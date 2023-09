Maguire popsal kritiku jako škádlení: Jsem s tím v pohodě, sejme to tlak z ostatních

Maguire popsal kritiku jako škádlení: Jsem s tím v pohodě, sejme to tlak z ostatních

Ve fotbalovém světě momentálně nenaleznete kritizovanější osobu. Vyčítají mu trestuhodné chyby, neatraktivní způsob pohybu i smolné vlastence. Harry Maguire (30), druhý nejdražší obránce v historii a hráč Manchesteru United i anglické reprezentace, je logicky pod neustálým drobnohledem. Je však neustávající kritika oprávněná? "Dlouho se s ním zachází směšně," zastal se ho trenér Albionu Gareth Southgate (53). Maguire je však dle vlastních slov se "škádlením v pohodě".

Další vlna kritiky se snesla na bedra obránce, jenž v roce 2019 přestoupil z Leicesteru do Manchesteru United za tehdy rekordních 87 milionů eur, po úterním přátelském zápase anglické reprezentace se Skotskem. Maguire se na hřiště dostal jako střídající hráč, když o poločase nahradil zraněného Marca Guehiho, a po 17 minutách se do statistik zapsal jako autor branky.

Maguire je sice skvělý hlavičkář, což ostatně v dresu Three Lions předvedl už nespočetněkrát, tentokrát ale skóroval nohou. A do vlastní branky. "Jsem z toho zklamaný, ale takový je fotbal. Jsem středový obránce a dostávám se do takových pozic. Jsem opravdu spokojený s tím, jaký jsem ve druhém poločase předvedl výkon a jak jsem se s tím vypořádal," řekl Angličan britskému serveru Express.

S kritikou však vůbec nesouhlasil trenér národního týmu Gareth Southgate. "Upřímně řečeno, dlouho se s ním zachází směšně," reagoval po zápase na posměšky z hlediště po nešťastně sražené střele. "Nikdy jsem nezažil, aby se s hráčem zacházelo tak, jak se s ním zachází. Vytvořili něco, co přesahuje všechno, co jsem kdy viděl," dodal kouč.

Maguire se dle vlastních slov se "škádlením" vypořádává v pohodě: "Věděli jsme, kam jedeme, že to bude nepřátelské, a ve druhém poločase jsem většinu schytal. Jsem s tím v pohodě, s tím si nedělejte starosti."

"Neřekl bych, že jsem člověk, který po psychické stránce bojuje s nějakým tlakem. Za posledních pár let jsem toho hodně zažil, byl jsem čtyři roky kapitánem Manchesteru United. Člověk na sebe bere obrovskou zodpovědnost a vše, co s tím souvisí. A to je hodně špatného i dobrého," dodal Maguire pro britský server Express.

Zatímco Maguireův parťák z obranné řady Lewis Dunk s chováním fanoušků nesouhlasil, stoper Manchesteru United trval na tom, že se s podobnou kritikou dokáže vypořádat: "Neřekl bych, že jsem na to zvyklý, ale dokážu se s tím vyrovnat. Z části to sejme tlak z mých spoluhráčů a všechno se to přenese na mě. V takovém případě je to nutí hrát lépe."

Harry Maguire si nešťastně srazil míč do vlastní sítě. AFP

Vzápětí Maguire okomentoval svou pozici na Old Trafford. "První čtyři týdny byly těžké, protože jsme hráli jeden zápas týdně a manažer si mě nevybral, ale teď nás čeká spousta zápasů, určitě budu hrát," uvedl obránce s 59 reprezentačními starty.

"Jsem si jistý, že se to otočí v můj prospěch, protože chci hrát zápasy, chci hrát fotbal a budu bojovat o své místo," pokračoval Maguire a vzápětí se vyjádřil i k možnému letnímu transferu do West Hamu United: "Prostě jsme se nedohodli. V Manchesteru United byli rádi, že zůstávám, a já jsem byl rád, že budu bojovat o své místo. Jsem připraven, dám do toho všechno."

Nejbližší program Manchesteru United. Livesport

Zda na urostlého stopera nizozemský trenér Red Devils Erik ten Hag skutečně ukáže, se uvidí v následujících dnech – United nejprve čeká ligová bitva s Brightonem, načež v týdnu vyrazí k prvnímu zápasu Ligy mistrů do Mnichova. Dostane Maguire prostor utišit kritiky třeba v souboji s reprezentačním parťákem Harrym Kanem?