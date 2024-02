Legionáři: Góly v Nizozemsku i v Itálii, polský a německý debut i zahozená penalta

Antonín Barák (29) se poprvé v sezoně střelecky prosadil v Serii A, z českých krajánků však byli o uplynulém víkendu nejvíc vidět ti v Nizozemsku. Dominik Janošek (25) zaznamenal v Eerste Divisie svůj druhý dvougólový zápas za Bredu, Václav Sejk (21) se premiérově prosadil v dresu Rody a o patro výš zapsal Michal Sadílek (24) asistenci. Tou se v Maďarsku připomněl Patrizio Stronati (29), na Slovensku zahodil penaltu Christophe Kabongo (20). V Polsku si soutěžní debut odbyl Adam Vlkanova (29) a v Německu David Jurásek (23). Jak se vedlo dalším legionářům?

Souboj s Arsenalem se West Hamu s Tomášem Součkem a Vladimírem Coufalem v základní sestavě krutě nevyvedl. V nedělním londýnském derby totiž schytal debakl 0:6, kterým vyrovnal svou historicky nejtěžší domácí ligovou porážku z roku 1963, kdy dostal od Blackburnu naloženo 8:2. České duo nepředvedlo, ostatně stejně jako všichni ostatní Kanonýři, prakticky nic, nicméně kapitán národního týmu byl se známkou 6.1 třetím nejlépe hodnoceným hráčem West Hamu. Jeho mladší krajan obdržel známku 5.6, oba si na hřišti vytrpěli celý zápas.

Po lehkém zranění se Alex Král vrátil do základní sestavy Unionu, který si doma poradil 1:0 s Wolfsburgem a po druhé letošní výhře v tomto roce si na barážovou 16. pozici, jíž momentálně okupuje Kolín n. R., vytvořil pětibodový náskok. Reprezentační záložník pobyl na hřišti 80 minut a ohodnocen byl známkou 6.9, na straně poražených zasáhl do hry v 74. minutě Václav Černý, jehož počínání ocenil Livesport stejně jako v minulém kole známkou 6.3. Vlci čekají na vítězství už šest utkání a v tabulce jsou o tři příčky a dva body nad Unionem.

Královy statistiky proti Wolfsburgu. Opta by Stats Perform / @fcunion

Leverkusen si v hlavním šlágru jarní části Bundesligy až překvapivě snadno poradil s Bayernem, největšího rivala v boji o titul přejel v BayAreně 3:0 a na špici tabulky se od něj odpoutal na rozdíl pěti bodů. Češi se každopádně na důležitém triumfu Bayeru nepodíleli. Do hry zasáhl pouze Adam Hložek a to jako již tradičně v samém závěru. V 90. minutě vystřídal Floriana Wirtze a byl tedy na hřišti ve chvíli, kdy dal Jeremie Frimpong v páté minutě nastavení výsledku definitivní podobu. S míčem se však český forvard prakticky nepotkal a hodnocen nebyl.

David Jurásek naskočil v 82. minutě do utkání Hoffenheimu s Kolínem n. R. a může si tak odškrtnout první start v novém působišti, v němž hostuje z Benfiky. Hosté tou dobou vedli 1:0, v nastavení však rozhodl o remíze 1:1 střídající Andrej Kramarič. Pavel Kadeřábek odehrál v dresu TSG 67 minut, poté přepustil místo Kevinu Akpogumovi a ohodnocen byl známkou 6.9. Hoffenheim i přes vydolovaný bod pokračuje v nevýrazném startu do jarní fáze sezony, v letošním kalendářním roce ještě nevyhrál a na vítězství čeká už šest zápasů.

Nehráli: Patrik Schick a Matěj Kovář, Leverkusen, Tomáš Koubek, Augsburg, Jiří Pavlenka, Brémy, Tomáš Čvančara, Mönchegladbach

Poprvé v aktuální sezoně skóroval Antonín Barák v Serii A. Do utkání Fiorentiny s Frosinone naskočil český záložník z lavičky v 83. minutě a už o dvě minuty později z malého vápna hlavou šťastně protlačil míč do sítě a uzavřel skóre na konečných 5:1. Český záložník, který v tomto ročníku nastupuje za Fialky sporadicky a spekulovalo se o jeho přestupu do Neapole či Cagliari, navázal na řijnovou trefu Ferencvároši v Evropské konferenční lize. Celkově to pro něj ve Fiorentině, za kterou hraje od srpna 2022, byla napříč soutěžemi jubilejní desátá trefa.

Nehrál: Jakub Jankto, Cagliari

Nedělní městské derby se Spartou Rotterdam ovládl Feyenoord 2:0, vítězný gól dal v 57. minutě z penalty Dávid Hancko. Do hry po dvou soutěžních zápasech, které strávil na střídačce, zasáhl i Ondřej Lingr, jenž se na trávník dostal v 82. minutě místo střelce druhé branky Lutsharela Geertruidy. Ve třetí minutě nastavení se někdejší slávista dostal ke střele, do níž se ale vrhl protihráč a zablokoval ji. Ligovou sbírku dvou gólů a jedné asistence, jíž má na kontě po 11 startech, tak nerozšířil. Feyenoord se dál drží na druhém místě tabulky, Lingr hodnocen nebyl.

