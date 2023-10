Jak šel čas se Simou. V Táborsku měl brigádu, Slavii dal titul, pak střídal Maného

Na pražskou Letnou míří Glasgow Rangers a v jejich dresu bude jednou z nejsledovanějších postav vytáhlý útočník Abdallah Sima (22). Pro rodáka z Dakaru to bude návrat na místo, které velmi dobře zná. Právě na stadionu Sparty o sobě dal před třemi lety výrazně vědět, když dvěma góly rozhodl slavné pražské derby. A je zřejmé, že na české prostředí nezapomněl, však na začátku týdne musel i korigovat slova o Spartě, která převzala zdejší média z britského tisku.

Byla to jen krátká chvíle, kdy se stal pro českou fotbalovou ligu naprostým zjevením. Do Edenu se zatoulal tak nějak náhodou, vždyť první šanci mu v covidové době dalo Táborsko, které mělo zkušenosti s importem zahraničních hráčů.

“Tehdy dorazili na zkoušku dva hráči z Evianu a pan trenér Brožek ukázal na Simu. On tedy chtěl i toho druhého kluka, ale my jsme neměli peníze, abychom si mohli dovolit oba,” vzpomíná tehdejší sportovní manažer týmu MAS Táborsko Josef Holub na chvíli, kdy 19letý Abdallah Sima přijel zkusit štěstí v českém fotbalu.

Miloslav Brožek, Abdallah Sima a Josef Holub twitter Jiří Lisner

Jenže za jihočeský celek stihl Afričan odehrát jen pár přípravných zápasů a už ho lanařila Slavia. Z neznámého forvarda se pak během jediného roku stal muž, který v reprezentaci Senegalu střídal na hřišti hvězdného Sadia Maného. A z trenéra Miloslava Brožka udělala Slavia skauta pro Afriku.

Covidová brigáda

Už od začátku Sima ukazoval svou výjimečnost. “Na první pohled jsem si říkal, že je jako gazela. Byl to takový typ, co má dlouhé nohy, vysoký výskok a zároveň rychlost. Byl opravdu dobře atleticky připravený. Měl v sobě i fotbalové věci, předpoklady tam byly. Ale šlo o aklimatizaci, o sebevědomí,” vypráví Holub.

A také o prokázání charakteru a o zapadnutí do kolektivu. Fotbal během covidové doby stál a hráči neměli ani velké příjmy. “Během té těžší doby se kluci angažovali, měli jsme spolupráci s městem a dělali různé dobročinné akce. Myslím, že Sima šel tenkrát třeba čistit a dezinfikovat do supermarketů nákupní košíky. Byl to normální skromný kluk, který přišel do Evropy, s tím, že se chce vyšvihnout k lepšímu životu,” dodává jeho objevitel.

Na letním přípravném turnaji, kde společně s Táborskem hrály i týmy Benešova či béčka Bohemians a Slavie se novic předvedl také na hřišti a rovnou začala jednání o přesunu do červenobílého klubu: “Nebránili jsme se. Po covidu to byla jedinečná příležitost,” přitaká Josef Holub.

Útočník, co nemá strop?

Stopa, kterou Abdallah Sima v Česku zanechal, sice není příliš dlouhá, ale výrazná rozhodně je. Ve Slavii byl jedním z klíčových hráčů a podílel se na titulu v sezoně 2020/21. V červenobílých barvách dal 11 gólů během 24 ligových zápasů, další čtyři vstřelil ve 14 zápasech v evropských pohárech. A protože Sešívaní vyhráli třeba na hřišti Leicesteru a Abdallah Sima ze 20 metrů propálil Kaspera Schmeichela, začali jeho počínání bedlivě sledovat i skauti z britských ostrovů.

I když Jindřich Trpišovský hlásil, že si nepřeje žádného kupce, klenot z Dakaru se na konci srpna 2021 stěhoval pod křídla Racků z Brightonu. “Neumím odhadnout, kde je jeho strop. Vlastně ani nevím, v čem se potřebuje zlepšit nebo co dělá špatně,” loučil se s ním trenér Slavie.

