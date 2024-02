Není to pravda. Enzo si přeje zůstat v Chelsea, vyvracel agent Fernándeze zvěsti o možném odchodu

Chelsea prožívá další mizernou sezonu a aby toho nebylo málo, anglickými médii se začala šířit zpráva, že Enzo Fernández (23) je nespokojený s výkony Blues a hodlá klub opustit. Uriel Pérez, agent argentinského záložníka, však označil zmíněné spekulace za nepravdivé.

Fernández dorazil na Stamford Bridge loni v lednu z Benfiky za 121 milionů eur, čímž se stal historicky nejdražší posilou Chelsea, se kterou si však zřejmě opět nezahraje poháry.

Podle anglických médií je úřadující mistr světa s výkony londýnského klubu nespokojený a pomýšlí na odchod. "Tyto spekulace nejsou pravdivé," řekl agent Uriel Pérez. "Enzo si přeje zůstat v Chelsea a vyhrávat trofeje. S nikým jsme nejednali," ubezpečil agent.

Statistiky hráče. Livesport

"Určitě by rád viděl Chelsea v jiné pozici, ale to je něco, co se změní jedině tvrdou prací," uvedl Pérez. "Až se hráči sehrají, Chelsea se zvedne," nepochybuje agent.

Fernández dosud za Chelsea odehrál 51 soutěžních zápasů s bilancí šesti gólů a tří asistencí.