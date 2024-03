Nahradit Pepa bude téměř nemožné. V mém případě jde o ideální okamžik, myslí si Klopp

S koncem aktuální sezony skončí jedna velká rivalita. Jürgen Klopp (56) opustí Liverpool, který po dobu jeho angažmá zdatně sekundoval jinak dominantnímu Manchesteru City. "Nahradit Pepa Guardiolu v porovnání se mnou bude téměř nemožné," řekl v pátek na tiskové konferenci před nedělním šlágrem Premier League německý kouč Reds.

Liverpool jde do zápasu na Anfieldu s jednobodovým náskokem před City. Oba manažeři se přitom v Premier League potkávají poprvé, co Klopp v lednu prohlásil, že na konci sezony ze své funkce odstoupí.

"Opravdu si myslím, že je to ideální okamžik pro nového manažera a ne špatné rozhodnutí, protože jsme nevyhráli všechno," řekl Němec v pátek novinářům a vzápětí dodal: "Jděte do City po Pepu Guardiolovi a musíte být deset let po sobě šampionem, abyste dosáhli téhož."

Klopp zároveň uvedl, že nelituje toho, že v sezonách 2018/2019 a 2021/2022 ztratil titul v Premier League na úkor City o jeden bod, protože se tím zbavuje tlaku a vytváří ideální příležitost pro svého nástupce. "Možná proto bylo dobře, že jsme se nestali mistrem s 97 body," uvedl charismatický Němec.

"Každý ví, že to v těch letech mohlo být jinak. Pro mě to ale nijak nesnižuje radost z toho, co jsme v tu chvíli dokázali. Okolní svět to samozřejmě vidí úplně jinak – buď vyhrajete, nebo ne," dodal Klopp ke zmiňovaným stříbrným sezonám.