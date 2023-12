Nejgólovější zápasy TOP 5 soutěží v roce 2023. Který duel měl nejbohatší listinu střelců?

Kanonýři se na fotbalových trávnících v roce 2023 opravdu činili. Redakce Livesport Zpráv se podívala na duely TOP 5 lig světa, ve kterých padlo od 1. ledna do 24. prosince nejvíce přesných zásahů. První příčka patří duelu italské Serie A, druhé místo urval květnový zápas francouzské Ligue 1. A jak to vypadalo v dalších soutěžích?

Premier League

Fulham - Leicester 5:3

Kromě několika sedmigólových představení v anglické nejvyšší soutěži zaujaly i zápasy, během nichž padl o jeden přesný zásah více. Prvním takovým případem byl v roce 2023 duel v Londýně, kde Fulham hostil Leicester. Střetnutí skrývalo hned tři střelce se dvěma zásahy – na straně "Cottagers" to byli Willian a Carney, za hosty dvakrát skóroval Barnes.

V zápase mohlo padnout celkově nejvíce branek v Premier League za posledních 12 měsíců, to by však musel Vardy proměnit pokutový kop. "Lišky" mohla krutá porážka mrzet o to víc, že jejich selhání využil Everton, který je odsunul do sestupového pásma.

Chelsea - Manchester City 4:4

Ze zápasů, v nichž se skóre měnilo až osmkrát, diváky nejvíce pobavilo listopadové střetnutí na Stamford Bridge, kam zavítal obhájce titulu. Skvělou podívanou nabídl už první poločas, ve kterém na průběžných 2:2 vyrovnával Akanji. Druhý poločas nabídl stejný výsledek, přičemž o dělbě bodů rozhodl v páté minutě prodloužení Palmer. Právě jeho příběh po zápase rezonoval nejvíce, neboť Angličan zamířil k Blues z týmu City. Londýn tak viděl další nezapomenutelný koncert.

Rok 2023 nabídl v Premier League ještě dva osmifinálové zápasy. Jedním z nich byla remíza 4:4 na stadionu St Mary's, kde domácí Southampton vyválčil bod s Liverpoolem. Pozornost vzbudila také návštěva Newcastlu na půdě Sheffieldu United. Hosté roztrhali svého soupeře 8:0, udrželi čisté konto a ve svých řadách našli osm různých střelců.

Další gólově bohaté duely Premier League v roce 2023:

Liverpool - Manchester United 7:0 / Leeds - Liverpool 1:6 / Newcastle - Tottenham 6:1 / Liverpool - Tottenham 4:3 / Nottingham - Southampton 4:3 / Burnley - Tottenham 2:5 / Aston Villa - Brighton 6:1 / Manchester City - Bournemouth 6:1 / Liverpool - Fulham 4:3 / Luton - Arsenal 3:4

La Liga

Girona - Almería 6:2

Girona, která je letos největším překvapením na španělské scéně, naznačila svou ofenzivní sílu už v loňské sezoně. V únoru se totiž blýskla šesti góly do sítě Almeríe, o které se postaralo šest různých zakončovatelů. Další dva přesné zásahy přidala dvojice hostujících hráčů a o skvělý výkon bylo postaráno.

To vše se odehrálo ve 22. kole minulé sezony La Ligy, v níž "Gironistes" nakonec skončili na desátém místě. Jejich soupeři se těsně vyhnuli sestupu, když skončili jen o bod před Valladolidem na 17. místě. Zajímavostí boje o záchranu bylo, že posledních sedm týmů v tabulce uhrálo v posledním kole remízu.

Mužstvo z Estadi Montiliv však v aktuální sezoně píše úplně jiný příběh – přetahuje se s Realem Madrid o pozici ligového lídra. Svěřenci trenéra Michela si zopakovali osmigólový zápas také na podzim, když v září porazili Mallorku 5:3. Do listiny střelců se zapsalo sedm jmen. Třetím do sbírky duelů s osmi góly je střetnutí Realu Sociedad s Granadou, které rovněž skončilo výsledkem 5:3. Fanoušci v Real Areně viděli dva vlastní góly.

