Tvrdý boj na hřišti i mimo něj. Premier League zápasí s dodržováním vlastních pravidel

Co se děje v zákulisí nejprestižnější fotbalové ligy světa anglické Premier League? V současné době se soutěž, v níž se hraje o miliardy, podle webu The Athletic pohybuje v labyrintu právních výzev a závodí s časem. Snaží se totiž rozplést složitou síť předpisů, jejich porušování a k tomu ustát mnohá soudní řízení. To všechno ve stanovených lhůtách. Na pomoc proto měla povolat armádu právníků. Nabízíme přehled těch nejpalčivějších kauz, kterými se nové posily musí zabývat.

Everton a Nottingham Forest: Hra o čas

Jeden z mediálně nejpropíranějších případů se týká rovnou dvojice klubů – Evertonu a Nottinghamu Forest. Ty jsou zapleteny do porušení pravidel ziskovosti a udržitelnosti. Premier League, která je v rámci anglických soutěží vázána svými vlastními předpisy, stojí před nelehkým úkolem. V případě Evertonu už došlo k odečtu deseti bodů a výsledek odvolávacího řízení se očekává do poloviny února.

Spolu s Nottinghamem ovšem klub z Liverpoolu čelí ještě dalšímu obvinění z porušení pravidel. I v tomto případě mu hrozí odečet bodů. Oba celky (a noví právníci najatí Premier League) jsou pod tlakem, aby případy uzavřely do 24. května. V týdnu poté se totiž rozdělují podíly z příjmů pro příští sezonu.

Vysoká hra Manchesteru City aneb konec v nedohlednu

Opakovaně se objevuje také případ Manchesteru City. Jeho situace je od již jmenovaných týmů výrazně odlišná. Byl totiž obviněn z neuvěřitelných 115 porušení finančních pravidel. Mimo jiné měl zvěřejňovat nekompletní účetní záznamy a zatajovat část výplat. Jedná se však o kauzu natolik složitou a zdlouhavou, že se zdá, že nikdy nedojde k jejímu rozklíčování.

Pro Premier League má ale jednu zásadní výhodu – rozhodnutí nelze uspěchat, protože lhůty v tomto případě stanovuje nezávislá komise. Otázka je, kdo z tohoto přístupu profituje nejvíce.

Chelsea: Málo muziky za hodně peněz

V centru pozornosti nejsou jen Everton, Nottingham Forest a Manchester City. Také Chelsea je vyšetřována kvůli možnému porušení finančních předpisů. I když je pravděpodobné, že si pravidla ohnula tak, že se trestu vyhne – zejména díky dlouholetým smlouvám a chytrému rozložení splátek přestupových částek.

I tak je potřeba její postup prošetřit. Navíc i kdyby problémy neměla teď, nemá k nim daleko, jak naznačují zvěsti o možném problému vyplacení současného trenéra Mauricia Pochettina v případě jeho propuštění.

EFL New Deal: "My chceme taky."

Kauza přezdívaná jako New Deal nabobtnala v období loňských Vánoc. Týmy z Premier League solidárně přispívají svým 72 protějškům v tamější druhé, třetí a čtvrté nejvyšší lize, které jsou zastřešeny v rámci English Football League (EFL). Nůžky se ale rozevírají, a menší kluby by proto rády vetší sousto z prostřeného stolu.

Podle Sky News se mělo v rámci nové smlouvy na příštích šest let jednat až o částce 900 milionů liber. Kolegiální dohodu s nižšími soutěžemi by ovšem musela potvrdit většina celků Premier League. A podle všeho nesouhlasí jak velká šestka, tak menší týmy, které se obávají, že by to byl příliš velký zásah do jejich rozpočtů. Na pozadí proto údajně probíhají tvrdá vyjednávání o úpravě dohody.

Kdo s koho? Právní bitva na plné obrátky

Jak to všechno Premier League zvládá? Stěží. Na pomoc si podle The Athletic musela povolat výrazné posily a de facto bere každého, kdo má nějaké právní zkušenosti a je ochotný přiložit ruku k dílu. Obvykle se při řešení problémů spoléhá na externí právníky, především na renomovanou londýnskou advokátní kancelář Linklaters. Nyní ji však objem a složitost všech případů donutily vyhledat právní pomoc v nebývalé míře.

V neklidných vodách plných žraloků se totiž pokouší zachránit všichni zúčastnění. Přestože výkonný ředitel Premier League Richard Masters naznačil možné slyšení v případu Manchesteru City v létě, dá se i tak očekávat, že rozhodnutí bude trvat při nejmenším měsíce. Na straně anglického šampiona stojí špičky ve svém oboru z advokátních kanceláří Lord Pannick KC a Paul Harris KC.