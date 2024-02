Sezona bez titulu by byla zklamáním, říká kapitán Leverkusenu Hradecký

Pro kapitána Bayeru Leverkusen Lukáše Hradeckého (34) by cokoli jiného než zisk titulu na konci sezony bylo nesmírně frustrující. "Nezajímá mě, co dělají ostatní. Ale z dnešního pohledu by bylo zklamáním nemít na konci května trofej v rukách. Buďme upřímní," řekl brankář v rozhovoru pro časopis Kicker.

Po 23. hracím dnu Bundesligy je Hradeckého Leverkusen nezpochybnitelně na cestě za titulem, od panujícího německého mistra Bayernu Mnichov na druhém místě dělí tým trenéra Xabiho Alonsa osm bodů. Šance Werkself na zisk trofeje zůstávají nedotčeny také v Poháru DFB, kde se v semifinále utkají s druholigovou Fortunou Düsseldorf, a v Evropské lize, kde se Leverkusen v 16finále utká se soupeřem ze skupinové fáze Qarabagem Agdam.

"Kdybychom teď vypadli, znamenalo by to, že bychom nehráli tak dobře jako dosud. Už jen to by bylo zklamání. A samozřejmě chceme skvělou sezonu zažít v Bundeslize, domácím poháru i Evropské lize a skončit co nejlépe," řekl Hradecký.

Zkušený brankář připustil, že na cestě za vysněnými trofejemi se spoluhráči možná ještě klopýtnou, ale jako tým s tím počítají a nenechají se tím rozhodit.

Program Bayeru Leverkusen. Livesport

Triumf v Bundeslize by měl pro Finazvláštní význam. "Od té doby, co jsem začal hrát fotbal, pro mě není nic většího než mistrovský titul v lize. Jde o celoroční práci. Nezpochybnitelně to z vás dělá nejlepší tým sezony," řekl Hradecký a dodal: "Těším se na to, co nás čeká. Chceme dosáhnout něčeho jedinečného. A k tomu je třeba mimořádných výkonů."