Sadílek o exslávistovi z Rangers: Je ve formě, musíme si na něj dát pozor

Podle záložníka Lukáše Sadílka (27) si fotbalisté Sparty musejí ve čtvrtečním utkání 3. kola skupiny Evropské ligy proti Glasgow Rangers dát velký pozor na bývalého útočníka Slavie Abdallaha Simu (22). Na tiskové konferenci uvedl, že ho považuje za velkou hrozbu. Český reprezentant si myslí, že nadcházející dvojzápas s "Jezdci" může hodně napovědět o situaci ve skupině.

Senegalec Sima dal v posledních pěti soutěžních utkáních šest branek a vstřelil oba dosavadní góly Rangers v této sezoně Evropské ligy. V letech 2020 až 2021 hájil barvy největšího rivala Sparty Slavie.

"Určitě jeho jméno v kabině padlo. Když jsme sledovali video, nakoukali jsme si jeho poslední góly, protože v posledních zápasech je opravdu ve formě. Téma to bylo, ale žádné speciální ne, už je nějakou dobu z české ligy. O jeho minulosti jsme se vůbec nebavili, jenom o tom, že je to dobrý hráč a že si na něj budeme muset dát pozor, protože do ofenzivy je velkou hrozbou," řekl Sadílek.

Tabulka Evropské ligy skupiny C. Livesport

Všechna mužstva mají v "céčku", které doplňují Aris Limassol a Betis Sevilla, po úvodních dvou utkáních tři body. "Nemyslím si, že je to jenom o těchto dvou zápasech s (Rangers). Určitě hodně napoví, ale bude záviset na všech zbývajících čtyřech utkáních, abychom uhráli body a ze skupiny postoupili, což je samozřejmě náš cíl. Zítřejší utkání nebo potom na Rangers může hodně napovědět a dostat nás do dobré situace," uvedl sedmadvacetiletý středopolař.

Na jaře budou v pohárech pokračovat tři ze čtyř týmů v jednotlivých tabulkách. První celky z každé skupiny projdou do osmifinále, druzí v pořadí se v play off utkají o postup do stejné fáze EL s mužstvy z třetích příček v Lize mistrů. Týmy na třetích místech přejdou do nižší Evropské konferenční ligy.

Sadílka těší, že Sparta proti Rangers začíná doma. "Víme, že jsme tady strašně moc silní. Máme tady skvělé fanoušky a poslední zápasy máme pokaždé vyprodaný stadion. Atmosféra je fakt skvělá, speciálně v evropských zápasech je ještě daleko lepší, fanoušky to dokáže strhnout a strašně nám to pomáhá. Myslím si, že když to zítra zvládneme, může to být dobrý odrazový můstek k postupu ze skupiny," prohlásil trojnásobný český reprezentant, jehož mladší bratr Michal hraje v nizozemském Twente Enschede.

Hrozí, že Letenským ve čtvrtek budou chybět kapitán a stoper Ladislav Krejčí a křídelník Lukáš Haraslín, kteří v nedělním ligovém duelu s Českými Budějovicemi (4:0) nehráli kvůli zranění. "Bez Krejdy už jsme nějaké zápasy hráli. Před sezonou jsme věděli, že budeme hrát na dvou frontách a že zápasy půjdou rychle po sobě. Proto máme tak velký a silný tým, abychom dokázali hráče nahradit. Je to šance pro další hráče, aby ukázali svou sílu a to, jak týmu dokážou pomoct," podotkl Sadílek.

Znám je díky dlouhým autům. "V některých fázích zápasu je to naše silná zbraň. Nedokážu si ale vybavit, čím jsem to nastartoval, nebo jak jsem to trénoval. Nějak to vzniklo a jsem rád, že i ve Spartě jsme to začali praktikovat. Bylo to už v mém bývalém klubu (Slovácku). V některých fázích zápasů by nám to mohlo ještě víc pomoci, protože ze vzduchu dokážeme být nebezpeční. Je to další standardka a může to být nebezpečné. Jsem rád, že i takovým způsobem můžu týmu pomoct," řekl Sadílek.