Twente mělo na hřišti Excelsioru raketový nástup, už po necelé čtvrthodině vedlo o tři góly a o vítězi bylo jasno. Na druhé brance se podílel Michal Sadílek, který opět figuroval v zahajovací jedenáctce. V páté minutě vrátil odražený balon prvním dotykem levačkou zpátky do vápna a míč si našel nohu Rickyho van Wolfswinkela, který jej poslal pod břevno. Další gól už nepadl a celek z Enschede si po druhé výhře 3:0 za sebou upevnil třetí místo v tabulce před Alkmaarem. Sadílek odehrál celé utkání a se známkou 7.8 byl jeho nejlépe hodnoceným hráčem.

Výběr z dalších soutěží

Adam Vlkanova má za sebou soutěžní debut v dresu Ruchu, který doma nestačil na Legii 0:1 a zůstal na 17. místě tabulky Ekstraklasy. Záložník, jenž v Chorzówě hostuje do konce sezony z Plzně, pobyl na trávníku 75 minut a Livesport jej ocenil známkou 6.4. Tomáš Pekhart naskočil za Legii na závěrečných 17 minut a dostal známku 6.2.

Dominik Janošek dal v utkání s Eindhovenem FC svůj devátý a desátý gól za Bredu, hosté však zásluhou Augusta Priskeho, syna sparťanského kouče Briana, v závěru vyrovnali na konečných 2:2. Janošek, jenž je šestým nejepším střelcem Eerste Divisie, odehrál v pátek plnou porci minut a jeho známka 8.5 byla nejvyšší ze všech aktérů utkání.

Václav Sejk odehrál ve třetím utkání za Rodu 68 minut, což je nejdelší časový úsek po jeho příchodu ze Sparty, a poprvé se prosadil. V 52. druhé minutě doklepl zblízka do sítě balon vyražený brankářem. Gól se při vítězství domácích nad Dordrechtem 4:1 ukázal jako vítězný, Sejk dostal známku 7.5 a pomohl Rodě udržet v tabulce druhé místo.

Vítězslav Jaroš si po představení v rakouském poháru odbyl premiéru za Sturm Graz i v tamní Bundeslize. A rovnou v ostře sledovaném šlágru na hřišti vedoucího Salcburku. Kmenový brankář Liverpoolu jednou inkasoval, další tři střely zlikvidoval a přispěl k remíze 1:1. Oceněn byl známkou 6.9, celek ze Štýrského Hradce zůstal v tabulce druhý.

Lukáš Zima, jenž po konci v nizozemském Venlo hájí od července barvy Petrolulu, patří co do čísel k nejlepším brankářům rumunské první ligy. V neděli přispěl k remíze 0:0 v Hermannstadtu a oceněn byl známkou 7.1, za 25 zápasů aktuální sezony posbíral 11 čistých kont, což je společně se Stefanem Tarnovanu z FCSB nejvíc v celé soutěži.

Patrizio Stronati dirigoval obranu Puskás Akadémie, která si ze hřiště Kisvárdy odvezla vítězství 2:0 a posunula se na čtvrtou příčku tabulky maďarské nejvyšší soutěže. Někdejší stoper Baníku odehrál celé utkání, v 18. minutě si připsal asistenci na vítěznou branku, svou druhou v aktuální sezoně, a se známkou 8.2 se stal mužem zápasu.

Christophe Kabongo z Podbrezové měl v úvodním kole jarní části Niké ligy jedinečnou možnost rozšířit si sbírku gólů v aktuální sezoně na čtyři, nicméně zkraje druhého poločasu utkání s Michalovcemi neproměnil pokutový kop. Domáci i tak vyhráli 2:1 a udrželi se na pátém místě tabulky. Český forvard odehrál 72 minut a dostal známku 6.4.

Očima Jana Morávka

"Dnes se zastavím u kluků, kteří se z české ligy vydali do Nizozemska. Fandím jim. Tamní fotbal a způsob práce s hráči se mi hrozně líbí. Jednou jsem svému spoluhráči v Bohemce dokonce doporučoval, aby to šel zkusit, protože mi přijde, že je tam pro mladé větší šance se prosadit a jít fotbalově nahoru. A je jedno, jestli tam hrajete první, nebo druhou ligu. Vidím to na příkladu Dominika Janoška, nyní se snad chytí i Václav Sejk. Oba se o víkendu gólově prosadili.

Janošek v Bredě podává velmi dobré výkony a jestliže si ho po sezoně nevezme klub z Eredivisie, tak po něm určitě sáhne lepší klub z druhé ligy nebo z jiné země, protože si myslím, že jsou tyto soutěže detailně sledované. Na záložníka má skvělá čísla (10+5), umí kopat standardky, je to nesmírně zajímavý hráč. Nebál bych se říct, že i pro českou reprezentaci. Jsem si vědom toho, že času na zkoušení Ivan Hašek moc nemá, ale přijde mi obrovská škoda opomenout takhle produktivního záložníka.

Sejk to má v Rodě trochu složitější v tom, že na rozdíl od Bredy jsou třetí a hrají reálně o postup do první ligy. Ale už se střelecky prosadil, to je skvělý vstup. Obzvlášť pro útočníka. Přijde mi, že Nizozemsko je pro útočníky naprosto ideální destinací. Vzpomínám si, jak u nás v Augsburgu hrával Arkadiusz Milik. Neprosadil se, ale člověk na něm viděl, že to v něm je. Měl čuch na góly, ale Bundesliga na něj byla příliš tvrdá. Odešel do Ajaxu a stal se tam z něj neskutečný útočník. Později hrál v Neapoli, Marseille či Juventusu."