118. minutě kapitán Virgil van Dijk. Reds ovládli soutěž podesáté v historii a potvrdili pozici nejúspěšnějšího týmu.

"To, co jsme dnes viděli, je tak výjimečné, že už to možná znovu neuvidíme. Takové věci se ve fotbale nestávají. Existuje anglická fráze, že s dětmi se nedají vyhrávat trofeje, o čemž jsem nevěděl. Za těch více než 20 let trenérské práce je tohle zkrátka ta nejspeciálnější trofej, jakou jsem kdy vyhrál. Je to naprosto mimořádné," řekl Klopp.

Vybrané statistiky finále. Livesport

Po utkání cítil vůči mužstvu velkou hrdost. "Je to ohromné. Nemá to nic společného s tím, že jsem prožil možná poslední zápas ve Wembley. Nadchlo mě, jak se každý na vítězství podílel a jak se mladíci po utkání tvářili. Můžete ve fotbale vytvořit příběhy, které nikdo nezapomene? Je to hodně těžké, protože spousta věcí se už stala. Nikdy jsem ale neslyšel o tom, že by hráči akademie nastoupili proti špičkovému týmu a stejně vyhráli," uvedl Klopp, který se v lednu rozhodl po sezoně na lavičce Liverpoolu skončit.

Ve středu čeká jeho tým osmifinále Anglického poháru proti druholigovému Southamptonu a opět bude muset řešit potíže se sestavou. "Měli jsme problémy před zápasem s Chelsea, které se během něj ještě prohloubily. Nemám ponětí, kdo bude moci ve středu nastoupit, protože jsme nechali na hřišti až do konce i hráče s problémy. Požádali jsme Harveyho (Elliotta), aby zůstal, Luchovi (Luisi Díazovi) jsme řekli, aby zůstal vepředu a nevracel se. Nevím, kdo ve středu nastoupí, ale na dnešní den nikdy nezapomenu. Pokud to tak nikdo jiný nemá, žádný problém. Pro mě to bude věčná vzpomínka," uvedl 56letý Němec.

Liverpool v jeho rozlučkové sezoně může získat ještě tři trofeje. Vedle Evropské ligy a Anglického poháru bojuje o prvenství v Premier League, kterou vede o bod před obhájcem titulu Manchesterem City.