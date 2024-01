Legionáři: Premiéra s nulou, vítězství po čtvrt roce i české derby bez vítěze

Zatímco Václav Sejk (21) se při premiéře v Eerste Divisie do statistik nezapsal, Matěj Kovář (23) si bundesligový debut ozdobil čistým kontem. Ve druhé nejvyšší německé soutěži se po vítězství nad Schalke Tomáše Kalase (30) radoval Filip Kaloč (23), jehož Kaiserslautern vyhrál v lize po více než čtvrt roce. K českému derby došlo i v Nizozemsku, kde se po zákroku Michala Sadílka (24) pískala penalta. Zůstala ale nevyužita, a tak se Twente s Feyenoordem Ondřeje Lingra (25) rozešlo bez branek. Jak se vedlo dalším legionářům?

Hoffenheim prodloužil čekání na bundesligové vítězství na pět zápasů, s nováčkem Heidenheimem remizoval 1:1. V domácí základní sestavě opět figuroval Pavel Kadeřábek, jenž stejně jako v předchozím klání ve Freiburgu odehrál hodinu. Ve svižném utkání, které nabídlo 35 střel, z toho 11 mezi tři tyče, byl na pravém kraji obrany aktivní. Vyprodukoval dvě klíčové přihrávky, vyhrál pět osobních soubojů a předvedl dva úspěšné obranné zásahy. Za sobotní výkon si vysloužil známku 7.2, čtvrtou nejvyší ze 16 zápasů, které v aktuální sezoně absolvoval.

Premiéru v nejvyšší německé soutěži zvládl Matěj Kovář solidně, o čemž svědčí i známka 7.3. Lépe na tom v týmu Leverkusenu byli v duelu s Mönchengladbachem jen Florian Wirtz a Alejandro Grimaldo. Nejvíc práce měl český brankář ve 22. minutě, kdy vytěsnil střelu Lucy Netze. O chvíli později si poradil i s pokusem Floriana Neuhause, následně mu skákavá rána Manu Koného vypadla z rukou, nebezpečí z toho však nebylo. Trenér Xabi Alonso po utkání Kováře ocenil, nicméně uvedl, že v příštím kole v Darmstadtu se do brány vrátí Lukáš Hradecký.

Celé utkání odehrál i Patrik Schick. Na bránu nevystřelil, chybělo však málo, aby si připsal asistenci. Ve 24. minutě na úrovni penalty připravil nezištnou přihrávkou gólovku pro Floriana Wirtze, který ovšem ve vyložené šanci trefil jen brankáře Moritze Nicolase. V 60. minutě sklepl reprezentační útočník, jenž obdržel známku 6.9, hlavou míč do běhu Jeremiemu Frimpongovi, ten ale nedokázal zakončit. Adam Hložek vyběhl na trávník v 84. minutě a v nastavení dostal balon přes hlavu na Nathana Tellu, i on ale tváří v tváři Nicolasovi selhal. Zrodila se tak remíza 0:0.

Po vleklé krizi se Unionu dýchá lépe. Darmstadt doma porazil 1:0, zapsal třetí výhru z posledních šesti ligových zápasů a barážové příčce se vzdálil na rozdíl pěti bodů. Alex Král byl v neděli hodně vidět, vypustil tři střely a po přestávce vymyslel dvě gólové příležitosti. Nejdřív nabil Christopheru Trimmelovi, ten však pálil mimo. Záhy český záložník vybídl Benedicta Hollerbacha, jenž při samostatném náběhu nastřelil pouze gólmana. Král odehrál celé utkání a známkou 7.1 vyrovnal svůj nejlepší výkon v dresu Unionu, který zaznamenal v říjnu v Lize mistrů proti Braze.

I třetí letošní zápas Wolfsburgu skončil 1:1, tentokrát doma s Kolínem n. R. Václav Černý se na rozdíl od předchozích dvou duelů gólově neprosadil, byť zejména v úvodu byl velmi aktivní. Už ve druhé minutě vrátil přetažený centr pvním dotykem na úroveň penalty, Mattias Svanberg však z ideální pozice těsně minul pravou tyč. Chvíli poté se český křídelník elegantně zbavil několika protihráčů, ale v zakončení mu zabránil jeden z obránců. Dvacet minut před koncem byl Černý střídán, Livesport jeho sobotní počínání ohodnotil známkou 6.2.

Nehráli: Tomáš Čvančara, Mönchengladbach, David Jurásek, Hoffenheim, Tomáš Koubek, Augsburg, Jiří Pavlenka, Brémy

Poprvé od 16. prosince a po pětizápasové odmlce se Jakub Jankto dočkal startu v základní sestavě Cagliari. A v domácím utkání s Turínem FC byla jeho přítomnost znát, octil se i v několika šancích. Tu největší ve 36. minutě za stavu 1:0 pro hosty neproměnil ani nadvakrát, nejdřív pálil z voleje pouze do gólmana a následnou dorážku poslal o fous vedle zadní tyče. Do druhého poločasu už český záložník nenastoupil, Rossoblu prohráli 1:2 a v tabulce Serie A jim patří osmnáctá, tedy první sestupová příčka. Za páteční výkon byl Jankto oceněn známkou 6.2.