Další gólově bohaté duely La Ligy v roce 2023:

Betis - Celta 3:4 / Atlético - Sevilla 6:1 / Valladolid - Atlético 2:5 / Alavés - Sevilla 4:3 / Villareal - Barcelona 3:4 / Vallecano - Atlético 0:7 / Sociedad - Getafe 4:3 / Girona - Almería 5:2 / Bilbao - Celta 4:3

Serie A

Atalanta - Salernitana 8:2

Lednový svátek v Bergamu se stal nejgólovějším duelem nejen v Serii A, ale i v celkovém pořadí TOP 5 lig světa. Atalanta dopřála svým fanouškům i celé Itálii skvělý koncert, odměnu v podobě deseti přesných zásahů nabídlo její třetí vystoupení v roce 2023. Na tomto jedinečném zápisu do historie se podílelo devět různých autorů. Jediným dvojnásobně úspěšným střelcem byl Ademola Lookman.

Účastníci tak napodobili rekordní počet přesných zásahů nejvyššího vítězství v historii soutěže, kdy Turín v květnu 1948 vyhrál 10:0 nad Alessandrií Calcio. Stejně tak duel ze 7. května 2017 – římské Lazio tehdy porazilo Sampdorii 7:3.

Další gólově bohaté duely Serie A v roce 2023:

AC Milán - Sassuolo 2:5 / AS Řím - Sassuolo 3:4 / Atalanta - Monza 5:2 / AS - Empoli 7:0 / Cagliari - Frosinone 4:3

Bundesliga

Bayern - Darmstadt 8:0

Asi žádného fanouška německé nejvyšší soutěže nepřekvapí, že triumf s největším brankovým rozdílem si v roce 2023 zaknihoval Bayern. Překvapením však může být, že všechny góly se do statistik zapsaly výhradně ve druhém poločase. Samotný začátek zápasu proti Darmstadtu byl netradiční. Po necelých čtyřech minutách dostal Kimmich červenou kartu a výsledek 8:0 by v tu chvíli tipovalo jen malé procento lidí.

Ve 41. minutě už však byli mnichovští hráči v početní převaze – hosté totiž dostali dvě červené karty. Ještě před přestávkou byla Saného střela zrušena pro ofsajd, ale po přestávce se spustila kanonáda. Hattrickem se blýskl Harry Kane, dva góly přidali Sané a Musiala, kterého doplnil Müller. Suma sumárum osm kousků v brance soupeře.

Zájem statistiků přitáhl i lednový triumf Kolína nad Rýnem, kdy domácí porazili hosty z Brém vysoko 7:1. V tabulce se tak dostali na první místo. Ještě před říjnovým osmigólovým vítězstvím zažil Bayern podobně vydařený zápas v březnu, kdy v bavorském derby pokořil hosty z Augsburgu 5:3. Právě Augsburg byl součástí dalšího osmigólového představení – v srpnu nabídl na úvod sezony 2023/24 remízu 4:4 s Mönchengladbachem.

Další na góly bohaté bundesligové duely v roce 2023:

Dortmund - Augsburg 4:3 / Schalke - Lipsko 1:6 / Mohuč - Bochum 5:2 / Bochum - Hoffenheim 5:2 / Dortmund - Kolín 6:1 / Schalke - Hertha 5:2 / Kolín - Hertha 5:2 / Dortmund - Mönchengladbach 5:2 / Bayern - Bochum 7:0 / Heidenheim - Augsburg 2:5.

Ligue 1

Lyon - Montpellier 5:4

Diváci přítomní v Parku Olympique Lyonnais byli 7. května 2023 svědky velkolepého koncertu dvojice kanonýrů. Zápas Lyonu s Montpellierem by se dal označit za souboj Lacazette vs. Wahi. Oba útočníci předvedli jedinečnou show. Během devítigólového zápasu se každý z nich trefil hned čtyřikrát.

Střeleckou listinu doplnil Dejan Lovren. První poločas skončil 2:1 pro Wahiho. Druhou pětačtyřicetiminutovku však vyhrál domácí kanonýr, a to 3:1. Dvaatřicetiletý Lacazette o vítězství Lyonu rozhodl v desáté minutě prodloužení, když zachoval chladnou hlavu a proměnil pokutový kop. Fanoušci, kteří si na tento zápas našli cestu, nemohli litovat ani chvíli.

Další na góly bohaté duely Ligue 1 v roce 2023:

Monako - Ajaccio 7:1 / PSG - Lille 4:3 / Monako - Štrasburk 4:3 / Nantes - Lorient 5:3 / PSG - Monako 5:2