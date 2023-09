Nevím, jestli si Sancho ještě někdy zahraje za Manchester United, řekl Ten Hag

Erik ten Hag (53) v pátek prohlásil, že neví, zda Jadon Sancho (23) ještě někdy nastoupí za Manchester United. Útočník byl od týmu odstaven poté, co na sociálních sítích kritizoval manažera Manchesteru United, protože se domnívá, že se stal obětním beránkem. Jádrem sporu je hráčův přístup k tréninku a nepříliš profesionální chování.

Ten Hag naznačil, že prohlášení na sociálních sítích nebylo jediným incidentem týkajícím se anglického reprezentanta, který bral klub v potaz, když rozhodoval o hráčově trestu. Sancho například strávil už část minulé sezony samostatnou přípravou v Nizozemsku poté, co Ten Hag prohlásil, že není v natolik dobré fyzické a psychické kondici, aby mohl hrát za United.

V rozhovoru před sobotním zápasem Premier League proti Brightonu trenér Rudých ďáblů řekl, že neví, jak dlouho bude Sanchův disciplinární trest trvat a zda bude vůbec někdy znovu reprezentovat United na hřišti.

Na otázku, zda bývalá hvězda Borussie Dortmund znovu oblékne dres United, Ten Hag odpověděl: "To nevím. Vím jen, že zítra nás čeká velký zápas, jdeme do nového bloku zápasů ve zhuštěném programu po reprezentační pauze. Na to se soustředím."

Sancho byl před uzávěrkou přestupů spojován s odchodem do Saúdské Arábie, ale nakonec zůstane hráčem Manchesteru United minimálně do lednového přestupového okna. Pro hráče, který byl v roce 2021, kdy přišel do United z Dortmundu, oslavován jako jedna z vycházejících hvězd anglického fotbalu, je to překvapivý ústup z výsluní.

Ten Hag byl zjevně podrážděný z toho, že musel odpovídat na tolik otázek ohledně Sancha v předvečer důležitého zápasu Manchesteru United, který má za sebou neúspěšný start do sezony Premier League. "Není k dispozici, takže v tuto chvíli není důležitý, protože nám nemůže nijak přispět," má jasno Ten Hag.

Kouč také prohlásil, že když loni převzal United, zdědil klub bez 'dobré kultury' a snažil zdůraznit, že se na dění kolem Sancha nesoustředí. "Není to o mně a o tom, abych byl přísný. Jde o prospěch týmu. Nemyslím na to a nemluvím o tom, protože se musíme soustředit jen na zápas," řekl.

"Hráči, které mám k dispozici, si to podle mě zaslouží. Musím je vést, připravit je, o tom to je. Soustředím se jen na ně." uzavřel Nizozemec.

Manchester United – Brighton (16:00)