Fiorentina se po vydařeném závěru loňského roku, kdy napříč soutěžemi ovládla šest z osmi zápasů, lehce zadrhla. V Serii A nevyhrála třikrát za sebou, naposledy v neděli nestačila doma 0:1 na Inter. Antonín Barák do hry sice zasáhl, nicméně opět jen na závěrečné minuty. I tak měl na hlavě vyrovnání, když ho v 94. našel centrem z rohu Rolando Mandragora, český středopolař ovšem z malého vápna vysoko přestřelil branku. Fiorentina, která v neděli pohrdla i penaltou, klesla v tabulce na páté místo. Barák vzhledem k nízké minutáži hodnocen nebyl.

Nehrál: David Zima, Turín FC

Šlágr 19. kola Eredivise proti sobě svedl druhý Feyenoord a třetí Twente a na hřišti se objevili oba čeští reprezentanti. Michal Sadílek nechyběl v zahajovací jedenáctce hostů a krátce po přestávce se po jeho faulu pískala přísná penalta. Jenže Lars Unnerstall střelu Santiaga Gimeneze vyrazil a zneškodnil i dorážku Dávida Hancka. Domácí Ondřej Lingr se na trávník dostal v 62. minutě a dostal se ke slibné střele zpoza vápna, kterou však zblokoval protihráč. Duel skončil 0:0, Sadílek ho absolvoval celý a byl oceněn známkou 6.0, Lingr si vysloužil hodnocení 6.3.

Výběr z dalších soutěží

Václav Sejk má za sebou premiéru v dresu Rody, do domácího zápasu s rezervou Utrechtu naskočil se začátkem druhého poločasu. V závěru měl dvě šance, při první těsně nedosáhl na balon a v 92. minutě střílel vedle. Celek z Kerkrade zůstává po remíze 0:0 v tabulce Eerste Divisie druhý, útočník hostující ze Sparty byl ohodnocen známkou 6.0.

Filip Kaloč nastoupil i ve svém druhém utkání ve 2. Bundeslize v základní sestavě Kaiserslauternu, který doma přejel Schalke 4:1 a zaznamenal první ligové vítězství od začátku října. Host z Baníku odehrál uprostřed zálohy celý zápas a dostal známku 7.1, na straně poražených absolvoval plnou minutáž Tomáš Kalas s hodnocením 6.9.

Očima Jana Morávka

"Xabi Alonso udělal překvapivý a pro mě sympatický tah, když postavil Matěje Kováře. Je vidět, že má v sobě empatii, kterou hráčům předává. Ocenil Matěje, že se mu daří, podává dobré výkony, vypadá dobře v tréninku, tak mu chtěli dát šanci a rozchytat ho před pohárovým zápasem se Stuttgartem. Matěj obstál, žádnou chybu neudělal, dobře rozehrával nohou. Jen možná malinko škoda pro něj, že ho Mönchengladbach víc neprověřil. Střely, které na něj šly, nebyly nikterak nebezpečné. Kicker mu dal známku 3, což se stává v případech, kdy brankáři nejsou tolik vidět. I tak se ale přiznám, že bych Matěje vzal na Euro. Přesněji řečeno do kempu před turnajem, aby ukázal, jak vypadá a porval se o nominaci.

Druhou zajímavostí je přesun Filipa Kaloče do Kaiserslauternu, kde jsem v minulosti působil. Situace v klubu je taková, že je to nahoru dolů. Jsou tam turbulentní časy i výsledkově. Filip si teď zahrál před vyprodaným Betzenbergem, kam se vejde asi 50 tisíc lidí. V klubu hledali na pozici šestky hráče, který oběhá hodně prostoru, bude vyhrávat souboje a dobře rozehraje balon. Filip hned v prvních zápasech ukázal, že to v něm je, protože se pokaždé dostal nad 12 kilometrů a byl nejběhavějším hráčem.

Od Kickeru dostal nejdříve čtyřku, teď ve druhém utkání dostal moc dobrou známku 2,5. Vstoupil do toho dobře. Zabrat ale musí hlavně celý klub, protože v tabulce je na 14. místě a jen bod od přímého sestupu. Ale s velkou podporou v domácích zápasech by to měli zvládnout a zachránit se. Druhá Bundesliga je herním stylem hodně podobná české lize, je dost soubojová a ne tolik fotbalová jako Bundesliga, takže pro Filipa to nebude takový herní skok."