Přestupní částka při odchodu ze Slavie byla stanovena na 11 milionů eur, po více než dvou letech ale tržní hodnota senegalského forvarda klesla téměř na polovinu. Brighton ho totiž chtěl nechat otrkat na hostování ve Stoke City, kde přišly trable. V Championship v utkání s Derby County sice stihl potkati ikonického Wayna Rooneyho, následně ale utrpěl zranění kotníku, pak zad a skoro celou sezonu se dával zdravotně dohromady. Sima tím přišel zřejmě i o možnost, probojovat se do finální nominace Senegalu na mistrovství světa. Vždyť trenér Aliou Cissé ho začal nejen zvát na srazy, ale nechal ho i čtyřikrát obléci dres rodné země.

Další sezona už byla daleko vydařenější. Sice to nebylo v Británii, ale ve Francii, kam jej Rackové poslali na další hostování do Angers. Vytáhlý senegalský útočník nedokázal odvrátit sestup, do své vizitky však zapsal pět gólů v Ligue 1, což mu stačilo k pozici nejlepšího střelce týmu. Zvlášť trefa proti Olympique Marseille byla výstavní. Jednou se trefil i do vlastní sítě, když po rohu přehlavičkoval brankáře.

Ibrox Park mu svědčí

Ztracené sebevědomí se ale vrátilo a od nové sezony už někdejší slávistická opora zdatně pálí za Glasgow Rangers. Brighton ho poslal během tří let na třetí adresu a Ibrox Park se zdá být pro Simu ideálním prostředím. V dresu “Jezdců” dokázal dát gól jak PSV Eindhoven v kvalifikaci o Ligu mistrů, tak Limassolu či Betisu Sevilla v Evropské lize. Napříč všemi soutěžemi vsítil v nové sezoně už 9 branek během 16 utkání.

Nyní se Abdallah Sima chystá na Spartu a dorazí s úctyhodnou bilancí sedmi gólů v sedmi posledních utkáních, ve kterých nastoupil. Po posledním dvougólovém představení s Hibernians logicky dostal příležitost promluvit o blížícím se střetu s týmem, který v minulosti pokořil. Jenže britská média špatně interpretovala jeho slova a vznikla konstrukce o tom, “že Sparta je největší český klub”.

Sima, vědom si citlivosti sdělení, požádal o opravu se slovy, že “Sparta je velký klub.” Také ale přidal další větu: „Už jsou to dva roky, co jsem opustil Prahu a vzpomínám na ni v dobrém. Byl jsem hráčem Slavie, takže fanoušci Sparty mě určitě rádi vítat nebudou.”

Skauting Brightonu je pocta

Zatímco Abdallah Sima už je znovu zván na reprezentační srazy Senegalu a bude dál bojovat o větší renomé a třeba i o zařazení do kádru jednoho z nejofenzivnějších týmů Premier League, jeho objevitel Josef Holub se už pomalu z fotbalového prostředí vytrácí a na Letnou ani k duelu Sparty s Rangers nemíří.

“Člověka těší, že byl jednoho hezkého začátku, že prostě pomohl psát příběh. Ale z fotbalu jsem odešel, pracuji nyní na městě v Sezimově Ústí. I když je fakt, že před měsícem jsem vzal nabídku z I. B třídy v Chýnově. Tam je trénink jen dvakrát týdně a mám víc času na to, co rychle uteče a už se nikdy nevrátí,” připomíná svou rodinu a děti.

K fotbalovému tématu však přidává ještě jeden pohled: “Když Brighton Simu kupoval, nebyl to nějaký výrazný klub, moc se o něm nemluvilo. Dnes ale vidíme, jaké skautské nákupy udělal a kam se díky nim dostal. To, že si ho vytipovali, je vlastně úžasné. Snad ten svůj potenciál naplní a zahraje si Premier League, to bych mu to strašně přál. Už dneska si říkám, zaplať Pánbůh, že to dotáhl tak daleko, že je úspěšný.”