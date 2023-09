Penalta Newcastlu? Trenér Brentfordu za ni očekává omluvu od šéfa rozhodčích

Trenér Brentfordu Thomas Frank (49) očekává omluvu od šéfa rozhodčích Howarda Webba po sobotní prohře 0:1 s Newcastlem. Frankův tým byl totiž v St James' Parku poražen až poté, co Callum Wilson ve druhém poločase proměnil penaltu nařízenou za faul brankáře Brentfordu Marka Flekkena na Anthonyho Gordona.

Penalta byla jednou ze dvou, které rozhodčí Craig Pawson udělil, ačkoli druhá byla zrušena poté, co mu bylo doporučeno, aby ji přezkoumal. Frank byl přesvědčen, že Newcastle neměl mít ani jednu z těchto penalt, a domnívá se, že Webb by se měl omluvit. "Velmi zřídka si stěžuji, protože jsou to lidské bytosti, které dělají chyby. My všichni děláme chyby, tohle se může stát. Ale je to extra frustrující, když děláme skoro všechno správně a stejně kvůli tomuhle prohrajeme," řekl.

Frank se vrátil i k dřívější situaci, která byla posouzena opačně: "Před čtyřmi týdny, když se Kevin Schade dostal do úniku proti Tottenhamu a také byl zastaven, nám řekli: 'Brankář ho sice podrazil, ale před tím se stáhl, takže to nemůže být penalta.' Mark udělal to samé a najednou to penalta je."

"Penaltu v tom zákroku navíc neviděl hlavní rozhodčí, ale jeho asistent na lajně. Ten si musí být 100procentně jistý, když chce rozhodnout tak vyrovnaný zápas mezi dvěma týmy, které předvedly fantastické výkony," přemítal také Frank.

"VAR to sice zkontroloval, ale nic s tím nezmohl, protože to není jednoznačné pochybení. Myslím, že Howard Webb se k tomu vrátí a řekne nám: 'Omlouváme se, udělali jsme chybu.' Jsem si docela jistý," uzavřel trenér Brentfordu.

Přehled utkání Newcastle – Brentford 1:0