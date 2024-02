Kloppův asistent Lijnders: Jürgena nemůžete nahradit. Klub musí hledat někoho, kdo chce růst

Takřka 500 zápasů, 3188 dní ve funkci. Jürgen Klopp dá po sezoně Anfieldu sbohem a Liverpoolu skončí jedna z nejúspěšnějších ér v historii, na kterou se bude jen těžko navazovat. Blízký spolupracovník německého trenéra Pep Lijnders (41) si myslí, že ikonického kouče nahradit nelze. Klub podle jeho slov musí najít někoho, kdo dokáže rozvíjet vlastní dynastii.

Kloppovo šokující rozhodnutí odstoupit na konci sezony znamená, že majitelé klubu musí najít vhodného nástupce manažera, který během svého působení na Anfield Road vrátil tým na fotbalové výsluní. Němec má šanci rozšířit svou úspěšnou bilanci v nedělním finále Ligového poháru proti Chelsea. Rád by získal první ze čtyř trofejí, na něž mohou Reds v této sezoně dosáhnout.

Lijnders, který spolu se zbytkem Kloppova týmu rovněž opustí Anfield, prohlásil, že nemá smysl snažit se najít někoho, kdo by byl klonem charismatického kormidelníka: "Jürgena nemůže nikdo nahradit. Myslím, že minulost už ukázala několik obtížných změn. Ta nejtěžší uvnitř tohoto klubu byla, když Billa Shanklyho v roce 1974 nahradil Bob Paisley, a ten byl úplně jiný než Shankly. To ukazuje, že klub musí hledat někoho, kdo chce růst a má vývojové myšlení."

Panovaly obavy, že by Kloppovo lednové oznámení mohlo tým, který vede Premier League, vykolejit. Zatím to tak však vůbec nevypadá. V FA Cupu má Liverpool slušně našlápnuto – v osmifinále ho čeká Southampton. Je také jedním z favoritů na celkové vítězství v Evropské lize, kde mu los v boji o šestnáct nejlepších týmů přisoudil pražskou Spartu.

Z posledních šesti soutěžních vystoupení vytěžili Reds pět výher. Podle Lijnderse za to může mentalita uvnitř týmu: "Spousta těch kluků s Liverpoolem ještě nic nevyhrála, takže do toho dávají všechno, i když manažer odchází. Jsme dostatečně stabilní na to, abychom se s tím vyrovnali. V mužstvo máme důvěru."

Nizozemský asistent touží získat další trofej ve finále EFL Cupu. "Nikdy to neděláme složitější, než to je, a to se mi líbí. Je to další zápas, finále, takže do toho dáme všechno, abychom vyhráli a dopřáli fanouškům radost a emoce," prohlásil.