Dominance? Rozdíl mezi United a City není velký, míní Ten Hag. Derby mohla změnit penalta

Manchesterské derby má v poslední době jasného favorita a nejinak tomu bylo i v nedělním zápase 27. kola Premier League, v němž City rivala přehráli 3:1. Kromě naprosté dominance svěřenců Pepa Guardioly (53) ale zaujal také rozporuplný zákrok gólmana Edersona (30) na Alejandra Garnacha (19) v domácím vápně. Případná penalta 12 minut před koncem mohla sled událostí zcela změnit.

Běžela 78. minuta zápasu, když se do ojedinělého kontru dostal křídelník United Garnacho. Předkopl si míč do velkého vápna a proti němu se vyřítil domácí brankář Ederson. Na první pohled tvrdý střet a pro mnohé riskantní zákrok brazilského gólmana musel prozkoumat systém VAR.

Ze zpomalených záběrů sice bylo zřejmé, že gólman City trefil nejdřív míč, za pár desetin sekundy ale skluzem sestřelil i hostujícího útočníka. Každopádně sudí Andy Madley dostal do sluchátek jasnou odpověď: "Hrajte dál, od brankáře čistý zákrok."

V té chvíli byl stav 1:1 a kdyby se kopala penalta, United mohli jít do vedení. Místo toho naopak dvě minuty poté inkasovali po střele Phila Fodena. V závěru pak ještě Citizens navýšili na konečných 3:1.

Místo lítosti výsměch

United neprotestovali, navzdory klíčovému momentu zápasu verdikt respektovali. A trenér Erik ten Hag chvíli po gólu na 1:2 stáhl Garnacha ze hřiště. Ten pak shodou okolností schytal na sociálních sítích posměšky. Zatímco video kontroverzního střetu s Edersonem z oficiálních kanálů zmizelo, začala kolovat reakce argentinského forvarda, kterak se po vystřídání dloube v nose…

Větší emoce se od United ale po zápase ani čekat nemohly. I přes kontroverzní moment bylo všem jasné, že derby bylo jednoznačnou záležitostí. "Těžko dnes můžu být na United tvrdý, protože Citizens byli jednoduše skvělí. Ukázali, proč jsou šampioni," hodnotil pro Sky Sports někdejší kapitán týmu z Old Trafford Roy Keane.

Okomentoval i skutečnost, že v posledních šesti ročnících Premier League mají ve vzájemných střetech vždy navrch Sky Blues. "To je děsivá statistika a je vidět, že City pokaždé dokáže pokaždé potrestat nedostatky. Vlastně nikdo netuší, kam se současný tým United ubírá. Když pak jde do tuhého, sledujete jen zápas chlapů s klukama a na konci si říkáte, že Citizens mohli dát čtyři i pět gólů. Nad tímhle týmem United je spousta otazníků a bohužel to souvisí i s prací manažera," dodal Keane.

Zapravdu mu dávají jednoznačně hovořící statistiky zápasu. I když byli United více než polovinu utkání ve vedení, v podstatě téměř neopustili vlastní polovinu hřiště. Hráči City se odhodlali ke střele sedmadvacetkrát oproti třem pokusům United. Ti měli pak pouze 27% držení míče.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Snad jen Ten Hag viděl duel trochu jinak. "Máme aktuálně hodně problémů se zraněními a přesto jsme měli šance. Rozhodly maličkosti, mohli jsme dát druhý gól, takže vidíte, že rozdíl není tak velký," obhajoval výkon svého týmu na tiskové konferenci.

"Když budeme kompletní, můžeme být opravdu konkurenceschopní a také jsme to například ve finále FA Cupu právě proti City ukázali (tým United měl i přes prohru 1:2 vyšší xG, pozn. red.). Ale také nezapomínejte na to, City je v tuto chvíli nejlepší tým na světě," dodal ten Hag.

Snad až k neuvěření je konec jedné velké série Manchesteru United – po dlouhých 143 zápasech prohráli Red Devils zápas, ve kterém o poločase vedli.

Co je vlastně faul?

Penalta-nepenalta na Garnacha je tedy už zapomenutou záležitostí, na žádné kdyby se nehraje. Každopádně se minimálně mezi fotbalovými fanoušky i experty řeší, kdy se vlastně má pískat. "Taková intenzita a zároveň nedostatečná kontrola pohybu by znamenala faul a minimálně žlutou kartu kdekoli na hřišti," tvrdí redaktor britského podcastového profilu 90min Rob Blanchette.

"Je mi líto, že fanoušci fanoušci United budou neustále plakat kvůli včerejšímu střetu Edersona s Garnachem. Ale byl to jeden z nejdokonaleji načasovaných zákroků, který ve fotbale pravděpodobně uvidíte. A pokud nesouhlasíte, jděte se podívat na nekontaktní sport," vrací reakci Sam Hunty, který se řadí mezi příznivce West Hamu.

Moment ze 78. minuty může vzdáleně ovlivnit i čtvrteční zápas EL mezi Spartou a Liverpoolem. Právě na Anfield Road totiž v dalším ligovém kole míří Manchester City, přímý boj o čelo tabulky se odehraje jen tři dny po úvodním osmifinále Evropské ligy.

Dva nejlepší týmy Premier League aktuálně dělí jediný bod. Dá se tak předpokládat, že trenér Liverpoolu Jürgen Klopp hlavní opory pošetří do střetu se City a kdoví, zda na Letnou vůbec dorazí hvězdy Mohamed Salah či Darwin Núñez. Manchester City čeká ve středu domácí odveta Ligy mistrů s Kodaní, ve které mohou hlavní tahouni rovněž odpočívat. První zápas totiž favorit vyhrál 3:1.