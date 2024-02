FPL před 26. kolem: Pozor na finále Ligového poháru, do hry jde jen 16 týmů

Uplynulý týden v Premier League nabídl větší porci zápasů. Manažeři FPL tak logicky volili nečekaná řešení. Risk s Erlingem Haalandem jako "triple captainem" zdánlivě vyšel, i když jsme predikovali více než 10 bodů. Nikdo však nečekal jedno – rotaci v sestavách Liverpoolu a Manchesteru City. Jak zareagovat před 26. kolem?

Nathan Aké (5,1) měl být takřka jistotou, přesto proti Brentfordu seděl jen na lavičce. Stejně tak Kevin De Bruyne (10,8) měl v obou zápasech minulého týdne vést zálohu Manchesteru City, ale proti Brentfordu z obavy o zranění nehrál. Diogo Jota (8,3) měl mít jisté místo v zápasech Liverpoolu, během toho prvního se však zranil už v prvním poločase... Nemluvě o Darwinienu Núñezovi (7,6) a Mohamedu Salahovi (13,0), kteří ve druhém utkání Reds vypadli ze sestavy.

Kolo bez dvou zápasů

Do nového kola všichni manažeři vstupují opět s úsměvem na tváři a plní odhodlání. Než však začnou příliš snít, musí se ujistit, že nemají dva brankáře z Liverpoolu, Chelsea, Tottenhamu a Lutonu a že v sestavě nemají více než tři hráče z těchto týmů.

Pokud porušíte alespoň jedno z těchto dvou pravidel, máte trochu problém. Vaše sestava totiž nemusí být vůbec kompletní. To proto, že v nedělním finále Ligového poháru ve Wembley proti sobě nastoupí The Reds a The Blues. I proto se do boje pustí jen 16 týmů, neboť volno čeká i na Tottenham a Luton.

Program 26. kola Premier League. Livesport

Koho zvolit za kapitána?

Jedním z "vyloučených" týmů naštěstí není Manchester City. Právě v týmu obhájců titulu nejčastěji hledáme své kapitány a s jistotou tak budeme moci učinit i tentokrát. Jediným problémem je, že seznam těchto kandidátů pravděpodobně skončí u jednoho jména.

Řeč je samozřejmě o Haalandovi (14,4), který se proti Brentfordu vrátil do staré formy. Teoreticky hrozí, že Nor bude v tomto kole odpočívat, protože víme, že v poslední době hraje pravidelně a Citizens mají velmi nabitý program. Neexistují však žádné zvěsti, které by takové obavy potvrzovaly, takže se není čeho obávat.

Z Guardiolových hráčů je další přirozenou volbou Phil Foden (8,1), kterému se v poslední době daří. Riskovat se nevypaltí s De Bruynem. Belgičana totiž stále trápí lehké zranění a kdo ví, jestli opět nevynechá zápas, jako tomu bylo proti Brentfordu.

Pokud však někdo nemá Haalanda nebo nehodlá vybrat jako kapitána nikoho z Manchesteru City, musí se poohlédnout po o něco méně očekávaných kandidátech. Můžete zkusit jedno jméno z Aston Villy – Ollie Watkins (8,7) bude hrát proti Nottinghamu ve Villa Parku.

Koho koupit?

Pascal Gross (6,5) – Jeho Brighton nastoupí proti Burnley a každý tým, který hraje proti jednomu z nejslabších soupeřů v lize, by měl dělat body. Gross je zároveň edním z mála hráčů Seagulls, kteří mají jistou sestavu. Roberto De Zerbi ho téměř nikdy nemění a Němec se mu pravidelně odvděčuje. V posledních třech kolech vstřelil gól nebo si připsal asistenci.

Pedro Neto (5,7) – Ofenzivní hráč Wolves se v této sekci nacházel již v minulosti a nyní je zpět z podobných důvodů jako hráč Brightonu. Wolves hrají o víkendu doma proti Sheffieldu United a v ofenzivní hře týmu Garryho O'Neila se bez Netovy přítomnosti nic neděje. V posledních čtyřech kolech skóroval třikrát. Na rozdíl od Grosse čeká Neta celkem dobrý program a může být tak dlouhodobější volbou.

Radim Horák (jeden z nejlepších Čechů hrajících FPL)

Hwang Hee-chan (5,5) – V záložní řadě je velkým tématem nahrazení hráčů, jejichž týmy v tomto kole nehrají, v horším případě se zranili. Potenciálně nejsnazšího soupeře bude mít Wolverhampton, který se doma pokusí potvrdit tři body z Tottenham Hotspur Stadium a přehrát Sheffield United. Z jejich útočné trojice vybírám jihokorejského reprezentanta Hwanga, který by měl při absenci Matheuse Cunhy nastupovat na pozici devítky, navíc by se měl ujmout exekuce pokutových kopů. Osobně ho mírně preferuji před Pedrem Netem, jehož čísla jsou srovnatelná, přesto má potenciál spíše jako přihrávající hráč. Zejména pro manažery, kteří plánují využít free hit v GW29, jsou svěřenci Garyho O’Neila týmem, na který by měli cílit.

Leon Bailey (5,6) – Do řad Aston Villy by naopak měly směřovat zraky těch, kteří by rádi svoje chipy využili jindy, případně už žádné nemají. Villans jsou jedním ze šesti týmů, kteří mají jistotu zápasu v 29. kole, o jehož definitivní podobě se rozhodne až příští týden v rámci FA Cupu. U Leona Baileyho je mírnou nevýhodou minutáž, kdy ke konci zápasů pravidelně střídá a náchylnost ke zraněním. Kdykoliv však nastoupí, má vynikající čísla a potenciál k vyššímu bodovému zisku. V podobné cenové relaci se nabízí jeho spoluhráč Douglas Luiz, který však těží zejména z proměněných pokutových kopů, nicméně hraje pravidelně 90 minut. Záleží na preferenci. Aston Villa nastoupí proti Nottinghamu Forest a na domácí půdě by měla potvrdit roli favorita.

Dominic Solanke (6,9) – Nestává se často, aby byl doporučovaným hráčem útočník, kterého čeká zápas proti Manchesteru City. U Dominica Solankeho však udělám výjimku. Cherries čeká v dalších kolech utkání na Turf Moor a následně domácí dvojzápas proti Sheffieldu United a Lutonu, kdy bude anglický kanonýr žhavým zbožím. Transfery jsou cenným artiklem a osobně bych doporučoval připravit se s předstihem. Využít situace, kdy čtyři týmy svůj zápas nehrají a nahradit jejich hráče, hovořím zejména o Darwinu Núñezovi. Obrana Citizens navíc není skálopevná, v posledních šesti ligových utkáních venku vždy obdržela minimálně jednu branku a Solanke je se čtrnácti góly třetím nejlepším střelcem soutěže.